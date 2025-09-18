Sismo de magnitud 7,8 en Rusia enciende alarma en el Pacífico ante posible alerta de tsunami

Alerta de tsunami por terremotor en Rusia.

La tarde de este jueves 18 de septiembre, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el océano Pacífico frente a la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia. El movimiento telúrico, registrado a las 13:58 hora peruana (18:58 GMT), tuvo como epicentro un punto ubicado a 145 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profundidad de 10 kilómetros, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo, considerado de gran intensidad, llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) a emitir una advertencia inicial por la posibilidad de que se generaran olas peligrosas a lo largo de las costas cercanas a la zona del epicentro.

Medios internacionales como RT informaron que el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, declaró que todos los servicios de emergencia habían sido puestos en alerta máxima para responder ante cualquier eventualidad.

Terremoto en Rusia

Cabe recordar que la región de Kamchatka se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una de las zonas más sísmicas y volcánicamente activas del mundo. En julio pasado, esta misma área experimentó un sismo aún más intenso, de magnitud 8,8, considerado el más fuerte registrado en la zona desde 1952. Ese evento generó tsunamis que impactaron en Japón, Estados Unidos, las islas Kuriles y varios países de América Latina.

Vigilancia en el Pacífico y descarte para el Perú

Tras conocerse el reporte inicial, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que se activó de inmediato el monitoreo de las costas peruanas. A través de un comunicado y mensajes en redes sociales, la institución confirmó que, pese a la magnitud del sismo, no existe riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El reporte oficial precisa que el evento, ocurrido en aguas rusas, no reúne las condiciones para generar olas peligrosas que afecten las costas del Perú, aunque se mantiene la vigilancia permanente como medida preventiva.

“El sismo de magnitud 7,8 registrado a 145 km al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia, no genera tsunami en el litoral peruano. Se intensifica la vigilancia en toda la región del Pacífico”, detalló la entidad.

En julio, la Municipalidad de Miraflores cerró entrada a la Costa Verde en prevención por la alerta de tsunami tras el terremoto de 8.7 grados ocurrido ayer en Kamchatka Rusia.

Este tipo de procedimientos responde a los protocolos internacionales que se activan tras cualquier sismo mayor a magnitud 7 en el Pacífico, debido a la posibilidad de desplazamiento de masas de agua que podrían desencadenar olas de gran tamaño en países distantes del epicentro.

Reacciones en Rusia y antecedentes recientes

En la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, ubicada a menos de 150 kilómetros del epicentro, se reportaron fuertes sacudidas percibidas por la población. Las autoridades locales dispusieron medidas de evacuación preventiva en algunas zonas costeras mientras se evaluaba la situación.

Este nuevo sismo revive los recuerdos del movimiento de julio de 2025, que alcanzó magnitud 8,8 y encendió alarmas en todo el Pacífico. En aquella ocasión, varios países de América Latina activaron protocolos de alerta temprana ante la posibilidad de un tsunami, lo que generó gran preocupación internacional.

¿Qué significa para el Perú?

Expertos recuerdan que, aunque el epicentro del sismo estuvo a miles de kilómetros de distancia, cualquier evento de gran magnitud en el Cinturón de Fuego del Pacífico debe ser monitoreado con cautela. El riesgo de tsunami depende no solo de la magnitud, sino también de la profundidad, la ubicación y el tipo de movimiento de las placas tectónicas.