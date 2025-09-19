Perú

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli

Martha Valcárcel salió al frente para aclarar que la relación de su hija con el conductor argentino no fue producto de rumores previos, sino que nació tras coincidir en el programa de televisión

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli. Video: Amor y Fuego

El cruce de declaraciones entre Gigi Mitre y Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, encendió la pantalla del programa ‘Amor y Fuego’ y reavivó el debate sobre el inicio del romance entre la modelo peruana y el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Mientras la conductora sostuvo que la prensa argentina ya especulaba sobre la relación antes de la llegada de Milett a Buenos Aires, la madre de la artista rechazó tajantemente esa versión, generando un tenso intercambio en vivo que captó la atención de la audiencia.

El enfrentamiento se produjo cuando Gigi Mitre afirmó que, incluso antes de que Milett Figueroa aterrizara en Argentina, los medios del país vecino ya la vinculaban sentimentalmente con Tinelli.

Frente a ello, Doña Martha respondió con firmeza: “Está un poquito equivocada. Dice que cuando ya estaba en avión Milett, ya todos en Argentina decían que iban a estar. No fue así mi amor, pueden revisar todos los videos. Cuando hicieron el contrato, ahí se flecharon”.

La madre de la modelo insistió en que la historia de amor entre su hija y el conductor argentino comenzó después de que ambos coincidieran profesionalmente, negando cualquier rumor previo.

Doña Martha, madre de Milett
Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli.

Gigi Mitre, lejos de retractarse, reafirmó su postura y señaló que “desde antes que llegue Milett a Argentina, todos los panelistas ya los estaban vinculando”. Ante esta réplica, Valcárcel reiteró que nadie en la prensa argentina mencionaba a su hija antes de su participación en el programa de Tinelli, subrayando que Milett aún no era conocida en ese entorno mediático.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli firmen es su relación de dos años

Mientras el debate sobre el origen de su romance sigue generando opiniones encontradas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli celebraron recientemente su segundo aniversario como pareja. La modelo peruana regresó a Argentina hace algunas semanas, luego de estar cerca de dos meses en Perú por compromisos laborales y, al ser consultada sobre el estado de su relación, aseguró: “Muy bien, muy feliz, todo bien”.

La pareja, que ha enfrentado rumores de crisis y separación tanto en Argentina como en Perú, optó por disipar las especulaciones con mensajes y fotografías en redes sociales. En una publicación de Instagram, Tinelli expresó: “De vuelta juntos. Te amo”, acompañando el mensaje con las banderas de ambos países, mientras que Milett replicó con un afectuoso “Papito, te amo”.

Sobre la posibilidad de convivir, Milett Figueroa fue clara al explicar que, pese a los dos años de relación, no tienen prisa por compartir un mismo hogar. “No tenemos apuro de nada, solo disfrutar. Ayer cumplimos dos años recién”, declaró la modelo, añadiendo que cada uno mantiene su propio espacio y que la convivencia no es una prioridad inmediata.

La modelo peruana también abordó los comentarios que califican su relación como un montaje: “Me llama muchísimo la atención que hasta el día de hoy piensen que nuestra relación es de reality. Es la interpretación de cada persona. Cada quien tiene el libre albedrío de opinar lo que quiera”, dijo a un medio argentino hace unos días.

Doña Martha, mamá de Milett Figueroa, cuenta detalles de la segunda temporada de 'Los Tinelli': "Yo soy el espectáculo". Video: Amor y Fuego

Las muestras públicas de afecto y la actitud relajada de la pareja ante los rumores han reforzado la imagen de estabilidad en su vínculo, mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos profesionales en Argentina y Perú.

Milett Figueroa y su nominación a los Premios Martín Fierro

En el plano profesional, Milett Figueroa alcanzó un nuevo hito al ser nominada a los Premios Martín Fierro 2025 en la categoría de “Mejor Jurado de Reality”, junto a figuras como Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino, según.

La nominación, anunciada el 9 de septiembre durante una transmisión especial conducida por Verónica Lozano y el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, representa un reconocimiento al trabajo de la peruana en el jurado del programa ‘Cantando 2024’, emitido por el canal argentino América TV.

Cantando 2024 nominado a los
Cantando 2024 nominado a los Premios Martín Fierro 2025 a mejor reality.

El reality compite en las categorías de ‘Reality’ y ‘Jurados’, enfrentándose a producciones de gran audiencia como ‘Gran Hermano 2024′ y ‘Survivor, Expedición Robinson’. La gala central de los Martín Fierro 2025 se celebrará el lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago Del Moro, y será transmitida en vivo para toda la región.

La presencia de Milett Figueroa entre los nominados destaca la creciente visibilidad del talento extranjero en la televisión argentina. Cabe recordar que otros peruanos han sido reconocidos en ediciones anteriores, como Magaly Medina, quien en 2023 recibió el premio a ‘Mejor Conductora de TV’ en los Martín Fierro Latino celebrados en Miami, y Andrés Hurtado, galardonado por su labor en producción y conducción.

