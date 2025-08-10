Trabajo en Lima: Ofrecen 1300 puestos en Jesús María, SJL y Villa El Salvador en ferias laborales

Trabajo en Lima: 0frecen 1300 puestos en Jesús María, SJL y Villa El Salvador en ferias laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la disponibilidad de mil vacantes laborales a través de distintas ferias que se llevarán a cabo en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Jesús María. Las jornadas están dirigidas a personas en búsqueda de empleo formal y comprenden oportunidades en sectores diversos como seguridad, limpieza, almacén, cobranza y atención al cliente.

Maratón del Empleo en San Juan de Lurigancho

El miércoles 13 de agosto, los vecinos de San Juan de Lurigancho y zonas cercanas podrán postular a una de las 1000 vacantes ofrecidas por empresas aliadas del MTPE durante la Maratón del Empleo. Esta actividad se realizará en el Centro de Empleo San Hilarión, en la intersección de Germanio con el jirón Vanadio, a la altura del paradero 17 de la avenida Las Flores.

Entre los puestos ofertados se encuentran agentes de seguridad, agentes motorizados, recepcionistas, operarios de limpieza, operarios de almacén, digitadores, gestores de cobranza y vendedores. Para participar, los interesados deben presentarse entre las 9:00 y las 12:00 horas, portando su Documento de Identidad y currículo actualizado.

Maratón del Empleo del MTPE. Foto: Flickr/MTPE

Feria en Villa El Salvador

La programación de la Semana de Oportunidades Laborales continúa el jueves 14 de agosto con la Maratón del Empleo en Villa El Salvador, donde estarán disponibles 300 vacantes. Los puestos ofrecidos incluyen agentes de seguridad, operarios de limpieza y operarios de almacén.

La jornada se desarrollará en la sede del Centro de Empleo de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela II, manzana F, lote 11, Parque Industrial. El horario de atención es de 9:00 a 12:00 horas. El objetivo de la feria es acercar oportunidades formales de trabajo a los habitantes de este distrito del sur de Lima.

Convocatorias laborales en Jesús María

El mismo jueves 14 de agosto se realizará el evento “Jueves de chamba” en el Centro de Empleo de Jesús María, ubicado en la avenida Salaverry 655. En esta ocasión se ofrecerán 54 puestos laborales en empresas como Integramedica Perú S.A.C., Anglolab S.A., Wu Restaurantes e Hidrostal S.A.

Las vacantes disponibles contemplan cargos para operarios de fundición, soldadores especialistas, torneros, ayudantes de cocina, maestros en frituras, anfitriones de limpieza, asesores de admisión, técnicos de laboratorio clínico, tecnólogos médicos analista y enfermeros.

Inclusión de personas con discapacidad

Durante la misma semana, el MTPE también facilitará el acceso a 20 vacantes destinadas a personas con discapacidad. Las oportunidades se encuentran en empresas como Nestlé y Marathon, que buscan operarios de producción y almaceneros. Las postulaciones se recibirán en la sede central del Centro de Empleo los días miércoles 13 y viernes 15 de agosto, entre las 9:00 y la 13:00 horas.

Objetivo de las ferias laborales

Estas actividades forman parte de la Semana de Oportunidades Laborales impulsada por el MTPE, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. El propósito es promover el acceso a empleo formal para diversos sectores de la población, acercando la oferta disponible en el mercado a buscadores de trabajo de diferentes distritos de Lima.

Quienes asistan tendrán la opción de dejar su documentación y, en muchos casos, acceder a entrevistas en el mismo día, lo que agiliza el proceso de selección y contratación. Las ferias buscan fortalecer el vínculo entre empleadores y potenciales trabajadores, contribuyendo a la reducción del desempleo y a la formalización del mercado laboral capitalino.