Perú

Eduardo Arana rechaza vulneración de la neutralidad electoral: “No estamos haciendo campaña a favor o en contra de nadie”

El premier sostuvo que “desde el Ejecutivo, somos los primeros en evitar cualquier tipo de posicionamiento”. También criticó a la prensa por reportaje sobre los regalos a Dina Boluarte

Guardar
Premier Eduardo Arana niega haber violado la neutralidad electoral con comunicado a favor de Fuerza Popular | Canal N

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respondió a la advertencia del Jurado Electoral Especial (JEE), que cuestionó la conducta del Ejecutivo respecto al principio de neutralidad durante el proceso electoral. Arana negó cualquier intento de favorecer a partidos políticos y subrayó que el Gobierno garantiza elecciones plurales y democráticas.

El informe de la Oficina de Fiscalización del JEE Lima Centro I señala que el primer ministro habría vulnerado la neutralidad electoral al emitir un pronunciamiento oficial en redes sociales que favorecería a Fuerza Popular, organización liderada por Keiko Fujimori. El documento, remitido por la coordinadora de Fiscalización, Wendolyne Zapata Vidaurre, al juez superior Hugo León Manco, presidente del JEE Lima Centro I, plantea abrir un proceso sancionador contra el jefe del gabinete ministerial. Según el reporte, la intervención de Arana estaría vinculada a la defensa del único partido objeto de una solicitud de ilegalidad presentada por la Fiscalía de la Nación.

Informe de JEE concluye que
Informe de JEE concluye que Eduardo Arana habría infringido neutralidad electoral.

Frente a los cuestionamientos, Arana afirmó ante la prensa: “Desde el Ejecutivo no compartimos necesariamente la posición o el informe que habría emitido el jurado electoral. En el ejercicio de sus facultades constitucionales, el Ejecutivo convocó a elecciones para el 12 de abril y consideramos esencial que estas sean plurales y democráticas”. De acuerdo con el primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros no hizo referencia a ningún partido específico, sino que su pronunciamiento buscó garantizar la participación de todas las fuerzas políticas en el proceso.

“En esa perspectiva, todos los partidos políticos, sea como se llamen, sea el nombre que tengan, en pleno proceso electoral, deben tener también las garantías de participación plena en estas elecciones. La Presidencia del Consejo de Ministros no ha mencionado a ningún partido”, sostuvo el primer ministro.

Niega vulneración o falta de neutralidad

El comunicado oficial que generó la controversia se difundió después de la solicitud de la Fiscalía de la Nación para declarar ilegal a Fuerza Popular. En él, el Gobierno presidido por Dina Boluarte subrayó que el Ministerio Público no debe ubicarse por encima de la Constitución ni impedir la inclusión de agrupaciones en los comicios. Así, el Ejecutivo defendió la libertad de los ciudadanos para decidir en las urnas, evitando menciones directas a Fuerza Popular pero haciendo referencia al Ministerio Público.

El informe del JEE advierte que toda acción oficial puede influir en la percepción del electorado durante el periodo electoral, y exige neutralidad absoluta. Se sostiene que “todo acto de vinculación política de cualquier autoridad trae consigo efectos persuasivos que afectan la percepción ciudadana y podrían desequilibrar el proceso”.

Por ello, Eduardo Arana advirtió que “no ha habido ninguna vulneración ni falta de neutralidad. Desde el Ejecutivo, somos los primeros en evitar cualquier tipo de posicionamiento. No estamos realizando propaganda ni campaña a favor o en contra de nadie”. Añadió que el Gobierno busca garantizar el derecho constitucional de participación de todos los partidos. “El ciudadano peruano tiene la facultad y el derecho de elegir a quien desee como presidente en las próximas elecciones”, recalcó.

Comunicado del Gobierno de Dina
Comunicado del Gobierno de Dina Boluarte.

Seguirá reuniéndose con autoridades

El primer ministro también destacó su obligación de mantener relaciones colaborativas con autoridades regionales y locales, independientemente de su filiación política. “Mi deber como titular del gabinete es atender y reunirme con todas las autoridades, sin distinción de colores o partidos políticos”, insistió, confirmando la disposición para coordinar encuentros institucionales de manera imparcial.

El informe recuerda que la Ley Orgánica de Elecciones faculta a la Fiscalía de la Nación a solicitar la ilegalidad de partidos por conductas antidemocráticas, y, por ello, el JEE considera necesario investigar si el reciente pronunciamiento del Ejecutivo alteró la neutralidad debida.

Sobre regalos a presidenta Boluarte

De forma paralela, Arana respondió a cuestionamientos sobre la recepción de obsequios por parte del Gobierno, tras reportajes en la prensa que pusieron en duda la transparencia del Ejecutivo. Aseguró que toda la información sobre estos regalos es pública y que la regulación es acorde con estándares internacionales. “Todos los presidentes, embajadores y agregados suelen llevar un obsequio en visitas oficiales. Hemos normado un registro para asegurar la transparencia y legalidad. No hay nada oculto”, explicó Arana.

El premier afirmó: “Rechazamos cualquier intento de manipular información para desprestigiar al Gobierno. No existe interés ni fin oculto tras las cortesías diplomáticas”.

Temas Relacionados

Eduardo AranaElecciones 2026Fuerza Popularperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Tras cancelación de rutas internacionales de LATAM, MTC anuncia “conversaciones avanzadas” con seis nuevas aerolíneas, ¿cuáles son?

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, reafirma la apuesta por consolidar a Perú como un hub regional competitivo, a pesar de las advertencias formuladas por aerolíneas respecto al impacto de la nueva TUUA de transferencia internacional

Tras cancelación de rutas internacionales

Basura en las calles aumenta por fiestas de fin de año: OEFA exige a municipios reforzar la limpieza pública

El organismo ambiental alertó que en enero se detectaron retrasos en el servicio y más de 90 puntos críticos de acumulación en ciudades como Cusco, Piura, Chimbote y Huancayo tras las celebraciones

Basura en las calles aumenta

OEFA denuncia red de estafas: rechazan recibir pagos para mantener empleos

La entidad exhorta a no entregar dinero bajo ningún pretexto relacionado con permanencia laboral que algunas personas ‘inescrupulosas’ estarían exigiendo

OEFA denuncia red de estafas:

El primer insecto con derechos: Perú reconoce respaldo jurídico a abejas sin aguijón en la Amazonía

Nueva norma reconoce su rol vital en la biodiversidad y obliga al Estado a protegerlas frente a la deforestación y la minería ilegal.

El primer insecto con derechos:

Recibos por honorarios 2026: el nuevo monto máximo para no pagar impuestos con la UIT en S/ 5.500

El aumento de la Unidad Impositiva Tributaria para 2026 eleva el límite anual de ingresos para los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. El ajuste permitirá a miles de profesionales pagar menos Impuesto a la Renta o quedar inafectos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Sunat

Recibos por honorarios 2026: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”

¿Quién es José Zafra, el empresario vinculado a Laura Spoya?

DEPORTES

Pedro Gallese seguirá su carrera

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”

Universitario anunció la Noche Crema 2026: rival, fecha y toda la información oficial del evento

Percy Liza halla una nueva oportunidad uniéndose a Sport Boys para disputar la Liga 1 2026

¿Universitario busca fichar a delantero de Barcelona de Ecuador? Lo último que se sabe del futuro ‘9′ de los ‘cremas’