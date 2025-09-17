Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

María Pía Copello habló sobre su posible reemplazo: "Le doy totalmente mi respaldo". Video: América Espectáculos

El magazine del mediodía de América Televisión se encuentra en pleno movimiento tras la inminente salida de María Pía Copello de la conducción de ‘Mande quien mande’ (MQM), después de casi tres años liderando el espacio junto a Carlos Vílchez y Mario Hart.

La noticia ha desatado una ola de rumores, especulaciones y apuestas sobre quién ocupará su lugar, con varios nombres de amplia trayectoria en la televisión peruana entre las candidatas más fuertes.

Entre las principales opciones se encuentran Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens. Cada una cuenta con experiencia y reconocimiento, factores que las posicionan como alternativas sólidas para mantener el éxito y la vigencia del programa.

El anuncio que encendió la polémica: la revelación de Magaly Medina

La versión sobre la partida de María Pía Copello surgió con fuerza tras la emisión del 15 de septiembre de Magaly TV: La Firme. Durante el programa, Magaly Medina afirmó con seguridad: “María Pía deja ‘Mande quien mande’, tenemos información que la próxima semana ya no estará”, señaló la periodista. Medina mostró su asombro y añadió que el adiós sería definitivo, no una simple ausencia temporal.

El dato que más llamó la atención fue la mención de dos posibles reemplazos de peso: Laura Huarcayo o Maricarmen Marín. La noticia impactó al público, acostumbrado a la energía y complicidad que Copello transmitió al frente de MQM desde febrero de 2023, cuando asumió la conducción tras el cierre de ‘En boca de todos’.

Magaly Medina sobre María Pía Copello: “La próxima semana ya no estará en Mande quien mande”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Además, periodistas como Kurt Villavicencio (“Metiche”) reforzaron esta versión al asegurar que Laura Huarcayo ya estaría confirmada para asumir las riendas del programa este lunes, tras varios años fuera de la pantalla de América Televisión.

“Ya está confirmado y no creo equivocarme… Laura Huarcayo desde este lunes conducirá ‘Mande quien mande’. Condujo ‘Lima Limón’ por muchos años”, afirmó Villavicencio en su espacio, alimentando aún más la expectativa y el debate entre fanáticos.

La postura de María Pía Copello: una semana difícil y mensajes de respaldo

Pese al hermetismo inicial, María Pía Copello se refirió públicamente a los rumores sobre su salida. Reconoció afrontar días complejos y agradeció el apoyo incondicional de la audiencia.

La presentadora evitó confirmar la información, aunque dejó entrever que el cambio es inminente y, sobre sus posibles reemplazos, expresó: “Definitivamente, alguien tiene que venir, es lógico, a la persona que llegue le doy mi respaldo, le deseo lo mejor”.

Copello rememoró su vínculo de años con la productora Mariana y destacó que durante su tiempo en MQM reinó el “mejor ambiente laboral, sin conflictos ni peleas”. Subrayó la importancia del equipo y abrió la puerta a nuevos retos profesionales al mencionar la probabilidad de asumir un programa propio en el horario estelar de los sábados, bajo la producción de Peter Fajardo.

María Pía Copello tendría programa los sábados por la noche, tras salida de ‘Mande quien Mande’ | Ric La Torre

“La semana ha sido un poco difícil, aunque me vean contenta. Vamos a ir viendo cómo va y cuándo vamos a comunicar las cosas”, enfatizó Copello, dejando a la audiencia a la expectativa sobre el anuncio final.

Los nombres más voceados para la conducción de MQM

A raíz de la salida de Copello, estas son las candidatas principales para tomar el mando en ‘Mande quien mande’.

Laura Huarcayo: el regreso más esperado

Laura Huarcayo se perfila como la opción más fuerte para liderar MQM. Su trayectoria incluye la conducción de programas emblemáticos como ‘Lima Limón’ y ‘Bienvenida la tarde’, donde demostró un estilo dinámico que conectó con el público. Tras varios años alejada de la pantalla, su posible regreso ha generado gran expectativa y nostalgia entre los seguidores.

Carlos Vílchez y Laura Huarcayo se reencontraron.

Durante su carrera, Huarcayo fue reconocida por su cercanía con la audiencia y capacidad para conducir espacios de entretenimiento en vivo. Su eventual incorporación a América Televisión implicaría un reencuentro con antiguos compañeros y marcaría su retorno al horario diurno, un espacio que domina desde sus inicios en la televisión.

Maricarmen Marín: versatilidad y carisma

Maricarmen Marín es otra de las figuras que suena fuerte para la conducción de MQM. Cantante, actriz y presentadora, Marín se consolidó en televisión gracias a roles centrales, como jurado y conductora en “Yo Soy”, donde demostró su capacidad para adaptarse a distintos formatos y públicos.

Maricarmen Marín se presenta en Mujeres al Mando en su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Su carisma y energía la han convertido en favorita de distintas generaciones, por lo que su llegada al programa representaría un giro atractivo y versátil. Hace algunos años también estuvo en la conducción de ‘Mujeres al mando’, por Latina.

Tula Rodríguez: experiencia y presencia constante

Tula Rodríguez cuenta con una amplia experiencia tanto en la conducción como en la actuación. Ha liderado programas relevantes del mediodía, entre ellos ‘En boca de todos’, y mantiene un perfil activo y cercano al público. Recientemente participó en una dinámica en vivo dentro de MQM, lo que potenció las versiones sobre su posible incorporación definitiva al espacio.

Maju Mantilla se ausenta de Arriba Mi Gente y es reemplazada por Tula Rodríguez tras anuncio de su separación de Gustavo Salcedo

También hace unos días fue el reemplazo de Maju Mantilla, quien se ausentó de ‘Arriba mi gente’ luego de darse a conocer el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. El recorrido de Tula en la industria y presencia constante en la televisión peruana respaldan su candidatura, aportando solidez y familiaridad a la audiencia de América Televisión.

Rebeca Escribens: la sorpresa en la terna

Aunque con menos fuerza que las otras opciones, Rebeca Escribens confirmó públicamente que fue convocada como posible reemplazo de María Pía Copello, aunque como es costumbre, todo en son de broma.

Tras las declaraciones de Irivarren en “Esto es guerra”, Rebeca fue clara con Onelia: “Ahí no es”, generando aplausos, memes y discusión entre fans (América TV)

Conductora reconocida y figura habitual de América Televisión al conducir ‘América Espectáculos’, su nombre también figura en la baraja para tomar el liderazgo de MQM, de concretarse la salida de Copello hacia nuevos proyectos.

La salida de María Pía Copello y la llegada de una nueva conductora representa uno de los movimientos televisivos más llamativos del año. MQM se ha consolidado como uno de los espacios más vistos del mediodía, y el reemplazo de una figura tan identificada con el formato supone un reto significativo para América Televisión.