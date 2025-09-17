Declaran Día nacional del pan con chicharrón: ¿Cuándo se celebrará al ganador del Mundial de desayunos?

en una reñida final contra Venezuela, Perú logró coronarse en el Mundial de Desayunos, con el pan con chicharrón. El certamen fue organizado por el streamer Ibai Llanos.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú oficializó la declaración del segundo domingo de septiembre como el “Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano”, una medida publicada en el diario oficial El Peruano. La resolución ministerial se tomó pocos días después de que este platillo peruano ganara el Mundial de Desayunos, competencia internacional impulsada por el streamer español Ibai Llanos y seguida por millones de personas a través de las redes.

De acuerdo con la publicación, la decisión partió tras la recepción de una carta de la Asociación Peruana de Porcicultores, que solicitó al ministerio medidas concretas para fomentar el consumo de carne de cerdo. El documento señala que en 2024 la producción nacional alcanzó 209 mil toneladas de carne de cerdo, con la participación directa de 419.702 productores. Las regiones que lideran este sector son Lima (44%), La Libertad (11%), Ica (7%), Arequipa (7%) y Huánuco (4%.

El ministerio recordó que, pese a la importancia cultural y económica de la porcicultura, el consumo de carne de cerdo en Perú se mantiene muy por debajo del promedio internacional. Mientras que países como Hong Kong (82 kg/hab./año), la Unión Europea (41,1 kg/hab./año), China (40 kg/hab./año), Taiwán (39,5 kg/hab./año), Corea del Sur (38,2 kg/hab./año) y Estados Unidos (28,8 kg/hab./año) muestran cifras elevadas, en Perú el consumo recién en 2024 alcanzó 10,5 kilogramos por habitante al año, un aumento respecto a los 9,7 kilogramos registrados en 2023.

El texto de la resolución enfatiza que “el bajo consumo nacional repercute directamente sobre la producción e ingresos de los porcicultores peruanos”, y que la promoción de la carne de cerdo contribuye a valorizar productos tradicionales que forman parte fundamental de las expresiones culturales del país. La declaración del Día Nacional del Pan con Chicharrón busca, según el ministerio, potenciar la demanda interna, fortalecer las festividades locales y visibilizar el trabajo de los productores regionales.

Las acciones sectoriales dispuestas incluyen campañas de difusión, alianzas con asociaciones y articulación con gobiernos regionales. El objetivo es impulsar que la carne de cerdo gane mayor presencia en la dieta peruana y, de manera paralela, dar mayor proyección a platos tradicionales como el pan con chicharrón, destaca el reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El platillo, que surgió como referente del desayuno peruano y recientemente fue reconocido internacionalmente en el torneo digital, consolida con la nueva fecha su presencia en la agenda nacional gastronómica, con respaldo institucional y empresarial en todo el país.

Visitará Perú

El streamer español quedó impactado al ver cómo la victoria del desayuno peruano desató celebraciones masivas, carteles en avenidas y hasta menciones presidenciales, convirtiendo su torneo virtual en un fenómeno social inesperado (@ibaillanos)

El streamer español Ibai Llanos anunció que visitará Perú después de que el pan con chicharrón se consagrara como ganador del Mundial de Desayunos, competencia organizada a través de sus redes sociales. Este torneo digital reunió votaciones internacionales para definir el desayuno típico más valorado, donde el platillo peruano obtuvo el primer puesto por el masivo apoyo de usuarios locales.

Tras el triunfo, Ibai Llanos compartió un video celebrando la victoria peruana y mostrando la “sartén de oro”, el trofeo simbólico destinado al ganador. El streamer expresó su interés en entregar personalmente este reconocimiento en Perú y pidió a los seguidores sugerencias sobre el destinatario: “Díganme dónde debería estar la sartén de oro, porque me comprometo a volar hasta Perú para darla a quien decidan”, afirmó Llanos.

El anuncio generó múltiples propuestas en redes, desde crear un monumento en Lima en honor al pan con chicharrón hasta entregar el trofeo a PROMPERÚ o exponerlo en un museo. También surgieron comentarios humorísticos sobre el significado histórico del regalo. La expectativa por la visita mantiene la conversación activa sobre el alcance y el prestigio de la gastronomía peruana.