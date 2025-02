Prótesis faciales 3D, la tecnología con la que un peruano cambia rostros en Brasil

Rodrigo Salazar utiliza tecnología de prótesis faciales 3D para ayudar a personas con desfiguraciones faciales en Brasil y Perú. (Andina)

El dentista cirujano Rodrigo Salazar Gamarra ha logrado reconocimiento internacional por su impacto en el ámbito médico y social, gracias a la creación de un método de prótesis faciales 3D de bajo costo. Este sistema no solo emplea tecnología accesible, sino que también ha sido clave para atender gratuitamente a personas de bajos recursos en Brasil a través de su ONG, Mais Identidade. Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Andina, “cuando perdemos parte de nuestro rostro, es como si se fuera parte de lo que somos, incluso nuestra identidad frente al espejo”, expresó Salazar al explicar la motivación que lo impulsó a crear estos dispositivos.

La innovación de Salazar le valió ser reconocida como ‘Innovador humanitario para América Latina 2018′ por la MIT Technology Review, órgano del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta distinción destacó su uso de herramientas tecnológicas de código abierto para brindar soluciones accesibles frente a la mutilación facial. El impacto de su trabajo ya se extiende a catorce países en cuatro continentes, donde otras instituciones utilizan esta metodología basada en modelos tridimensionales y software gratuito. El medio agrega: “Esta metodología de trabajo, denominada Más Identidad (+ID), consiste en tomar múltiples fotografías de las facciones a reconstruir y con ellas, elaborar un modelo tridimensional del rostro”.

Uno de los hitos personales que moldearon su trayectoria fue un programa de su colegio que lo introdujo al mundo de la salud pública. “En aquel momento ya entendía que había algo más. No quería ser médico cirujano, sentía que había excelente gente en esta línea y encontré en la estomatología eso que buscaba y lo asumí como un reto; un desafío”, detalló Salazar en una entrevista. Esta decisión lo llevó a consolidar su carrera en Brasil, donde cursó una maestría y un doctorado, encontrando en su mentor una inspiración crucial para atender gratuitamente a pacientes con cáncer.

La ONG Mais Identidade, liderada por Salazar, ofrece soluciones de bajo costo para pacientes de bajos recursos con desfiguraciones faciales. (Andina)

A lo largo de su labor, Salazar se ha dedicado a integrar soluciones para los pacientes oncológicos mediante la prevención y rehabilitación maxilofacial, destacándose la fundación de Oncodonto. Este centro busca acompañar a los pacientes con cáncer de manera integral durante el tratamiento. “Entrar sanos a la cirugía. Yo puedo tratar antes que aparezca porque el esquema preventivo es el que más sirve en estos casos”, explicó el especialista a la agencia, destacando los efectos colaterales del cáncer más allá de la caída del cabello, como infecciones o dificultades para alimentarse.

La ONG Mais Identidade representa el corazón de su trabajo en Brasil, ofreciendo atención gratuita a personas con desfiguraciones faciales. Según información publicada, este método comienza con el diseño digital de prótesis basado en un modelo 3D del rostro y su fabricación a través de impresoras 3D de bajo costo. “El uso de software gratuito y de código abierto permite llevar esta tecnología a comunidades menos favorecidas, asegurando que más personas recuperen su identidad y funcionalidad”, subrayó Rodrigo en la conversación citada por la fuente. Su labor se extiende al capítulo peruano de la ONG, donde también sigue trabajando en beneficios de pacientes locales que requieren asistencia médica.

La metodología de prótesis faciales 3D desarrollada por Salazar ha transformado vidas en más de catorce países. (Andina)

A nivel académico y profesional, Rodrigo combina su trabajo clínico con roles científicos y educativos, ejerciendo como investigador de la Universidad Paulista y del Instituto Renato Archer en Brasil. También ha trabajado como docente investigador en la Universidad Científica del Sur y como parte de los programas de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, su compromiso con la innovación lo ha llevado a colaborar en iniciativas tecnológicas a través del Laboratorio de Transformación Digital de la Secretaría de Gobierno Digital en Perú.

El impacto de Salazar no se limita a los proyectos profesionales; su historia personal está cargada de desafíos que moldearon su empatía hacia los pacientes. En entrevista con el medio, narró cómo la experiencia de su madre con el cáncer marcó su conciencia desde una edad temprana: “Fue la única de su familia que no murió por ello, aunque a los cinco años perdió a su madre”. Además, incluyó cómo el duelo por la pérdida de su hermano reafirmó su compromiso con su propósito de vida. “Hubo momentos duros, como la pérdida de mi hermano. Pero no me desvié de mi foco y siento que en estos años he vivido de forma concentrada muchas cosas”, comentó el especialista.

Salazar combina su trabajo clínico con la investigación científica en la Universidad Paulista y el Instituto Renato Archer en Brasil. (Andina)

A sus 37 años, Rodrigo Salazar dice estar satisfecho con su trayectoria y misión, aunque reconoce que aún hay mucho por hacer. En palabras suyas: “Es indiscutible que me duermo pensando en todo lo que tengo que resolver, pero tengo una paz profunda. Mi vida podría acabar y siento que estoy satisfecho por todo lo hecho”. Sin duda, su trabajo sigue marcando un punto de inflexión en la vida de millas de pacientes que recuperan no solo funcionalidad, sino también dignidad y esperanza.