Perú Comic Con deberá reembolsar todas las entradas vendidas: Ya habían confirmado nueva fecha

La organización de la Comic Con 25 de Perú ya había confirmado que la nueva fecha sería el 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición

La Comic Con 25 de
La Comic Con 25 de Perú en jaque. El evento está nuevamente en riesgo.

Ojo, aficionados de los cómics y cultura pop. La Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi, en primera instancia, ha impuesto una multa total de 182,85 UIT (S/ 978 mil 247,50) a la empresa productora Fun For Fan S.A.C. por no llevar a cabo el festival Comic Con 25, programado para el 1 y 2 de marzo de 2025, en La Videna de San Luis.

Así, también su gerente general, Jean Pierre Ortiz Sasai, fue sancionado con 13,99 UIT (S/74 mil 846,50) por su participación directa en las infracciones.

Pero hay más. Indecopi ha ordenado que la empresa devuelva y reembolse todas las entradas vendidas, sin necesidad que los compradores lo soliciten. Esto se conoce solo días luego de que el evento confirmara que sí se realizaría el 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición.

Indecopi multó con S/1 millón

Como se sabe, el evento había sido promocionado con la participación de reconocidos artistas de la cultura pop como Joseph Quinn, David Yost, René García, Gina Sánchez y Dani Virgen. Sin embargo, tras su cancelación, la CC3 concluyó que la empresa no brindó información clara, suficiente ni oportuna sobre el proceso de devolución ni sobre una eventual reprogramación.

“Además, la CC3 determinó que la productora incumplió con la obligación de brindar un servicio idóneo conforme a lo promocionado y que desatendió las solicitudes de devolución presentadas por los consumidores afectados”, agrega Indecopi.

Así, como medida correctiva, la CC3 ordenó a la empresa devolver la totalidad del dinero de las entradas, con o sin solicitud previa de los consumidores, en un plazo de 15 días hábiles. Ya algunos consumidores han solicitado estos montos, y algunos han recibido su dinero, pero otros se encuentran en proceso. Ahora, con la orden de Indecopi, en primera instancia, deberán devolver todas las entradas.

Sin embargo, la resolución aún se encuentra en plazo de apelación. De presentarse este recurso, el caso será revisado y, de corresponder, elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia de la vía administrativa.

Comic Con 25 tenía nueva fecha

Solo hace unos días, el pasado 16 de septiembre la cuenta la Perú Comic Con 25 había confirmado nueva fecha y lugar para el cancelado evento.

“¡El multiverso tiene fecha y lugar! Este 22 y 23 de noviembre llega la convención de cultura pop más grande del país: Perú Comic Con 2025. Parque de la Exposición – Lima. Películas, series, anime, comics, gaming, cosplay y MUCHO más. Invitados sorpresa que harán de esta edición, un evento épico. ¡Prepárate para vivir toda la magia en dos días inolvidables!“, había anunciado.

Este caso aún tendrá que
Este caso aún tendrá que ser resuelto hasta la última instancia en Indecopi.

Sin embargo, esto ahora queda en vilo. Si bien los organizadores pueden apelar la decisión de Indecopi, igual los consumidores y quienes compraron entradas quedan en el aire hasta que se resuelva todo el proceso en la institución.

Como se recuerda las entradas llegaban hasta los S/160, e inclusive para Meet & Greet llegaban hasta los S/550 extra, en el caso de Joseph Quinn, actor de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

