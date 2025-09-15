Perú

‘Loco Joe’, el capo peruano que reemplazó a ‘El Monstruo’ y desde Brasil dirige extorsión, amenazas y cobros millonarios en Lima Norte

Audios y videollamadas difundidos por Panorama muestran cómo José Luis “Loco Joe” Marín supervisa a sicarios, coordina pagos a obras, colegios y negocios, y mantiene su control absoluto sobre la red criminal desde Río de Janeiro

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Desde Brasil, ‘Loco Joe’ dirige operaciones de extorsión que abarcan Lima Norte, imponiendo cobros millonarios y utilizando códigos como “frejoles” y “estornudo” para coordinar pagos y amenazas a empresarios y trabajadores. | Panorama

José Luis “Loco Joe” Marín se consolidó como el nuevo líder de la mafia del Cono Norte, especialmente en Comas, luego del debilitamiento y detenciones de su predecesor, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Audios y videollamadas obtenidos por Panorama muestran cómo el capo coordina extorsiones, supervisa a sicarios y exige pagos millonarios a empresas, colegios privados y obras de construcción en Lima Norte.

En los registros, Marín exhibe un fusil de uso militar ante sus colaboradores y presume impunidad pese a haber sobrevivido a un atentado con múltiples disparos. Su estructura, integrada en gran parte por venezolanos, utiliza códigos propios para controlar sus operaciones: llama “frejoles” al dinero que envía a sicarios y “estornudo” a las extorsiones, reforzando un control absoluto sobre su red y generando un clima de temor entre empresarios y trabajadores locales.

Loco Joe, el capo que dirige desde Brasil

José Luis “Loco Joe” Marín maneja desde Río de Janeiro las operaciones que antes controlaba ‘El Monstruo’. Según Panorama, supervisa personalmente cobros, ataques y logística de sicarios, asegurando que cada orden se cumpla sin margen de error. Su brazo armado, compuesto mayormente por extranjeros, sigue instrucciones precisas, mientras él mantiene contacto constante con colaboradores mediante videollamadas.

Desde Río de Janeiro, José
Desde Río de Janeiro, José Luis “Loco Joe” Marín coordina pagos millonarios, dirige sicarios extranjeros y envía amenazas directas a obras, colegios y negocios de Comas | Panorama

El capo coordina exigencias a grandes obras de construcción, colegios privados y negocios locales, con montos que pueden superar los medio millón de soles. Los audios difundidos por el dominical muestran que Marín asigna tareas, controla transferencias y mantiene disciplina interna, reforzando su autoridad sobre la red criminal en Lima Norte y proyectando impunidad frente a rivales y autoridades.

“Ese sonso ya no existe”: la burla de Joe a ‘El Monstruo’

En las grabaciones de Panorama, ‘Loco Joe’ se burla de su rival histórico, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, a quien llama “sonso”. Esta frase refleja desdén y superioridad, mostrando cómo aprovechó el debilitamiento de su competencia para consolidar su poder y reorganizar la extorsión en Comas y distritos cercanos.

Los audios evidencian que Marín utiliza esta burla como herramienta de intimidación interna. Al resaltar la debilidad de su antecesor, refuerza su liderazgo frente a sicarios y aliados, mientras coordina cobros, amenazas y ataques. El desprecio hacia ‘El Monstruo’ también envía un mensaje claro a empresarios y trabajadores: solo él controla ahora la red de extorsión en Lima Norte.

El capo peruano aprovecha la
El capo peruano aprovecha la debilidad de ‘El Monstruo’ para consolidar su poder, imponiendo cobros millonarios | Foto: LR/ Panorama

Operaciones, códigos y exigencias millonarias

Los registros obtenidos por Panorama muestran que ‘Loco Joe’ controla cada detalle de los cobros. Los términos “frejoles” y “estornudo” codifican dinero y extorsiones, mientras el capo revisa el armamento de sicarios y planifica ataques directos a quienes no cumplen. Ingenieros, obreros, policías y dueños de negocios enfrentan amenazas constantes si no acatan las exigencias de la organización.

El dominical también detalla que los pagos a obras de construcción y colegios privados pueden superar los medio millón de soles, y que la coordinación de transferencias y cobros se realiza de manera estricta desde Brasil. Cada acción es supervisada, desde la logística hasta la ejecución, reforzando el control absoluto y la percepción de impunidad dentro de la red criminal.

Violencia y expansión internacional

Las grabaciones del dominical mencionado comprueban que ‘Loco Joe’ ha ordenado asesinatos y atentados para mantener su autoridad. En Comas, se le atribuye la muerte de un chófer y un cobrador, mientras exhibe armas de alto calibre y dinamita ante sus sicarios para reforzar disciplina y miedo. Sus amenazas directas aseguran que los objetivos cumplan con los pagos y que los colaboradores obedezcan sin discusión.

Su estructura criminal, integrada por
Su estructura criminal, integrada por sicarios venezolanos y colaboradores locales, mantiene un régimen de disciplina extrema: quien no paga o desobedece enfrenta represalias directas | Panorama

Su influencia se extiende más allá de Perú. Desde Brasil, supervisa operaciones que incluyen a peruanos residentes en el extranjero, controlando transferencias y la ejecución de extorsiones. Especialistas consultados por el dominical destacan que esta combinación de violencia, coordinación transnacional y control financiero dificulta la labor policial y coloca a ‘Loco Joe’ como un líder con alto nivel de impunidad y alcance internacional.

Precio del dólar cae: Así

Pedro García reveló el insólito

Camucha Negrete se encuentra delicada

Gisela Valcárcel cerró la Teletón

Dayanita confiesa que mantiene a
Perú conmemora el Día Internacional

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Camucha Negrete se encuentra delicada

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Pedro García reveló el insólito

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

