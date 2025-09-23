Perú y Chile se unen para conquistar el mercado mundial de cobre: Apuntan a proveer el 51%

Perú y Chile, rivales en el agro y otros sectores, se unen para buscar dominar territorio con su cobre. - Crédito Comex Perú

Desde el lunes 22 de septiembre celebra la la Cumbre Minera de PERUMIN 37, en el Centro de Convenciones del Cerro Juli, en la ciudad de Arequipa. Esta actividad tendrá lugar toda esta semana, y será lugar de varios anuncios, tanto del sector privado como del Gobierno.

Así, uno de los principales ha sido el que ha dado el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, quien anunció el ambicioso Proyecto 51, una iniciativa que juntará a Perú con Chile, uno de sus principales competidores en sectores como el agro.

Pero para este proyecto ambos países unirán fuerza con un fin comun: lograr conquistar el mercado de cobre mundial y llegar a proveer el 51% de este metal rojo en los próximos 15 años. Con esto, se busca que los países andinos den un salto hacia la industrialización del cobre, con miras a abastecer a industrias de alta tecnología, incluida la NASA.

Buscan que en el futuro Perú produzca productos cobre, avanzando con productos de valor agregado en las exportaciones. - Crédito Difusión

El cobre de Perú y Chile va a por el mundo

“El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la NASA y a las compañías de alta tecnología del mundo”, señaló el ministro Montero.

Asímismo, el titular del Minem destacó que las empresas que operan en Perú y Chile ya trabajan de manera integrada, lo que facilitará alcanzar la meta del gran proyceto de proveer más de la mitad del cobre que se consume en el planeta.

“Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad”, explicó Montero.

La minería de cobre podría ser impulsada por el gran plan de Perú y Chile. - Crédito Difusión

Prevén una transformación metalúrgica

El ministro también enfatizó que esta alianza de Perú con Chile busca impulsar la transformación metalúrgica de los minerales en ambos países. ¿El objetivo? Que el Perú deje de ser solo un exportador de materia prima y pase a vender productos terminados de cobre. Es decir, que aproveche más el mineral gracias a diferentes cadenas productivas.

“Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación”, afirmó el ministro de Energía y Minas

Se debe resaltar que esta alianza se dio en el marco de la reciente firma del Memorándum de Entendimiento con la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, y fue anunciado en PERUMIN 37. Esto consolida a la convención minera como el escenario en el que se definen los grandes acuerdos que marcarán el futuro del país.

El Gobierno está presente en el PERUMIN 37. - Crédito Difusión

PERUMIN 37 se celebra toda esta semana

PERUMIN 37 es la nueva edición de una de las convenciones mineras más importantes del Perú, Latinoamérica y el mundo. Como se sabe, está organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El evento —que reúne a líderes, profesionales, empresarios, autoridades y estudiantes— discutir el futuro de la minería, enfocándose en temas de innovación, sostenibilidad y los retos globales del sector. Este año, la edición 37 se realiza en Arequipa del 22 al 26 de septiembre de 2025.