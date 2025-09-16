Gustavo Salcedo buscó hasta tres programas antes del escándalo con Maju Mantilla: “Quería limpiar su imagen y mostró los chats”

Gustavo Salcedo habría buscado la prensa antes de que estalle el caso Maju, según Metiche. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El caso de Maju Mantilla sigue generando repercusiones mediáticas y nuevos ángulos que alimentan la controversia. Esta vez fue Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, quien soltó una información inesperada en su programa Todo se filtra, al asegurar que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza, habría buscado a la prensa de espectáculos antes de que estallara el escándalo con el productor Christian Rodríguez Portugal.

En medio de la entrevista con Marina Mora, amiga cercana de Maju, Villavicencio no dudó en dejar caer una bomba. Según señaló, Salcedo no solo habría tenido conocimiento de los presuntos mensajes comprometedores entre su esposa y el productor, sino que también habría intentado mostrar esos chats en distintos programas con el objetivo de dar su versión de los hechos.

“El que todavía es su esposo, es la información que tenemos, Gustavo Salcedo buscó hasta tres programas de espectáculo con información, porque quería limpiar su imagen y mostró unos chats que él encontró entre Maju y el productor Christian”, reveló, generando un clima de sorpresa en el set.

Escándalo Maju Mantilla

Marina Mora lamenta situación de Maju Mantilla

Las palabras de Metiche abrieron un nuevo debate en torno al manejo mediático del caso. Si bien hasta ahora se conocía que el escándalo había estallado tras la difusión de la supuesta infidelidad, esta versión plantea que el aún esposo de Maju pudo haber tenido un papel activo en la exposición del tema ante la prensa, buscando instalar su posición frente a la opinión pública.

Frente a la declaración, Marina Mora evitó pronunciarse en contra de Salcedo y prefirió mantener una postura diplomática. Con evidente incomodidad, aclaró que cada persona actúa como cree correcto en situaciones de crisis.

Escándalo Maju Mantilla

“Ahí te puedo decir que cada persona debe actuar como cree correcto. De mi parte considero correcto que debemos mantenernos callados. Si él lo hizo o no, me parece que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo, como mujer, como amiga, creo que debemos respetar a los menores que no deben pagar las consecuencias de todo este escándalo. Lamento la situación”, manifestó, haciendo referencia a la necesidad de proteger a los hijos de la pareja en medio de la tormenta mediática.

En otro momento de la conversación, Marina Mora confirmó que ha mantenido contacto con Maju Mantilla en los últimos días, aunque aclaró que no han hablado directamente del escándalo ni del presunto vínculo sentimental con el productor de Arriba mi gente. “No he querido tocar el tema. Sé que son momentos difíciles para cualquier persona, y por respeto, deberíamos mantenernos al margen”, expresó con firmeza, destacando que lo mejor en este tipo de crisis es no alimentar más especulaciones.

Escándalo Maju Mantilla

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo

La noche de este jueves 11 de setiembre, Magaly Medina volvió a generar un nuevo remezón al mostrar en Magaly TV La Firme imágenes que comprometen a Maju Mantilla junto a su productor Christian Rodríguez Portugal.

La periodista no solo reveló fotografías inéditas, sino que también puso en duda la manera en que la exMiss Mundo habría manejado su relación con el equipo de ‘Arriba mi gente’, pese a las tensiones que ya existían en su matrimonio con Gustavo Salcedo.

“Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos. Estas son fotos del 22 de diciembre del 2023, donde el equipo de Latina llega a celebrar el fin de año. Aquí está ella con el productor y los demás del equipo”, explicó la conductora de Magaly TV La Firme, mostrando las instantáneas en pantalla.

La dura advertencia de Magaly Medina: "Maju no está divorciada ni vive en otra casa".