Elecciones 2026: casi la mitad del Perú no ha definido su voto por un candidato a la presidencia

El domingo 12 de abril de 2026 millones de peruanos y peruanas regresarán a las urnas para una elección histórica

A solo siete meses de los comicios presidenciales en Perú, una nueva encuesta de Ipsos expone la magnitud de la indefinición electoral que atraviesa el país. Los datos muestran que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar no han decidido por quién optar en las próximas elecciones generales, donde están en juego la presidencia, dos vicepresidencias, el Congreso y el Parlamento Andino.

El estudio revela que el 37% de peruanos declara que votaría en blanco, viciado o por ninguno de los postulantes actualmente en carrera. A esa cifra se suma un 10% que afirma no tener aún una preferencia al ser consultado sobre qué candidato debería ocupar el principal cargo político de la nación. En total, el 47% de la población adulta no tiene una opción definida, panorama que supera el caudal de simpatía de cualquier figura partidaria.

La fragmentación del voto se refleja en la dispersión de respaldos: más de diez aspirantes a la presidencia no superan el 2% de intención de voto cada uno, según precisa la encuesta de Ipsos. Esta atomización de preferencias afecta la proyección de los 39 partidos políticos inscritos, una cifra récord para el proceso en el que 33 millones de ciudadanos están convocados a elegir también 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

Las cifras reflejan un escenario de alta volatilidad y escepticismo hacia la oferta electoral. El peso del voto indeciso y las tendencias al voto en blanco o viciado imponen un desafío a partidos y candidatos, que buscarán en los próximos meses captar la atención de una ciudadanía mayoritariamente alejada del debate político.

Confusión entre los electores

La última encuesta nacional de Ipsos evidenció una nueva dinámica electoral en Perú, marcada por la confusión entre los hermanos Martín Vizcarra y Mario Vizcarra. El expresidente, vacado en 2020 e inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargos públicos durante diez años, promovió el partido Perú Primero, formando una base de respaldo considerable pese a no poder postular en las presidenciales de 2026. Por resolución de las autoridades electorales, las casas encuestadoras excluyeron su nombre de las simulaciones de voto, pero en este contexto emergió el de su hermano Mario.

Mario Vizcarra, inscrito en Perú Primero, participa activamente en actividades partidarias y movilizaciones regionales, aunque su notoriedad pública dista de la de su hermano. Según Ipsos, Mario ocupa el tercer puesto en preferencia electoral, aunque el 71% de quienes apoya su candidatura lo asocia erróneamente con el exmandatario. Solo un 25% señala distinguirlo y un 4% no precisa su respuesta, lo que confirma el fenómeno de confusión.

Al margen del escenario electoral, Mario Vizcarra y su hermano César enfrentan investigaciones fiscales por supuesta colusión agravada y peculado doloso, vinculadas a la empresa C y M Vizcarra S.A.C. y contratos con el Estado, según reportó Panamericana Televisión.

La inhabilitación de Martín Vizcarra está relacionada con el caso “Vacunagate” y otros procesos bajo investigación. En las elecciones del 2021, consiguió 165.824 votos preferenciales como candidato al Congreso, el mayor registro nacional, aunque no pudo asumir el cargo por decisión parlamentaria.

