Señor de los Milagros: 54 hermandades del Perú y el mundo participarán de la ‘levantada en andas mundial’ el 4 de octubre al mediodía

54 hermandades en ciudades como París, Roma, Nueva York o Santiago participarán en la “levantada mundial”.

En octubre, Lima volverá a transformarse en un escenario de fe y multitudinarias expresiones religiosas. El Señor de los Milagros, una de las devociones más significativas del país, saldrá nuevamente en procesión, convocando a miles de fieles en calles y plazas. Este 2025, además de las rutas tradicionales, la Hermandad del Señor de los Milagros ha anunciado una novedad que despierta gran expectativa: la visita al Callao después de 22 años, un hecho que marcará un momento especial dentro de las celebraciones.

La organización ya se encuentra en marcha. José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la hermandad, precisó que el 4 de octubre será la primera salida procesional y, además, la fecha en que se realice la “levantada mundial”. Ese día, 54 hermandades en diversas ciudades del Perú y del extranjero alzarán el anda al mismo tiempo, respondiendo al toque de martillo que sonará al mediodía en Lima. “Tenemos cincuenta y cuatro hermandades que van a participar, como son las de París, Zurich, Madrid, Roma, Estocolmo, Hamburgo, Nueva York, Washington, Las Vegas, San José de Costa Rica, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile, Caracas y también tenemos del interior del país como Barranca, Trujillo, Huancayo, Chiclayo, Chimbote, entre otras ciudades del Perú y del mundo. Esta levantada mundial se hará simultáneamente”, explicó Toledo Zapata.

La coordinación de estas actividades confirma el alcance mundial de una devoción que nació hace más de tres siglos en una modesta pared de adobe de Lima. Desde entonces, la imagen se mantiene como símbolo de fe, atrayendo tanto a peruanos como a comunidades migrantes que replican la tradición en distintos continentes.

La levantada mundial

El sábado 4 de octubre será el inicio de las procesiones. Ese día, además del recorrido por las calles del Cercado de Lima, las hermandades del exterior se unirán de manera simultánea. En ciudades europeas y americanas, la procesión empezará en horarios de madrugada debido a la diferencia horaria, pero todas coincidirán con el mediodía en la capital peruana.

El recorrido limeño contempla la salida al mediodía desde la avenida Tacna. La procesión seguirá por la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda. En este último punto, la imagen doblará hacia la derecha para retornar por Tacna e ingresar al monasterio de las Nazarenas alrededor de las ocho de la noche. Durante el trayecto, se prevé un homenaje de los hermanos jubilados de la institución y un acto de bienvenida en el local institucional.

El 18 de octubre: encuentro en la Plaza Mayor

El segundo recorrido tendrá lugar el sábado 18 de octubre. Como es tradición, el día iniciará con la misa de campaña en la intersección de la avenida Tacna y Huancavelica, presidida por el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

La procesión avanzará hacia el jirón Ica y el jirón de la Unión, llegando a la Plaza Mayor. Allí, el Señor de los Milagros recibirá los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Más adelante, continuará hacia el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay. Luego ingresará al jirón Junín, donde el Congreso de la República ofrecerá una ceremonia breve.

Tras este acto, el recorrido seguirá por los jirones Huanta, Ancash y Maynas, regresando finalmente a la Iglesia del Carmen, donde la imagen pernoctará.

Domingo 19: homenaje a los hospitales

Fieles y personal de salud rinden homenaje al Señor de los Milagros en su paso por el Hospital San Bartolomé.

La tercera salida procesional se desarrollará el domingo 19 de octubre. La imagen saldrá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá zonas aledañas a dos importantes hospitales: el Dos de Mayo y el Almenara. Luego continuará por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

En esta jornada, el Cristo Moreno pasará frente al Palacio de Justicia, donde se llevará a cabo un homenaje institucional. Posteriormente, la imagen retornará a la Iglesia de las Nazarenas.

El retorno al Callao

El 26 de octubre está programada una visita extraordinaria al Callao mediante el Nazareno Móvil. La procesión recorrerá avenidas principales como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. También circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico antes de volver al Cercado de Lima.

Se trata de una visita esperada, ya que la última vez que la imagen llegó al primer puerto fue en 2003. La Hermandad destacó que este retorno busca fortalecer los lazos con la comunidad chalaca y ampliar los espacios de veneración.

Procesión del 28 de octubre

La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre las calles de Lima en su tercera fecha procesional. - Crédito: Infobae Perú / Jazmine Angulo

El quinto recorrido tendrá lugar el martes 28 de octubre. Ese día, la imagen visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta incluirá avenidas como Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto. Al finalizar la jornada, la procesión regresará al monasterio de las Nazarenas.

Última salida: 1 de noviembre

El ciclo procesional concluirá el sábado 1 de noviembre con la ruta más corta del calendario. La procesión pasará únicamente por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

De esta manera, octubre volverá a reunir a miles de devotos en torno al Señor de los Milagros, en un calendario que combina tradición, homenajes y una proyección internacional sin precedentes.