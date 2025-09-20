Conductora sorpresa reemplazará a María Pía Copello en MQM: “El lunes tendrán una nueva conductora que les va a encantar”. Video: Mande quien mande

La noticia de que María Pía Copello dejaría la conducción de ‘Mande quien mande’ ha venido generando un montón de especulaciones. Si bien ella salió a comentar que dejará el programa a fines de año, sí es cierto que se ausentará un tiempo desde la próxima semana.

La presentadora anunció el pasado 19 de setiembre que, a partir del lunes 22, una conductora sorpresa asumirá su lugar en el programa de América TV, aunque aclaró que su ausencia será breve y responde únicamente a un viaje personal.

“Lo que les dije que el lunes no venía sí es cierto, porque me voy a un viaje que no tiene nada que ver con que yo deje el programa; así que el lunes tendrán una nueva conductora sorpresa que les va a encantar”, declaró Copello durante la transmisión.

La conductora enfatizó que su salida definitiva de MQM está prevista recién para finales de 2025, desmintiendo así los rumores de una partida inmediata. La incertidumbre sobre la permanencia de Copello en el espacio que comparte con Mario Hart y Carlos Vílchez ‘La Carlota’ se intensificó en las últimas semanas, alimentada por información difundidas por Magaly Medina.

Medina aseguró en uno de sus programas que la influencer dejaría el programa, lo que desató una serie de conjeturas sobre el futuro de la conducción y el destino del formato en América TV.

La propia Copello decidió abordar el tema de manera directa, confirmando que su reemplazo desde este lunes será temporal y motivado exclusivamente por compromisos personales. La identidad de la conductora que la sustituirá se mantiene en reserva, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores del programa, pero podría ser un adelanto de quién la reemplazará en un futuro cercano.

Rumores, contexto y aclaraciones sobre la salida definitiva de María Pía Copello

El revuelo mediático en torno a la posible salida de María Pía Copello de ‘Mande quien mande’ se remonta a las declaraciones de Magaly Medina, quien el 15 de septiembre sugirió que la presentadora no estaría en el programa la semana siguiente.

Esta afirmación avivó las especulaciones sobre una renuncia inminente y abrió el debate sobre quién podría ocupar su lugar. Copello, sin embargo, optó por mantener la calma y agradecer el respaldo de su audiencia, admitiendo que atravesaba “una semana difícil” pero que mantenía una actitud positiva ante los cambios.

Durante la emisión en vivo, la conductora reiteró que su permanencia en MQM está asegurada hasta diciembre de 2025. “Me quedo, para el gusto de los que me quieren, hasta diciembre; y lo que no, me tendrán que aguantar”, expresó entre risas.

Su compañero Carlos Vílchez, conocido por su personaje de La Carlota, intervino con humor: “Piña, pues”, en alusión a quienes esperaban una salida anticipada. En paralelo, Copello manifestó su respaldo a quien asuma la conducción en el futuro: “Definitivamente, alguien tiene que venir, es lógico, a la persona que llegue le doy mi respaldo, le deseo lo mejor”, afirmó a ‘América Espectáculos’.

María Pía Copello revela que no se va de ‘Mande quien Mande’, pero tendrá otro proyecto televisivo. América TV

El contexto de estos rumores se inscribe en una serie de cambios recientes en la programación de América TV, especialmente en el horario estelar de los sábados, tradicionalmente ocupado por Gisela Valcárcel. La propia Copello ha conducido MQM junto a Mario Hart y La Carlota durante tres años, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana.

Futuro de ‘Mande quien mande’

Mientras la atención se centra en la ausencia temporal de Copello, el debate sobre el futuro de ‘Mande quien mande’ y los posibles reemplazos ha cobrado fuerza. Diversos periodistas y figuras del espectáculo han aportado sus perspectivas.

John Cano señaló que María Pía Copello estaría próxima a liderar un nuevo programa en el horario estelar de América TV, una franja históricamente asociada a Gisela Valcárcel. Cano añadió que Peter Fajardo podría estar a cargo de la producción de este nuevo espacio, lo que refuerza la expectativa sobre el próximo paso de Copello en la televisión nacional.

En cuanto a la conducción de MQM tras la salida definitiva de Copello, Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, mencionó que Laura Huarcayo sería la principal candidata para asumir el liderazgo del programa, con Edson Dávila ‘Giselo’ como copresentador en el nuevo formato.

Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por América TV. Además, otros nombres como Tula Rodríguez y Maricarmen Marín han surgido en el debate mediático, aunque se trata de especulaciones sin respaldo formal.

María Pía Copello habló sobre su posible reemplazo: "Le doy totalmente mi respaldo". Video: América Espectáculos

El influencer Ric La Torre consideró que la eventual salida de Copello estaría vinculada a la reestructuración de la programación nocturna de los sábados en América TV, actualmente gestionada por Pro TV. En medio de la incertidumbre, la propia Copello ha optado por mantener el misterio y la expectativa, dejando abierta la incógnita sobre su permanencia y el futuro de la conducción en el canal.

Mientras tanto, la confirmación de que una conductora sorpresa tomará temporalmente las riendas de MQM mantiene a la audiencia a la expectativa de los próximos movimientos en el programa y en la carrera de María Pía Copello.