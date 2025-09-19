Municipalidad de Carabayllo realizó mantenimiento irregular a los vehículos de Serenazgo, alertó Contraloría

Contraloría detecta graves irregularidades en mantenimiento de vehículos para serenazgo en Carabayllo| Contraloría

La Contraloría General de la República halló serias irregularidades en la contratación y ejecución de servicios de mantenimiento de vehículos, entre autos y motos, para el serenazgo de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, comprometiendo el correcto uso de S/ 503.704,47 de recursos públicos. El informe responsabiliza a cuatro funcionarios por deficiencias en los procesos de contratación, supervisión y cumplimiento contractual, e identifica posibles responsabilidades penales y civiles.

La auditoría, que evaluó procesos realizados entre diciembre de 2023 y enero de 2025, evidenció fallas sistemáticas que afectan la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de fondos públicos destinados a la seguridad ciudadana. Los hallazgos abarcan desde la adjudicación y ejecución de contratos hasta el control interno y la rendición de cuentas.

¿Cuáles fueron las observaciones?

Entre los puntos más críticos, se detectó que en la Orden de Servicio n.° 3288-2024-MDC para mantenimiento de 30 camionetas, se incluyó una unidad siniestrada e inoperativa desde 2023, lo que volvió inviable el servicio contratado. El informe técnico entregado carecía de sustento suficiente: faltaban firmas de personal clave y solo se presentaron 14 de las 30 fotografías requeridas como evidencia.

“[...] se ha evidenciado que el Abg. Ángel Miguel Tito Murillo, subgerente de Serenazgo y área usuaria, suscribió la conformidad de servicio que incluía el mantenimiento preventivo de la camioneta de placa EUG-039, a pesar de que esta se encontraba inoperativa desde el año 2023 por un choque frontal, es decir, la Entidad pagó por un servicio que no pudo haberse ejecutado a dicho vehículo por encontrarse inoperativo”, se lee.

En cuanto a la Orden de Servicio n.° 3437, dirigida al mantenimiento preventivo de 24 motocicletas de serenazgo, el contratista solo reportó trabajos en 16 unidades, sin un informe técnico adecuado ni la firma de un profesional en mecánica automotriz. Además, no existe constancia de la ficha técnica visada por la Subgerencia de Control Patrimonial y Maestranza en los comprobantes de pago, incumpliendo la directiva interna sobre contrataciones menores.

“Asimismo, se advirtió que el informe técnico del servicio ejecutado no ha sido suscrito por un profesional en mecánica automotriz, contraviniendo lo dispuesto en los términos de referencia del servicio, los cuales exigían la firma de un profesional especialista en mecánica automotriz para validar la conformidad técnica de los trabajos realizados”, se lee en el documento.

Durante la ejecución del contrato principal adjudicado bajo la Adjudicación Simplificada n.° 005-2024-MDC/C, se modificó unilateralmente el local de atención, seleccionando un establecimiento sin licencias de funcionamiento, infraestructura ni equipamiento exigido. Esta situación ya había sido advertida por la Oficina de Control Interno, pero la municipalidad siguió adelante con la contratación.

La municipalidad pagó S/ 206.744,68 por servicios entre agosto y noviembre de 2024 sin efectuar la retención obligatoria del 10 % de garantía de fiel cumplimiento (S/ 43.513,52) hasta enero de 2025 y sin aplicar penalidades por incumplimientos detectados. Solo se ejecutó el mantenimiento de 20 camionetas y 18 motocicletas, lo que equivale al 70 % de los vehículos de serenazgo comprometidos, en condiciones contractuales irregulares.

Por estos hechos, la Contraloría recomendó a las autoridades municipales implementar mecanismos internos de control más rigurosos y reforzar la supervisión de los contratos de mantenimiento vehicular, así como iniciar acciones legales contra los funcionarios responsables.