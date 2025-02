Tragedia en Real Plaza Trujillo: Vladimir Cerrón promete entregarse “mañana mismo” si detienen a Carlos Rodríguez Pastor

Ciudadanos realizan una vigilia con velas en honor a las víctimas del colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha prometido entregarse a las autoridades “mañana mismo” si el presidente del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, es arrestado por el colapso de una parte del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, un accidente que deja hasta el momento ocho muertos y 84 heridos graves.

La tragedia dio lugar a una denuncia contra representantes de la Municipalidad de Trujillo e Intercorp, incluido Rodríguez Pastor, el máximo accionista de este holding y considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del Perú. La acusación es homicidio culposo, negligencia en la construcción y omisión de medidas de seguridad ante “fallas graves en la construcción, mantenimiento deficiente y falta de medidas de seguridad”.

La cúpula del centro comercial cayó alrededor de las 20:40 horas sobre la zona de restaurantes del centro comercial, donde también había un parque de diversión infantil y el acceso a los cines. Era una estructura símbolo de este establecimiento, el más grande de su tipo en el país fuera de Lima y que fue definido como una “bomba de tiempo” por el exalcalde Arturo Fernández.

La directora de Operaciones de Real Plaza afirmó que no tuvieron ninguna observación estructural por parte de las autoridades. | Franco Aguilar / N60

Las autoridades explican que, para levantar los restos, se necesita una grúa de 200 toneladas especializada que aún no ha llegado a la zona de accidente en una ciudad que se encuentra en estado de emergencia por la ola de criminalidad. “Si encarcelan a Rodríguez Pastor por el homicidio real de 8 ciudadanos y 84 heridos graves en Trujillo, mañana mismo me entrego por el ‘daño potencial’ del que me acusan”, anotó Cerrón este sábado en su plataforma de X, antes Twitter.

El fugitivo, quien pasó a la clandestinidad desde octubre de 2023, también invocó a responsabilizar de manera directa a Rodríguez Pastor, cuyo grupo ha indicado que no escatimará “esfuerzos ni recursos” ante la desgracia. “Culpan a los organismos supervisores estatales, pero obvian señalar las responsabilidades del dueño (...) ¿miedo al ricachón o cómplices manifiestos?“, se lee en otro mensaje.

Mensaje de Vladimir Cerrón

Hasta el momento, se desconoce la cantidad de desaparecidos. En la víspera, la presidenta Dina Boluarte solicitó una investigación exhaustiva y sanciones severas contra los responsables, pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y destacó que el Ejecutivo ha dispuesto todo su apoyo a través del Ministerio de Salud, así como la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) en las labores de rescate.

“Este trágico suceso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la inversión privada comprometida con el desarrollo del país, pero siempre bajo los principios de responsabilidad social”, señaló en un acto oficial. En tanto, la Dirección de Operaciones del establecimiento afirmó que no hubo ninguna observación estructural previa por parte de las autoridades.

En diálogo con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro señaló que el Ministerio debe actuar de oficio para averiguar si el desplome fue causado por un defecto estructural y si las autoridades y la empresa encargada del centro comercial conocían o pudieron conocer dicho defecto. Además, indicó que los deudos pueden acordar una reparación de manera privada con la compañía.

El letrado agregó que, en este caso, si se busca imputar responsabilidades a algún grupo empresarial, el foco debería centrarse en la administradora del establecimiento, que no necesariamente es parte de Intercorp. “Ser dueño o ser propietario de algo no te hace responsable. Lo que te hace responsable es estar en la gestión, en la administración (...) Y hay veces que los malls tercerizan la administración”, dijo.

Una vista aérea muestra el centro comercial Real Plaza Trujillo después del colapso de una parte del techo. Foto: REUTERS/Hans Lazaro

Cierre previo

En diciembre de 2023, la Municipalidad de Trujillo ordenó cerrar el Centro Comercial por deficiencias estructurales, lo que generó quejas entre políticos y gremios empresariales. Cuando se anunció esta medida, el propio mall emitió un comunicado en el que afirmó que las observaciones hechas por las autoridades no representaban “un peligro inminente” ni eran causa para el cierre del establecimiento.

Una semana después, el 4 de enero de 2024, el Real Plaza Trujillo anunció su reapertura al asegurar que las instalaciones estaban en “perfecto estado”. Justo al anunciarse el cierre inicial, el exalcalde Arturo Fernández, también prófugo, había advertido que el establecimiento no era seguro.

“Yo le vine diciendo a la población que no vayan al ‘Mall Plaza’ ni al Real Plaza, porque no cuentan con las condiciones (…) Creo que el tiempo me da la razón, porque no hay ni ambulancia", sostuvo al añadir que el Real Plaza “está para demolerlo porque no sirve, es una bomba de tiempo”. Dijo que este no ofrece las garantías necesarias para seguir funcionando con normalidad y que no cumple con la ley, algo que intentó comunicar a los ciudadanos de su jurisdicción.