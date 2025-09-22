Perú

El caso de la madre asesinada en Comas revela la guerra de mafias del ‘Loco Joe’ desde Brasil, el ‘Jorobado’ y el ‘Monstruo’

Tres niños presenciaron el atentado contra su madre en un Audi, mientras las investigaciones de Panorama señalan que el ataque forma parte de una disputa por el control territorial y económico en la zona norte de Lima

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

El atentado en Comas contra una abogada y madre de familia expone cómo la violencia de las mafias afecta a familiares de personas involucradas en crimen organizado. | Panorama

El asesinato de Xiomara Mireya Flores Bazán estremeció a la zona norte de Lima. La mujer de 37 años fue baleada en plena vía pública mientras conducía un Audi con sus tres hijos, quienes presenciaron la escena y sufrieron heridas de diversa consideración. La violencia ocurrida en la cuadra uno de la avenida Los Incas confirma un nuevo capítulo de enfrentamientos entre bandas delictivas que buscan el control territorial y económico en Comas.

Investigaciones exclusivas de Panorama indican que la víctima podría haber sido un daño colateral en la disputa criminal que enfrenta a tres cabecillas conocidos como el ‘Loco Joe’, el ‘Jorobado’ y el ‘Monstruo’. Los informes policiales señalan que los atacantes tenían como objetivo principal al esposo de la occisa, Eder Alexander Santos Olascoaga, detenido en el penal de Ancón uno, mientras que la mujer quedó atrapada en la furia de la emboscada.

El ataque en la avenida Los Incas

Abogada asesinada en Comas: cámaras registran el preciso momento del ataque contra la madre y sus hijas| Domingo Al Día

El hecho se registró alrededor de las diez y media de la noche del jueves, cuando un vehículo deportivo modelo Audi Q3, de placa ASK038, fue interceptado por sicarios. Según testigos, el automóvil fue perseguido desde varias cuadras atrás hasta que colisionó con un obstáculo, mientras la madre intentaba proteger a sus hijos. Los agresores dispararon sin considerar la presencia de los menores, dejando múltiples impactos en el parabrisas y la carrocería del vehículo.

Personal policial halló once casquillos en la pista y verificó orificios de entrada y salida en varias partes del auto. Los menores, de seis y siete años, recibieron atención médica tras resultar heridos por fragmentos de bala. La escena reveló la magnitud del atentado y el nivel de violencia al que está expuesta la población en áreas controladas por mafias en Comas.

Daños colaterales de la guerra criminal

Fuentes policiales indicaron que Xiomara Flores no tenía vínculos directos con actividades delictivas. Sin embargo, su esposo, alias ‘Pichón’, es uno de los operadores financieros de los cabecillas criminales. Los investigadores consideran que la mujer fue víctima de un ataque dirigido contra él, ejecutado por sicarios vinculados a Joe Luis Marín, conocido como ‘Loco Joe’, quien opera desde Brasil y busca consolidar su control sobre las extorsiones y negocios ilícitos de la zona norte de Lima.

El esposo de la víctima,
El esposo de la víctima, Éder Alexander Santos, alias ‘Pichón’, estaría vinculado a la organización de ‘El Jorobado’, lo que habría convertido a la mujer en víctima colateral de la disputa criminal.

La abogada quedó atrapada en un escenario que las autoridades describen como una “guerra de mafias”. Panorama ha recabado audios y testimonios que muestran cómo el ‘Loco Joe’ da instrucciones precisas a su grupo para intimidar y castigar a rivales, confirmando que la violencia se ha intensificado con amenazas explícitas y ataques coordinados.

Tres cabecillas en disputa

La investigación revela la existencia de tres líderes que dominan las organizaciones criminales de Comas: el ‘Loco Joe’, el ‘Jorobado’ y el ‘Monstruo’. Con el ‘Jorobado’ recluido en prisión de máxima seguridad y el ‘Monstruo’ desplazándose clandestinamente, el ‘Loco Joe’ se ha convertido en la figura central de la disputa, planificando atentados y extorsiones desde su base en Río de Janeiro.

Los audios interceptados muestran que el ‘Loco Joe’ mapea a sus adversarios y define objetivos con precisión, mientras que la violencia contra empresarios y conductores de transporte público se intensifica. Las autoridades advierten que este conflicto podría generar más ataques en la capital y en el Cono Norte, dejando víctimas incluso entre personas no involucradas en el crimen organizado.

La disputa de tres cabecillas
La disputa de tres cabecillas criminales dejó a una madre asesinada y a sus hijos heridos. | Captura: Panorama

Panorama en la zona norte de Lima

En solo una semana, varias empresas de transporte han sido blanco de ataques armados, tanto de día como de noche. Panorama constató que la estrategia de los sicarios incluye grabar y difundir los atentados en redes sociales para generar terror. La comunidad local permanece en estado de alerta ante los enfrentamientos que evidencian la disputa territorial y la impunidad con la que operan estas bandas.

La policía continúa investigando la autoría intelectual y material de los ataques, mientras los vecinos expresan miedo ante la creciente inseguridad.

El MonstruoLoco JoeEl JorobadoLima Norteasesinato en Comasperu-noticias

