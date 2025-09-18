Perú

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco? Esta es la guía para identificar tu fondo y acceder al retiro de hasta S/21.400

El dictamen que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos privados de pensiones recibió luz verde en la Comisión de Economía del Congreso este miércoles 17. Ahora deberá ser votado en el Pleno

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Sistema de pensiones
Sistema de pensiones

El dictamen que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos privados de pensiones en el Perú recibió luz verde en la Comisión de Economía del Congreso este miércoles 17. La medida, adoptada en la cuarta sesión ordinaria de la comisión, ha generado un intenso interés en cientos de miles de afiliados al sistema privado, quienes ahora buscan respuestas rápidas sobre la ubicación y situación de sus cuentas individuales.

El dictamenconsolidó más de 25 propuestas legislativas impulsadas por bancadas como Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial. Estas iniciativas variaban desde la autorización de retiros parciales de hasta 4 UIT hasta el acceso a la totalidad de los fondos (95,5%) en el momento de la jubilación.

Guía para saber a qué AFP perteneces y cómo consultar tu afiliación en línea

Ante el anuncio de este nuevo retiro extraordinario, miles de trabajadores y ciudadanos se plantean: ¿cómo saber a qué AFP pertenezco? El sistema previsional peruano contempla dos vías principales: el Sistema Privado de Pensiones, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), bajo la supervisión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina
Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

De acuerdo con información, la afiliación actual puede consultarse en línea al ingresar al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Para saber en qué AFP estás inscrito, existen pasos claros. El primer requisito es tener a la mano el DNI o los nombres y apellidos completos. A continuación, se debe acceder al sitio web oficial de la SBS y dirigirse a la sección “Servicios en línea”. Allí, al seleccionar “Reporte de afiliación AFP”, será posible registrarse o iniciar sesión utilizando los datos personales.

Una vez completado el proceso de ingreso, el sistema mostrará un reporte de afiliación. Este documento revela la AFP a la que se pertenece, la fecha de inscripción y otros datos relacionados con los fondos previsionales. “La constancia de afiliación puede descargarse y resulta requisito para trámites relacionados con aportes, retiros y gestiones administrativas”, explicó la página institucional de la SBS.

Entre las opciones habilitadas, quienes no figuren en el listado de ninguna AFP pueden pertenecer al SNP, o no haber registrado aportes formales al sistema previsional peruano. El reporte de la SBS constituye el único documento válido para demostrar afiliación o descartarla en caso de consultas ante entidades públicas o privadas.

Revierte tres reformas

Crédito: Andina
Crédito: Andina

El dictamen revierte tres reformas promulgadas por este Congreso: pensión mínima protegida, aporte voluntario y retiro de hasta el 95,5%.

El alcance de la norma recién aprobada no se limita al retiro de hasta 4 UIT. La propuesta incorpora tres reformas relevantes en el paquete previsional. La primera garantiza una pensión mínima futura para quienes decidan retirar sus fondos ahora, asegurando la protección social en el largo plazo. La segunda disposición transforma el aporte al sistema: los trabajadores independientes podrán elegir libremente si desean contribuir, eliminando la obligatoriedad para este segmento de la población.

Además, el dictamen restituye el derecho a retirar hasta el 95,5% de los fondos al momento de la jubilación, sin límite de edad ni otras restricciones previas. Esta flexibilización responde, según argumentaron los proponentes, a la necesidad de devolver autonomía y capacidad de decisión a los usuarios sobre sus ahorros acumulados.

Los interesados en acceder a cualquiera de estos beneficios deben asegurarse de conocer a detalle su situación previsional actual. El uso de canales oficiales, como el portal de la SBS, previene fraudes y garantiza la actualización de datos sensibles.

Temas Relacionados

Sistema de pensionesAFPsONPSBSperu-noticiasperu-economia

Más Noticias

Buses de Nueva América reanudarán servicio tras “solucionar sus problemas internamente”: empresa había denunciado extorsiones

La empresa informó que desde el jueves 18 de septiembre de 2025 volverá a operar la Ruta 1180, tras varios días de suspensión por el asesinato de uno de sus conductores

Buses de Nueva América reanudarán

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

El ‘sobrino de la cumbia’ llegó hasta Buenos Aires y expresó su emoción por participar en la inauguración de un espacio dedicado a recordar la memoria de Jhonny Orosco y los integrantes de Néctar, quienes fallecieron en el trágico accidente del 2007

Bill Orosco podría inaugurar futura

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Pleno debate octavo acceso de S/21 mil 400 para afiliados

Octavo retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía. Pero ahora el Pleno del Congreso tiene el dictamen en sus manos. El Ejecutivo no observaría la norma si se aprueba

Retiro AFP 2025 EN VIVO:

Avenida Grau estará cerrada por tres meses: Línea 1 aclara que estación del Metro de Lima operará con normalidad durante las obras

A pesar de la restricción vehicular, la entrada a la estación permanece disponible, mientras autoridades implementan desvíos y recomiendan planificar desplazamientos para evitar demoras en el transporte público y privado

Avenida Grau estará cerrada por

Descentralizar el financiamiento: el factoring no puede seguir siendo un privilegio limeño

Esta actividad ha comenzado a diversificarse. En 2023, las regiones fuera de Lima y Callao representaban cerca del 10 % del total de operaciones

Descentralizar el financiamiento: el factoring
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden citar a Fabricio Valencia

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Top de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Néstor Villanueva será el nuevo invitado en El Valor de la Verdad: hará revelaciones sobre Flor Polo y la relación con sus hijos

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 17

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025