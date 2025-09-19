Perú

Municipalidad de Carabayllo realizó mantenimiento irregular a los vehículos de Serenazgo, alertó Contraloría

El informe reveló que, entre diciembre de 2023 y enero de 2025, la gestión de Pablo Mendoza incurrió en serias fallas en la adjudicación y ejecución de contratos de mantenimiento para patrulleros y motocicletas de serenazgo

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Contraloría detecta graves irregularidades en
Contraloría detecta graves irregularidades en mantenimiento de vehículos para serenazgo en Carabayllo| Contraloría

La Contraloría General de la República halló serias irregularidades en la contratación y ejecución de servicios de mantenimiento de vehículos, entre autos y motos, para el serenazgo de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, comprometiendo el correcto uso de S/ 503.704,47 de recursos públicos. El informe responsabiliza a cuatro funcionarios por deficiencias en los procesos de contratación, supervisión y cumplimiento contractual, e identifica posibles responsabilidades penales y civiles.

La auditoría, que evaluó procesos realizados entre diciembre de 2023 y enero de 2025, evidenció fallas sistemáticas que afectan la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de fondos públicos destinados a la seguridad ciudadana. Los hallazgos abarcan desde la adjudicación y ejecución de contratos hasta el control interno y la rendición de cuentas.

Funcionarios de Carabayllo bajo responsabilidad
Funcionarios de Carabayllo bajo responsabilidad por mala gestión en contratos de mantenimiento, según Contraloría

¿Cuáles fueron las observaciones?

Entre los puntos más críticos, se detectó que en la Orden de Servicio n.° 3288-2024-MDC para mantenimiento de 30 camionetas, se incluyó una unidad siniestrada e inoperativa desde 2023, lo que volvió inviable el servicio contratado. El informe técnico entregado carecía de sustento suficiente: faltaban firmas de personal clave y solo se presentaron 14 de las 30 fotografías requeridas como evidencia.

“[...] se ha evidenciado que el Abg. Ángel Miguel Tito Murillo, subgerente de Serenazgo y área usuaria, suscribió la conformidad de servicio que incluía el mantenimiento preventivo de la camioneta de placa EUG-039, a pesar de que esta se encontraba inoperativa desde el año 2023 por un choque frontal, es decir, la Entidad pagó por un servicio que no pudo haberse ejecutado a dicho vehículo por encontrarse inoperativo”, se lee.

En cuanto a la Orden de Servicio n.° 3437, dirigida al mantenimiento preventivo de 24 motocicletas de serenazgo, el contratista solo reportó trabajos en 16 unidades, sin un informe técnico adecuado ni la firma de un profesional en mecánica automotriz. Además, no existe constancia de la ficha técnica visada por la Subgerencia de Control Patrimonial y Maestranza en los comprobantes de pago, incumpliendo la directiva interna sobre contrataciones menores.

Carabayllo: S/ 503.704,47 comprometidos tras
Carabayllo: S/ 503.704,47 comprometidos tras hallazgos de Contraloría en contratos de mantenimiento vehicular| Contraloría

“Asimismo, se advirtió que el informe técnico del servicio ejecutado no ha sido suscrito por un profesional en mecánica automotriz, contraviniendo lo dispuesto en los términos de referencia del servicio, los cuales exigían la firma de un profesional especialista en mecánica automotriz para validar la conformidad técnica de los trabajos realizados”, se lee en el documento.

Durante la ejecución del contrato principal adjudicado bajo la Adjudicación Simplificada n.° 005-2024-MDC/C, se modificó unilateralmente el local de atención, seleccionando un establecimiento sin licencias de funcionamiento, infraestructura ni equipamiento exigido. Esta situación ya había sido advertida por la Oficina de Control Interno, pero la municipalidad siguió adelante con la contratación.

Carabayllo: S/ 503.704,47 comprometidos tras
Carabayllo: S/ 503.704,47 comprometidos tras hallazgos de Contraloría en contratos de mantenimiento vehicular| Contraloría

La municipalidad pagó S/ 206.744,68 por servicios entre agosto y noviembre de 2024 sin efectuar la retención obligatoria del 10 % de garantía de fiel cumplimiento (S/ 43.513,52) hasta enero de 2025 y sin aplicar penalidades por incumplimientos detectados. Solo se ejecutó el mantenimiento de 20 camionetas y 18 motocicletas, lo que equivale al 70 % de los vehículos de serenazgo comprometidos, en condiciones contractuales irregulares.

Por estos hechos, la Contraloría recomendó a las autoridades municipales implementar mecanismos internos de control más rigurosos y reforzar la supervisión de los contratos de mantenimiento vehicular, así como iniciar acciones legales contra los funcionarios responsables.

Temas Relacionados

Municipalidad de CarabaylloCarabaylloContraloría General de la RepúblicaSerenazgoperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar subió: Así cerró el tipo de cambio este 19 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió: Así

Manolo Rojas no deja atrás su faceta musical y rinde homenaje a Centeno, el ‘Patrón de la cumbia’

El artista sorprende con el lanzamiento de un mix en honor a Carlos Ramírez “Centeno”, destacando que su pasión por la música sigue vigente y que su camino como cantante continúa paralelo a su carrera humorística.

Manolo Rojas no deja atrás

Congreso se adelantó a Ejecutivo y aprobó CTS para CAS, pero aún falta segunda votación

El Pleno aprobó los beneficios para los CAS, como CTS, gratificación y más, dejando así de lado la propuesta similar del MEF

Congreso se adelantó a Ejecutivo

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

En su último programa, la periodista pudo en duda la autenticidad de las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida de Arriba Mi Gente, y reprochó que no negara explícitamente los rumores sobre una relación con el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina cuestiona las lágrimas

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Después de semanas de rumores, la conductora renunció al programa de Latina, una decisión que, según la periodista, busca apaciguar tensiones familiares y evitar que su esposo continúe afectado por su cercanía profesional con el productor Christian Rodríguez.

Maju Mantilla dejó Arriba Mi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Manolo Rojas no deja atrás

Manolo Rojas no deja atrás su faceta musical y rinde homenaje a Centeno, el ‘Patrón de la cumbia’

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Hugo García reaparece con Isabella Ladera tras filtración de videos y denuncia a Beéle: cenas, conciertos y apoyo público

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?