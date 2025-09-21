Perú

El Festival de Cine Noruego debuta en Lima y conquista a los amantes del séptimo arte

La capital vivió una noche especial con la llegada del primer Festival de Cine Noruego, donde historias, paisajes y emociones del norte cautivaron al público

La ciudad de Lima se convirtió en el epicentro de un intercambio cultural sin precedentes al albergar la primera edición del Festival de Cine Noruego, una iniciativa que permitió a los asistentes sumergirse en las historias, paisajes y tradiciones de Noruega a través de la pantalla grande.

El evento, de acceso libre, se desarrolló el martes 16 de septiembre en el Teatro Municipal de Surco, gracias a la organización conjunta de la Embajada de Noruega, el Real Consulado General Honorario de Noruega en el Perú y la Municipalidad de Surco.

La programación del festival ofreció una selección de tres producciones que evidenciaron la diversidad y riqueza cultural noruega.

  • Titina

La jornada se inauguró con Titina, una película animada basada en hechos reales, que relató la historia de una perrita mestiza que acompañó la expedición al Polo Norte en 1926. Esta función familiar marcó el inicio de una experiencia cinematográfica orientada a públicos de todas las edades.

  • A Happy Day

Posteriormente, la atención se centró en A Happy Day, dirigida por Hisham Zaman, que abordó la adolescencia desde la perspectiva de jóvenes refugiados en Noruega. Ambientada en un centro de acogida, la cinta exploró los desafíos y aspiraciones de quienes buscan reconstruir sus vidas en un nuevo entorno, aportando una mirada sensible sobre la integración y la esperanza.

  • Songs of Earth

El cierre del festival estuvo a cargo de Songs of Earth, documental dirigido por Margreth Olin. Reconocida en múltiples festivales internacionales, esta obra destacó por su belleza visual y su profundidad humana, al mostrar el vínculo íntimo entre la naturaleza, las raíces y la memoria. La función especial de este documental ofreció al público una experiencia contemplativa y emotiva, consolidando el carácter distintivo del evento.

Durante la ceremonia, Matthias Stimman, Cónsul General Honorario de Noruega en el Perú, subrayó el objetivo central de la iniciativa al afirmar: “Este festival nace con un propósito muy claro: tender un puente cultural entre Noruega y el Perú”.

Stimman también agregó: “Los países construyen relaciones no solo a través del comercio, la política o la cooperación, sino también mediante el arte, la cultura y las historias que compartimos”.

El alcalde de Surco, Carlos Brunce, también resaltó la importancia de la propuesta para la comunidad local. En sus palabras: “Recibir al Primer Festival de Cine Noruego en Surco ha sido un honor”.

Bruce también añadió: “Este tipo de actividades enriquecen la vida cultural de nuestros vecinos y nos permiten fortalecer la cooperación entre pueblos hermanos. Queremos que Surco siga siendo un punto de encuentro para la diversidad cultural y el diálogo entre naciones”.

La realización de este festival no solo permitió difundir el talento cinematográfico noruego, sino que también contribuyó a fortalecer los lazos de amistad y cooperación cultural entre Perú y Noruega, brindando al público una experiencia artística única y gratuita.

