Marcha de la Generación Z: segunda jornada de protestas provoca cierre de la avenida Abancay y desvíos en el transporte público

Protesta organizada por colectivos sociales y jóvenes de “Generación Z”. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

La segunda jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso volvió a poner en tensión las calles del Centro de Lima este domingo 21 de septiembre. La concentración principal se iniciará en la Plaza San Martín, convocada por el colectivo “Generación Z”, conformado en gran parte por jóvenes que buscan expresar su rechazo a las recientes decisiones en materia política y económica.

Desde las primeras horas de la tarde, los accesos a la avenida Abancay se encontraban restringidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). En redes sociales se reporta: “Cierre de la Av. Abancay, la policía ya cerró el acceso a la Av. Abancay. Ya no hay pase”. La medida se tomó ante la presencia de grupos que comenzarán a marchar desde distintos puntos hacia la plaza céntrica de la capital.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó en su cuenta oficial sobre los desvíos que aplicaron los buses del Corredor Morado debido a los bloqueos en el Centro. “Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los buses del corredor Morado desvían su recorrido por la av. Tacna o jr. Huánuco, en sentido a SJL. Mientras que en dirección a Magdalena o San Isidro, usan las avenidas de Tacna y Garcilaso de la Vega”, comunicó la institución.

Protesta organizada por colectivos sociales y jóvenes de “Generación Z”. (Captura de pantalla)

Marcha convocada por jóvenes y colectivos sociales

La movilización fue anunciada como la continuidad de la jornada previa, realizada el sábado 20, que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. El colectivo “Generación Z” convocó la protesta tras la aprobación de la Ley N.º 32123, que obliga a los mayores de 18 años a incorporarse a un sistema de pensiones, ya sea en una AFP o en la ONP.

La convocatoria reunió a jóvenes, gremios y organizaciones sociales, quienes expresaron su rechazo a las políticas impulsadas por el Ejecutivo y el Legislativo. El punto de encuentro se fijó en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde, aunque desde horas antes ya se registraba desplazamiento de grupos por las calles del Centro Histórico.

Durante la primera jornada, ocurrida el sábado, los enfrentamientos se intensificaron en la avenida Abancay, a pocos metros del Parque Universitario. La Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes, mientras que algunos participantes lanzaron piedras, botellas y palos.

La primera jornada de la marcha convocada por colectivos de jóvenes, estuvo marcada por disturbios y represión policial en el centro de Lima. | Panamericana Televisión / 24 Horas

En medio de los disturbios, fueron incendiados separadores viales y se reportaron daños a la infraestructura pública. La sede del Ministerio Público resultó con varias lunas rotas por los proyectiles lanzados durante los choques. Entre los heridos se registraron periodistas que cubrían la movilización.

Avance de los manifestantes hacia el Congreso

La tarde del domingo, un grupo de aproximadamente 200 manifestantes inició su desplazamiento por la avenida Abancay. La ruta elegida por los organizadores buscaba acercarse al Congreso de la República, aunque el despliegue policial bloqueó el acceso directo.

La Plaza San Martín volvió a convertirse en el punto neurálgico de la protesta, desde donde los convocantes buscaron canalizar su mensaje contra las políticas del gobierno. La jornada transcurrió con fuerte presencia policial en calles y avenidas adyacentes, en previsión de nuevos enfrentamientos como los registrados en la primera convocatoria.