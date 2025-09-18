Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

En una emisión cargada de emoción este jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla decidió afrontar públicamente las versiones y especulaciones que circularon en torno a su vida personal y profesional, en medio de su renuncia a la conducción del programa ‘Arriba Mi Gente’. En un mensaje extendido frente a cámaras, la presentadora abordó de forma directa los comentarios y rumores que, según explicó, han impactado gravemente tanto a ella como a su entorno familiar.

El entorno mediático de Maju Mantilla se transformó tras conocerse el final de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Lo que siguipo de ahí fueron semanas marcadas por una fuerte ola de especulaciones propagadas en redes sociales, medios digitales y programas de televisión. Varias de estas versiones circularon de forma insistente, vinculando a la conductora con su compañero Fernando Díaz y con su productor Christian Rodríguez.

La respuesta de Maju Mantilla fue contundente. “Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas”, indicó la conductora, quien recalcó que la magnitud de los rumores repercutió directamente en su bienestar emocional y en el ambiente laboral del programa que conducía.

Fernando Díaz despide a Maju Mantilla y responde a quienes los vinculan: “Gente que está en una cloaca”

A lo largo de su declaración, mencionó el efecto que la cobertura sensacionalista de algunos medios tuvo en su decisión de dejar el programa. “La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo. Yo me siento muy afectada”, sostuvo ante la mirada atenta de sus compañeros y del equipo de producción.

Anunció su retiro de ‘Arriba Mi Gente’

La figura de la televisión remarcó el desafío de continuar al frente de un formato de entretenimiento en medio de la presión mediática. “Venir aquí y este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada”, señaló.

El impacto emocional de la situación terminó por influir tanto en su desempeño personal como en la dinámica del equipo. Maju Mantilla fue enfática al sostener que la carga emocional había traspasado el ámbito privado para instalarse en el ambiente laboral. “Esta carga ha llegado a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba Mi Gente’, que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo”, manifestó durante la transmisión.

Maju Mantilla confiesa que está muy afectada. Latina.

El testimonio de la conductora fue acompañado por gestos de apoyo y palabras de afecto de Fernando Díaz y Santi Lesmes. La presentadora agradeció a Latina Televisión, al equipo de “Arriba mi gente” y a todos los compañeros con quienes compartió estos años. “He sido feliz trabajando con ustedes. He aprendido muchísimo. Pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y he tenido que tomar”, reconoció.

Mantilla enfatizó el sentido de responsabilidad que mantuvo hasta el último día, negando que haya acudido al programa “como si nada”, en alusión a algunos comentarios surgidos en portales y redes. “No es así. Es un compromiso de trabajo, es mi responsabilidad. Yo no vengo al programa a cargar mis problemas a la gente, porque no me parece justo y creo que nadie lo hace, porque cada uno tiene sus problemas en casa”, sostuvo.

Fernando Díaz responde a especulaciones con Maju Mantilla

En medio de la despedida de Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz le espresaron su apoyo a la exreina de belleza. El periodista también aprovechó para referirse a las especulaciones que se vienen tejiendo sobre él, que lo señalan por tener un vínculo más que amical con su compañera de trabajo.

“Uno puede ser de piedra muchas veces, pero duele, fastidia y molesta. De mi han dicho cosas instrascentes, que son mentiras, que no vale la pena responderles a esta gente que está en una cloaca, en una asequia y solo quiere un poquito de figuración”, indicó el comunicador, quien destacó el profesionalismo de Mantilla.

Fernando Díaz y Santi Lesmes le dan su apoyo incondicional a Maju Mantilla | Latina TV