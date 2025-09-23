Perú

Cierre de la avenida Faucett por el Ramal de la Línea 4: 55 empresas de transporte modificarán sus recorridos desde el 5 de octubre

ATU especificó que los vehículos particulares tendrán como alternativas viales el jirón Jazpampa, el jirón Agua Santa, el jirón Iquique y la calle Las Violetas para retomar Faucett

Por Alejandro Aguilar

La Línea 4 del Metro
La Línea 4 del Metro es una infraestructura ferroviaria metropolitana que formará parte de la red del sistema de transporte masivo de la capital peruana y el Callao - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que la segunda fase del plan de desvío vehicular en Lima y Callao comenzará el domingo 5 de octubre. Por tal motivo, modificarán las rutas en el sector donde avanza la construcción de la estación Carmen de la Legua para la Línea 4 del Metro.

Según precisó la entidad, 55 empresas de transporte público deberán adoptar nuevos recorridos de ingreso hacia San Miguel. El tramo intervenido abarca 2,5 kilómetros entre las avenidas Argentina y Elmer Faucett, cruzando las arterias Juan Velasco Alvarado y Venezuela antes de reincorporarse al trazado original en territorio de San Miguel. Las unidades de carga que utilizan esta zona también estarán sujetas a la nueva regulación.

Las unidades de carga pesada
Las unidades de carga pesada que transitan por esa zona deberán cumplir con las nuevas rutas establecidas - Créditos: ATU.

Para el transporte privado, se dispuso que los conductores utilicen rutas alternas, entre ellas el jirón Jazpampa y el jr. Agua Santa, antes de conectar con el jr. Iquique y la calle Las Violetas hasta retomar la av. Faucett. La ATU recomendó atender la señalización y realizar ajustes en los tiempos de viaje.

El flujo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no se verá interrumpido, ya que los servicios de transporte público y camiones podrán circular por la vía auxiliar de las avenidas Óscar R. Benavides, Enrique Meiggs y Argentina, tramo diseñado para asegurar la conectividad del terminal.

El corredor especial AeroDirecto Sur mantendrá su operación normal sobre las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez, lo que garantiza el acceso expedito al aeropuerto durante la ejecución de las obras.

La autoridad informó que este proceso se llevará adelante, mientras continúan los trabajos de la nueva estación del metro, coordinando con las distintas empresas y monitoreando el comportamiento del tránsito para introducir modificaciones si surge la necesidad. Con la implementación de la etapa, se busca mantener la circulación y evitar congestiones en una zona clave para el desplazamiento diario de los usuarios.

El proyecto busca mejorar la
El proyecto busca mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de viaje y beneficiar a millones de usuarios mediante un servicio rápido, seguro y eficiente - Créditos: Andina.

Ramal de Línea 4

El ramal de la Línea 4 se integra al proyecto mayor que comprende la Línea 2 y el Ramal 4 del Metro de Lima y Callao, los cuales alcanzan un progreso del 72 % en sus obras civiles. Una vez finalizada la infraestructura, será posible trasladarse entre Ate y el Callao en alrededor de 45 minutos, con un impacto directo en más de 2,5 millones de personas.

Por el momento, la Línea 2 funciona parcialmente gracias a cinco estaciones en servicio —Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita—, cumpliendo aproximadamente 40 recorridos diarios en los 5 kilómetros actualmente operativos.

Esta línea conectará puntos estratégicos,
Esta línea conectará puntos estratégicos, incluyendo el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y contará con estaciones modernas a lo largo de su recorrido - Créditos: Andina.

El inicio de las obras en Carmen de la Legua representa un avance adicional hacia el funcionamiento integral de la red, que enlazará sectores clave de la ciudad y el puerto, así como el principal aeropuerto del país.

El ramal correspondiente a la Línea 4 está compuesto por un total de ocho estaciones:

  • Gambetta
  • Canta Callao
  • Bocanegra
  • El Olivar
  • Quilca
  • Aeropuerto
  • Morales Duárez
  • Carmen de la Legua

