Perú

Histórica condena por minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán: aplican pena máxima prevista por ley

Es la primera sentencia de este tipo lograda por el Estado dentro de un área natural protegida

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Evidencias del daño ambiental en
Evidencias del daño ambiental en un área protegida reconocida como Reserva de Biosfera por la Unesco. (Difusión)

El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva a Johan Orlando Larragán Chamorro por cometer el delito de minería ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del Perú. La sentencia, dictada en primera instancia por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, marca un importante precedente legal en la defensa del medio ambiente y el patrimonio natural del país.

El caso se remonta a una denuncia penal interpuesta por la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, tras detectarse operaciones mineras ilegales en la Concesión Minera Amistad, ubicada en la quebrada Cajavilca, distrito de Yanama, provincia de Yungay, Áncash.

La intervención conjunta del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional permitió abrir un proceso penal que culminó con la condena de Larragán Chamorro, quien además deberá pagar S/ 20.000 de reparación civil y cumplir con 300 días multa.

La Policía Ecológica y la
La Policía Ecológica y la FEMA intervinieron la zona tras detectar maquinaria operando sin autorización. (Difusión)

La pena impuesta corresponde al máximo previsto en el Código Penal para casos agravados de minería ilegal, como los cometidos en áreas naturales protegidas. Mientras que el pago y los días de multa refuerzan la dimensión del delito y su impacto sobre el ecosistema afectado.

Daño ambiental en una zona de alta biodiversidad

El Parque Nacional Huascarán, reconocido por la UNESCO como Reserva de Biosfera, alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad de alta montaña en el país. Su ecosistema es especialmente sensible a las alteraciones humanas, en particular a actividades como la minería, que generan afectaciones directas al suelo, cuerpos de agua y flora nativa.

Para el Sernanp, la sentencia representa un hito en la lucha contra la minería ilegal dentro de las áreas naturales protegidas, un delito que ha venido en aumento en diversas regiones del país. “Este fallo sienta un precedente legal y reafirma nuestro compromiso con la defensa del patrimonio natural y cultural del Perú”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Minería ilegal atenta contra las Áreas Naturales Protegidas

La condena lograda por el caso del Parque Nacional Huascarán se da en un contexto preocupante: la expansión sostenida de la minería ilegal incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento. De acuerdo con un informe reciente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, desde el año 2010 se ha detectado actividad minera ilícita en al menos 18 zonas de conservación del país.

Esta problemática no solo compromete ecosistemas únicos, sino que también pone en riesgo a comunidades indígenas, especies endémicas y fuentes hídricas clave para el equilibrio ambiental. La Amazonía sur, especialmente las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Cusco, concentra la mayor presión de esta actividad, con casos emblemáticos como la Reserva Nacional Tambopata, que ha sufrido invasiones tanto dentro del área protegida como en su entorno inmediato.

Restos de actividad minera ilegal
Restos de actividad minera ilegal hallados en la quebrada Cajavilca, dentro del Parque Nacional Huascarán. (Difusión)

Sin embargo, los impactos no se limitan a la Amazonía. La Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional de Tumbes, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y el Parque Nacional Yaguas, vienen registrando actividades ilegales desde el 2017.

Temas Relacionados

SernarpPoder JudicialParque Nacional HuascaránMinería Ilegal en Perúperu-noticias

Más Noticias

Cúster ‘pirata’ atropella y mata a mujer con habilidades diferentes en Santa Anita: conductor se dio a la fuga

Madeleine Damián portaba su carnet Conadis y murió sin ser auxiliada en la avenida Los Chancas. El vehículo que fue abandonado en el lugar, registra numerosas multas por infracciones graves

Cúster ‘pirata’ atropella y mata

Perú Comic Con deberá reembolsar todas las entradas vendidas: Ya habían confirmado nueva fecha

Indecopi. La organización de la Comic Con 25 de Perú ya había confirmado que la nueva fecha sería el 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición

Perú Comic Con deberá reembolsar

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli

Martha Valcárcel salió al frente para aclarar que la relación de su hija con el conductor argentino no fue producto de rumores previos, sino que nació tras coincidir en el programa de televisión

Doña Martha, madre de Milett

PNP captura a delincuente que salió de prisión hace un mes, pero volvió a robar en Villa El Salvador

Raúl Mathews Méndez Pérez fue intervenido junto a tres acompañantes mientras trasladaba un vehículo reportado como robado, tras haber salido de prisión por cargos similares

PNP captura a delincuente que

Firman autógrafa del retiro AFP y llegará hoy a manos de Dina Boluarte

Ojo, afiliados. El octavo retiro AFP aún no tiene ni cronograma, ni link, ni fechas confirmadas. Pero hoy la Ley ya saldrá del Congreso para caer en la cancha de la Presidenta

Firman autógrafa del retiro AFP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Doña Martha, madre de Milett

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

BlingOne, grupo peruano se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y los excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?