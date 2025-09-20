Perú

Un nuevo exoesqueleto pasivo de rodilla, desarrollado en Perú, podría ayudar a niños con parálisis cerebral

Este dispositivo sin motores ni baterías abre nuevas posibilidades para la rehabilitación pediátrica y fortalece la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
INS lidera desarrollo de dispositivo
INS lidera desarrollo de dispositivo médico pionero que ya tiene una patente en trámite en los Estados Unidos . Foto: INS

A sus 27 años, Sebastián Barrutia regresó al Perú con una meta clara: transformar la rehabilitación de niños con parálisis cerebral mediante la innovación tecnológica. Tras completar su doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Florida, actualmente lidera el desarrollo de un exoesqueleto pasivo de rodilla, un dispositivo que ya se encuentra en fase de ensayos clínicos en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. (INS San Borja). Este avance tecnológico, dice su creador, promete mejorar la movilidad de pacientes pediátricos,

En entrevista con Andina, Barrutia explica que el origen de este proyecto se remonta a su infancia, cuando dejó el Perú para formarse en Estados Unidos. Su interés por la biomecánica y la búsqueda de soluciones para problemas reales lo llevaron a especializarse en el diseño de dispositivos de apoyo para niños con discapacidad.

Durante su etapa doctoral, se inspiró en iniciativas orientadas a la rehabilitación pediátrica y, con el respaldo de su asesor, enfocó su investigación en la creación de un exoesqueleto destinado a pacientes con parálisis cerebral.

El trabajo inicial se desarrolló en el Laboratorio de Neuromecánica Humana de la Universidad de Florida, donde pudo construir prototipos y realizar pruebas preliminares con niños sin discapacidad, sentando las bases para su tesis doctoral, que culminó en mayo de 2025.

INS lidera desarrollo de dispositivo
INS lidera desarrollo de dispositivo médico pionero que ya tiene una patente en trámite en los Estados Unidos. Foto : INS

Exoesqueleto pasivo de rodilla: innovación y funcionamiento

El exoesqueleto pasivo de rodilla, diseñado específicamente para niños y adolescentes de entre 1,30 y 1,65 metros de estatura, se distingue por su funcionamiento mecánico sin necesidad de motores, baterías ni resortes. Esta característica lo diferencia de los exoesqueletos motorizados, que dependen de energía externa y suelen ser costosos y complejos.

El dispositivo utiliza piezas impresas en 3D con materiales ligeros como la fibra de carbono, lo que facilita su adaptación al crecimiento de los pacientes y garantiza comodidad durante su uso. Según datos del INS San Borja, en pruebas preliminares se observó una reducción aproximada del 20% en el esfuerzo de la rodilla durante la marcha, un beneficio relevante para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral.

“Hicimos un estudio comparando cuál era el comportamiento de sus rodillas sin y con el exoesqueleto mientras caminaban... pudimos concluir una reducción de aproximadamente ese porcentaje en el esfuerzo de la rodilla durante el caminar, y solamente, como digo, solamente en instantes”, explicó Barrutia.

El desarrollo del exoesqueleto ha sido posible gracias a la colaboración entre diversas instituciones. Tras su regreso al Perú, el joven de 27 de años continuó el proyecto en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que aporta infraestructura y la participación de estudiantes de ingeniería mecatrónica para perfeccionar el diseño.

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, por su parte, facilita la realización de los ensayos clínicos con pacientes pediátricos, mientras que la experiencia adquirida en la Universidad de Florida ha permitido adaptar el protocolo de investigación a las necesidades locales. Estas sinergias buscan consolidar la capacidad nacional en el desarrollo de dispositivos médicos innovadores y fortalecer la formación de profesionales en biomecánica y rehabilitación.

INS lidera desarrollo de dispositivo
INS lidera desarrollo de dispositivo médico pionero que ya tiene una patente en trámite en los Estados Unidos. Foto: INS

Ensayos clínicos y accesibilidad

Actualmente, el exoesqueleto cuenta con una patente en trámite en Estados Unidos y ha alcanzado un nivel avanzado de desarrollo (TRL7). El equipo de trabajo se encuentra ajustando el protocolo de ensayos clínicos a los requerimientos del INS San Borja, incorporando la retroalimentación del comité de ética y de especialistas en parálisis cerebral. Una vez aprobados los procedimientos, se dará inicio a las pruebas con pacientes, con el objetivo de evaluar la efectividad del dispositivo en condiciones reales y adaptar su diseño a las necesidades de los usuarios.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es su enfoque en la accesibilidad y el bajo costo. Mientras que los exoesqueletos pediátricos motorizados pueden alcanzar precios de hasta 10 mil dólares por unidad, el modelo desarrollado por Barrutia tiene un costo aproximado de 1.000 dólares por pierna. Al prescindir de componentes electrónicos y utilizar tecnología de impresión 3D, el dispositivo resulta más sencillo de fabricar y mantener, lo que abre la posibilidad de que los niños puedan utilizarlo no solo en hospitales, sino también en sus hogares.

“Lo que nosotros queremos es que los niños con parálisis cerebral puedan caminar con mayor facilidad en su día a día. El exoesqueleto que hemos desarrollado, comparado a otros que cumplen la misma función, no usa ningún resorte, batería o motores. Eso lo hace más accesible”, subrayó.

El impacto potencial de esta innovación va más allá de la mejora individual en la movilidad de los pacientes. El entrevistado confía en que esta colaboración permitirá que el exoesqueleto se integre al sistema de salud pública, facilitando su llegada a hospitales y centros de rehabilitación en todo el país.

Además, el investigador aspira a que el Perú se consolide como un referente en el diseño y fabricación de soluciones biomecánicas, reduciendo la dependencia de la importación de equipos y promoviendo la creación de laboratorios de prototipado y la formación de especialistas en el área.

Temas Relacionados

Parálisis cerebralInstituto Nacional de Salud del Niño San BorjaRehabilitación pediátricaPUCPperu-noticias

Más Noticias

Retiro AFP 2025: Primera UIT llegaría en noviembre, pero falta reglamento

“¿Cuándo llega la AFP?” La pregunta no tiene respuesta exacta, pero tanto el ministro de Economía como expertos calculan las fechas posibles

Retiro AFP 2025: Primera UIT

Saga Falabella deberá aceptar solicitudes de cambios y devoluciones y quitar carteles que ‘prohíben’

La empresa tenía una cláusula que la entidad consideró abusiva que señalaba que los productos adquiridos en su ‘outlet’ no estaban sujetos a cambios ni devoluciones

Saga Falabella deberá aceptar

Proponen aumentar aguinaldo a los trabajadores del sector público en 376%

Hasta un sueldo mínimo. Un nuevo proyecto de ley plantea actualizar el monto de aguinaldo que se entrega a los servidores estatales, uno que se ha mantenido en S/300 durante años

Proponen aumentar aguinaldo a los

Precio del dólar subió: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 20 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió: Así

Retiro AFP: ¿Cuándo se cumple el plazo límite de la SBS para publicar el reglamento?

La fecha máxima. La Ley del retiro AFP ya fue promulgada, con lo que los afiliados ya pueden aproximar los días en que se podrá empezar a solicitar y recibir las 4 UIT (S/21 mil 400)

Retiro AFP: ¿Cuándo se cumple
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza quedó fuera del

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

Dina Boluarte agradece al Congreso por autorizar viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano hace brillar a

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025