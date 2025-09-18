Vacunación antirrábica gratuita para perros en este distrito: revisa los puntos de atención para tu mascota

Ofrecer vacunación sin costo refuerza la tenencia responsable, promueve la prevención y contribuye a la erradicación de posibles brotes urbanos - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra anunció una campaña gratuita de vacunación antirrábica destinada a canes y felinos domésticos, la cual se desarrollará entre jueves y domingo, dentro del horario de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., en sus dos establecimientos veterinarios gestionados por autoridades locales.

Esta intervención busca fortalecer la protección animal en zonas clave del distrito, en respuesta al compromiso asumido por el municipio y la Diris Lima Norte en materia de salud pública.

La vacunación, de carácter indiscriminado y sin costo alguno, tendrá lugar en la veterinaria de la zona centro, situada en la calle La Victoria 300, a escasos metros de la Plaza Mayor, muy próxima al CETPRO Juana Iris.

La inmunización protegida en ambos establecimientos veterinarios, ubicados en la zona centro y sur, garantiza un abordaje territorial amplio y cercano a la población local - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Como alternativa, residentes del sur pueden llevar a sus mascotas a la instalación ubicada sobre la avenida Malecón Chillón, en el lateral del reconocido Puente Bethania.

El municipio recordó que la inclusión de ambos puntos veterinarios busca cubrir un amplio espectro geográfico dentro de Puente Piedra, evitando desplazamientos extensos.

La decisión responde al objetivo de reforzar las medidas preventivas contra la rabia, enfermedad infecciosa que puede transmitirse tanto al ser humano como a otros animales mediante contacto directo con la saliva del portador.

El propósito es alcanzar una cobertura cada vez mayor y disminuir el riesgo de aparición de brotes en el entorno urbano.

La Municipalidad de Puente Piedra y la Diris Lima Norte impulsan una campaña gratuita para vacunar contra la rabia a perros y gatos, facilitando el acceso a servicios de salud animal en el distrito - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Por qué son importantes las vacunas antirrábicas?

La rabia es una enfermedad viral mortal que afecta tanto a animales como a seres humanos, causando inflamación cerebral y fallecimiento una vez que aparecen los síntomas clínicos. Por eso, es importante vacunar a las mascotas y animales contra esta enfermedad. Además, es escencial por los siguientes factores:

Las vacunas antirrábicas previenen que perros y gatos transmitan el virus a personas y a otros animales a través de mordeduras o contacto con saliva infectada.

La inmunización masiva en mascotas es la herramienta principal para eliminar el riesgo de brotes urbanos, reduciendo los casos en zonas donde la enfermedad persiste.

Por medio de campañas periódicas de vacunación se logra cortar el ciclo de propagación del virus, frenando posibles cadenas de transmisión en comunidades vulnerables.

Proteger a los animales domésticos mediante esta medida salvaguarda la vida de los integrantes del hogar, incluidos niños y adultos en contacto frecuente con mascotas.

Además, el control de la enfermedad genera beneficios para la salud pública, ahorrando recursos en tratamientos de urgencia y vigilancia médica.

Las jornadas gratuitas que facilitan el acceso a la vacuna fomentan la tenencia responsable, sensibilizando a la población sobre la importancia del cuidado animal.

La constancia en la inmunización mantiene niveles altos de protección y refuerza la confianza comunitaria en las acciones preventivas de las autoridades sanitarias.

Vacunar contra la rabia contribuye a la construcción de entornos más seguros y a la reducción del sufrimiento causado por una enfermedad prevenible.