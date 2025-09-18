Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”. Panamericana TV: 'La Noche Habla'.

La polémica en torno a la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares. Esta vez, el exesposo de la conductora de ‘Arriba mi gente’ se comunicó con Tilsa Lozano para expresar su incomodidad frente a la difusión de supuestos chats por parte de la periodista Verónica Alcántara.

El deportista negó que haya dado declaraciones, pero admitió que las conversaciones eran confidenciales. Además, pidió respeto para su familia.

Gustavo Salcedo rompe su silencio

La noche 17 de septiembre, Gustavo Salcedo se dirigió a Tilsa Lozano, una de las conductoras del programa La Noche Habla, donde se abordaba el tema de su vida privada.

“Gracias por tu preocupación, solo queremos paz y respeto en nuestra familia”, fue lo primero que le dijo a Tilsa, dejando en claro que no pretende seguir alimentando la controversia.

Verónica Alcántara, productora de Trivu TV, aseguró en televisión que había mantenido contacto con Salcedo en 2023, después del ampay que difundió Magaly TV: La Firme, en el que se le veía saliendo de un hotel con otra mujer.

Según Alcántara, las conversaciones la habrían motivado a investigar más sobre la relación. No obstante, Gustavo rechazó las acusaciones:

“Me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño, no he dado ninguna declaración, justamente porque lo que más me molesta es proteger a quienes están cerca. Estos chats son confidenciales”, señaló en su mensaje a Lozano.

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats.

“No quiero seguir con la novela”

El exdeportista también expresó su fastidio por la exposición mediática tras su separación de Maju Mantilla. Dejó en claro que no tiene intención de continuar en medio de un “circo” que afecta directamente a su entorno más cercano.

“Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto (...) Solo complemento la respuesta a la solicitud que me hiciste temprano, porque todo rebota y nosotros no lo hemos buscado (...) Solo no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos”, escribió.

Salcedo enfatizó que su prioridad es la tranquilidad de sus dos hijos y que no pertenece al mundo de la televisión ni busca protagonismo en el espectáculo.

La defensa de periodista de la Trivu TV

En respuesta a las declaraciones de Gustavo, Verónica Alcántara se defendió durante la emisión en vivo. Según la periodista, ella no ha inventado nada y solo cumplió con su labor informativa.

“Yo no le estoy haciendo daño ni a Gustavo, ni a Maju, ni a su familia, ¿por qué?, porque el daño se lo hacen ellos mismos haciendo las cosas que hacen. Tú eres el que me contactaste, yo estaba enfocada en la investigación, pero yo te dije un miércoles: ‘Yo no voy a rebotar esto mientras no tenga algo grabado’. Eso lo sabe cualquier periodista”, manifestó Alcántara ante las cámaras.

Tilsa Lozano como intermediaria

Tilsa Lozano fue la encargada de dar a conocer los mensajes de Salcedo, a quien intentó tranquilizar explicándole que su rol como conductora no le permitía intervenir en la producción del programa.

“Yo no soy la productora, solo cumplo con lo que sale en la pauta. Lo siento mucho, no hay nada que yo pueda hacer”, señaló Lozano, quien finalmente aseguró que daría el punto de vista del exdeportista para que su versión también sea escuchada.

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats. Captura de TV - La Noche Habla

Gustavo, en tono conciliador, respondió: “No, yo no pertenezco al mundo de la televisión. Sé que es un negocio, lo respeto, pero solo no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos. Siempre he actuado de manera correcta y esta vez no será la excepción. Muchas gracias”.

Desde que se confirmó la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, cada movimiento de ambos ha sido motivo de especulación en los medios de espectáculos. La difusión de supuestos chats habría reavivado las tensiones, en un momento en que ambos buscan mantener un perfil bajo.

Salcedo ha reiterado que no desea dar más declaraciones y que solo busca paz, mientras que Maju Mantilla tampoco se ha pronunciado directamente sobre la filtración, manteniéndose al margen de la polémica.

Escándalo Maju Mantilla: Metiche asegura que Gustavo Salcedo quiso exponer chats a la TV. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV