Ministro de Defensa anuncia la compra de 12 aviones subsónicos para la Fuerza Aérea: ¿cuándo llegarán las nuevas aeronaves?

Perú comprará 12 aviones subsónicos para reforzar la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. (Foto composición referencial: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Gobierno de Dina Boluarte aprobó la adquisición de 12 aviones subsónicos para reforzar la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, anunció el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Según indicó, el proceso de compra será de “corto plazo”, y al menos dos de estas aeronaves llegarían al país antes del 28 de julio de 2026, fecha en la que culminará la actual gestión presidencial.

El titular del sector precisó que esta medida busca fortalecer el control del espacio aéreo nacional, un desafío histórico que, según afirmó, el Estado peruano ha postergado durante décadas. “Es una tarea pendiente que tiene el Estado peruano de hace muchas décadas y esto va a ser un paso muy importante”, declaró Astudillo ante la prensa.

Ministerio de Defensa confirma la compra de 20 aviones subsónicos. (Foto: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance)

Objetivos estratégicos

Los 12 aviones subsónicos estarán destinados principalmente al combate del narcotráfico, un problema que afecta especialmente a la región andina, así como a la lucha contra la minería ilegal en distintas zonas del país. El ministro señaló que la incorporación de estas aeronaves permitirá una mayor presencia y capacidad de respuesta en áreas estratégicas, asegurando un control más efectivo del espacio aéreo.

“Es el momento de que, como Estado, hagamos un control efectivo de nuestro espacio aéreo. Para ello requerimos capacidades, y ya hemos iniciado el trámite correspondiente para la adquisición de estos 12 aviones subsónicos”, sostuvo Astudillo durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Walter Astudillo, ministro de Defensa. Foto: Andina

Aviones subsónicos complementarán a los caza

La compra de estos aviones subsónicos se sumará a la adquisición de 24 aviones caza de combate prevista para octubre de 2025, en el marco de un plan integral de modernización de la Fuerza Aérea. Astudillo destacó que ambas medidas permitirán contar con una flota más robusta y con mayores capacidades operativas.

Además, el ministro enfatizó la importancia de incrementar la flota de helicópteros y de mejorar la infraestructura de pistas de aterrizaje en distintas regiones, como parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer la defensa y seguridad en las fronteras del país.

“Nosotros esperamos que antes del 28 de julio ya tengamos algunas unidades y quedará pendiente la recepción en el transcurso de los siguientes años”, agregó.

Compra de 12 aviones subsónicos se integra al plan de modernización de la FAP. (Foto referencial: Difusión)

Relevancia histórica

Según Astudillo, la adquisición de los 12 aviones subsónicos representa un avance significativo en una tarea que el Estado peruano ha mantenido pendiente por décadas. La medida también responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de recursos modernos que permitan enfrentar amenazas crecientes en el ámbito del narcotráfico y la minería ilegal.

El proceso continuará con los trámites administrativos y logísticos necesarios para la entrega de las aeronaves, mientras se prepara la infraestructura de soporte y se coordina la integración de los nuevos aviones con las unidades ya existentes de la Fuerza Aérea.

Fuerza Aérea del Perú. (Foto: Andina)

EE.UU. aprobó posible compra de F-16 a Perú

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos (DSCA, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Defensa, informó que se ha autorizado una posible venta militar al Perú de aviones de combate F-16 Block 70, junto con un paquete integral de armamento y sistemas de apoyo. La operación, de concretarse, representaría una inversión de 3 420 millones de dólares por parte del Gobierno de Dina Boluarte.

El paquete propuesto contempla la entrega de 10 aviones F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, además de 14 motores F110-GE-129, 14 radares AESA AN/APG-83, 12 cañones M61A1 de 20 milímetros, sistemas de navegación inercial con GPS integrado y computadoras de misión de última generación. Este equipamiento busca dotar a la Fuerza Aérea del Perú de mayores capacidades tecnológicas y operativas frente a amenazas aéreas y regionales.

FOTO DE ARCHIVO. Cazas F-16 de la Fuerza Aérea de los Países Bajos vuelan junto a un avión que simula interceptaciones aéreas durante una jornada para los medios de comunicación, ilustrando cómo la OTAN salvaguarda el espacio aéreo de los aliados en la región norte y noreste de la alianza, 4 de julio, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Asimismo, la solicitud incluye un conjunto de misiles y equipos de apoyo: 12 misiles AIM-120 C-8 AMRAAM, 12 misiles AIM-9X Block II Sidewinder, 52 lanzadores LAU-129, municiones de entrenamiento, sistemas de identificación amigo-enemigo, radios tácticas, dispositivos criptográficos y otros equipos complementarios. La propuesta también abarca servicios logísticos, capacitación y mantenimiento para garantizar la operatividad de las aeronaves en el largo plazo.