Perú

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

La propuesta legislativa fue presentada por Digna Calle, de Podemos Perú. Wilson Soto, de Acción Popular, también tiene una iniciativa al respecto

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Lima Expresa rechaza afirmaciones de
Lima Expresa rechaza afirmaciones de la Defensoría por congestión vehicular en peajes: “Es errónea”| Andina

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, presentó el proyecto de ley 12418, para que los ciudadanos tengan que esperar como máximo cinco minutos al pagar la tarifa del peaje desde que ingresan al carril correspondiente.

Para ello, busca incorporar el literal m) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este apartado se refiere al Derecho de los consumidores, y quedaría redactado así: A un tiempo máximo de espera de cinco minutos para pagar la tarifa de peaje desde que ingresa al carril de pago".

Se establece, además, que la entidad pública que administre peajes o los haya otorgado en concesión, tendrá la obligación de colocar las señales y carteles visibles que indique esta nueva medida, conforme a los criterios y características que se establecen en el reglamento de la Ley.

Lima Expresa indicó que continuará
Lima Expresa indicó que continuará actuando en el marco del contrato de concesión vigente. (Andina)

Asimismo, todo contrato de concesión vial que otorgue el Estado, en sus tres niveles de gobierno, tendría que contener una cláusula que obligue a la empresa a no cobrar peajes en razón de un congestionamiento superior a cinco minutos.

Cuando suceda esto, se debería permitir la libre circulación hasta que el tiempo de atasco esté por debajo de ese lapso de tiempo. “La liberación de la circulación por congestionamiento, no le genera al concesionario derecho para obtener compensaciones por las tarifas dejada de cobrar por el exceso del límite previsto en la Ley”, menciona.

Por último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será la entidad encargada de reglamentar la Ley, en un plazo de 30 días calendarios, contados a partir de su publicación, en caso de que se apruebe en las comisiones respectivas y el Pleno.

Contraloría detectó cobro irregular de
Contraloría detectó cobro irregular de S/8 millones a usuarios de peaje de Rutas de Lima| Andina

La propuesta de Wilson Soto

Wilson Soto, legislador de Acción Popular, también presentó un proyecto de ley al respecto, a inicios de este año. Se plantea que si el tiempo de espera en las garitas de peaje supera los cinco minutos por vehículo, las barreras deberán abrirse automática e inmediatamente hasta que el flujo vehicular retorne a la normalidad.

Según la Asociación Automotriz del Perú, Lima encabeza la lista de ciudades con mayor congestión de América Latina. En 2023, un trayecto de 10 kilómetros requería en promedio 28 minutos y 30 segundos, un incremento respecto al año anterior. Este contexto sirvió como fundamento para la iniciativa, que regula sistemas de peaje manual, electrónico y mixto, y apunta a agilizar la circulación en las principales vías públicas del país.

El texto presentado detalla que la apertura de barreras no exime a los conductores del pago del peaje. La medida se complementa con la aplicación de sanciones a quienes omitan abonar el monto correspondiente. Las sanciones pueden incluir multas, retención del vehículo y restricciones para la renovación de licencias o tarjetas de propiedad. Los reincidentes o deudores acumulados serán reportados a las centrales de riesgo.

El proyecto también estipula que el MTC tendrá la responsabilidad de calificar, clasificar y supervisar los sistemas de peajes en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaPeajes en LimaPago de peajeperu-politica

Más Noticias

Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales: “Inventan episodios que nunca sucedieron”

La exreina de belleza explotó en redes sociales y aseguró que no permitirá más difamaciones sobre su vida privada.

Maju Mantilla se indigna y

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo nacional intentará comenzar con buen pie su participación en el certamen juvenil. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Aunque el veterano delantero peruano figuró en la lista oficial de los ‘íntimos’, se confirmó su baja obligada causando una enorme preocupación en la escuadra liderada por Néstor Gorosito

Paolo Guerrero se perderá el

Ascenso Docente 2025: Así se desarrollará la aplicación del examen en la Etapa Nacional

El concurso continuará en septiembre para que los maestros de la Carrera Pública Magisterial puedan crecer profesionalmente

Ascenso Docente 2025: Así se

Aportantes reportan caída de páginas web de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Minutos después de que la Comisión de Economía del Congreso aprobara el dictamen que autoriza a los trabajadores disponer de hasta 4 UIT, varios usuarios de redes sociales señalaron que no pueden ingresar a sus cuentas ni consultar el estado de sus aportes

Aportantes reportan caída de páginas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

Condenan a exjefe de la Sunat por no denunciar solicitudes indebidas de Bruno Pacheco, ¿qué le pidió el exsecretario de Pedro Castillo?

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

¿Raúl Prado Ravines saldrá libre tras anularse su condena? Esto dice Humberto Abanto, su abogado

Congresista Rosangela Barbarán defiende a Fuerza Popular y asegura se “ha impulsado una reforma que le hace un alto a los abusos de las AFPs”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla se indigna y

Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales: “Inventan episodios que nunca sucedieron”

Latin Grammy 2025: Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura destacan entre los nominados peruanos

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: así lo podrás ver en el Perú

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

¿Por qué Alex Valera jugaba en Universitario y no en la selección peruana? Óscar Ibáñez aclaró polémica ausencia del delantero