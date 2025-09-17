Perú

¿Se va o se queda? María Pía Copello juega con posible salida de ‘Manque quién mande’

En medio de especulaciones sobre su salida de América Televisión, María Pía Copello eligió la ironía para responder en vivo a los comentarios de Magaly Medina, generando más dudas sobre su permanencia en la conducción

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La conductora sorprendió al público con una reacción irónica en pleno programa, alimentando la incertidumbre sobre su futuro en la conducción y dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas (América TV)

El futuro de María Pía Copello en la conducción de “Mande quien mande” se convirtió en uno de los temas más comentados de la televisión peruana.

Tras las declaraciones de Magaly Medina, quien aseguró que esta semana marcaría la despedida de la presentadora, Copello optó por bromear frente a cámaras, alimentando el misterio sobre su continuidad.

La reacción de la conductora se dio en medio de versiones que colocan a Laura Huarcayo y Maricarmen Marín como candidatas a reemplazarla en el horario de mediodía de América TV. El público se mantiene a la expectativa mientras la incertidumbre suma tensión en el espacio televisivo.

Rumores sobre la salida de la conductora

La seguridad con la que Magaly Medina aseguró la inminente salida de Copello contrastó con las bromas de la conductora, creando un clima de tensión y desconcierto en torno a “Mande quien mande”. (América TV)

Durante la edición de esta tarde, Copello aludió con sarcasmo a las afirmaciones de Medina. “Magali dijo que me iba esta semana. ¿En serio? Por lo que entiendo es el viernes, ¿verdad? Pero ni siquiera chau nos han dicho. Me voy hoy”, expresó en tono de broma, lo que provocó sorpresa en el set.

El intercambio se dio frente a sus compañeros de “Mande quien mande”, quienes no tardaron en reaccionar. Carlota intentó frenar la dramatización y advirtió: “Piénsalo bien, porque te puedes arrepentir. Reemplazos hay al toque, uf, hay varias”. La respuesta encendió aún más la escena y reforzó la especulación sobre el futuro inmediato de la presentadora.

La posibilidad de que Copello abandone el formato fue reforzada por la seguridad con la que Medina abordó el tema en su espacio nocturno. “Nos hemos enterado de que María Pía no estará la próxima semana en el programa. Creemos que esto es un hasta siempre. Nosotros tenemos información que deja ‘Mande quien mande’”, afirmó la periodista, sin precisar las razones.

Ironía y juego mediático en vivo

Entre bromas y dramatización, la conductora alimentó la intriga sobre su continuidad, mientras la “Urraca” proyectaba una posible salida definitiva que no tendría marcha atrás. (América TV)

El segmento televisivo se tornó en una suerte de performance cargada de humor y tensión. Copello, lejos de aclarar los rumores, optó por sumarse al juego y teatralizar una despedida. “No, no, saben qué, yo me voy del programa. Abran la puerta. Chicas, las quiero, las amo”, señaló antes de fingir que dejaba el set.

La escena fue interpretada por algunos como una estrategia de marketing destinada a generar expectativa, mientras otros especularon con que podría tratarse de un adelanto de su salida definitiva. La propia Copello ironizó sobre el ambiente en el estudio: “¿Hoy? ¿Por qué? ¿Pero por qué, chica? Malcriado”.

Magaly Medina, por su parte, mostró incluso una imagen creada con inteligencia artificial que representaba a Copello y a sus compañeros como niños pequeños, un recurso usado para subrayar la inminente despedida de la conductora. Aunque aclaró que desconoce los motivos, Medina dejó en claro que la salida no sería temporal, sino un alejamiento definitivo.

Posibles reemplazos y trayectoria en la TV

La expectativa crece ante la posibilidad de que Huarcayo o Marín asuman el programa, mientras Copello mantiene en vilo a televidentes que la han seguido en distintos formatos de entretenimiento. (América TV)

La incertidumbre sobre la permanencia de Copello abrió paso a versiones sobre quién podría sucederla en el horario del mediodía. Los nombres de Laura Huarcayo y Maricarmen Marín se mencionan con fuerza, ambas con experiencia probada y con reconocimiento entre la audiencia televisiva.

Copello llegó a “Mande quien mande” en febrero de 2023, acompañada por Carlos Vílchez y Mario Hart, en reemplazo del programa “En boca de todos”. Con su estilo cercano y versátil, consolidó un formato que mezcla entretenimiento, entrevistas y humor, logrando instalarse en la preferencia del público durante más de un año.

La conductora ya había demostrado su capacidad de reinventarse a lo largo de su carrera. Desde su recordada etapa junto a Timoteo en la televisión infantil, pasando por “Esto es Guerra”, hasta consolidarse como figura de la franja del mediodía, Copello acumuló una trayectoria marcada por la versatilidad y la conexión con la audiencia.

En esta ocasión, sin embargo, el misterio sobre su continuidad mantiene en vilo a los televidentes. “Yo no sé las causas todavía, pero seguramente en los próximos días vamos a conocerlas”, dijo Medina, dejando abierta la posibilidad de que la decisión esté vinculada a factores personales o profesionales.

Mientras tanto, el escenario televisivo observa expectante. La eventual llegada de Huarcayo o Marín significaría un giro en la conducción, sumando un ingrediente de competencia y renovación en uno de los horarios más disputados de la televisión nacional.

