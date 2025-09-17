Perú

Bill Orosco llegó al lugar de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina: Quiero culminar lo que él no pudo terminar”

El sobrino de Jhonny Orosco viajó hasta la autopista 25 de mayo en Buenos Aires, donde en 2007 ocurrió el accidente que marcó la historia de la cumbia peruana. Entre lágrimas, recordó a su tío y a los integrantes de la agrupación que perdieron la vida

Guardar
Grupo Néctar: Bill Orosco visitó el lugar del accidente en Argentina y emocionó a sus fans. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Han pasado más de 18 años desde aquella madrugada del 13 de mayo del 2007, pero la herida sigue abierta en la memoria de miles de peruanos. Ese día, un accidente en la autopista 25 de mayo de Buenos Aires se llevó la vida de Jhonny Orosco y de varios integrantes del Grupo Néctar, dejando un vacío enorme en la música tropical y en los corazones de sus seguidores.

Hoy, el destino quiso que quien regrese a ese lugar sea Bill Orosco, sobrino del recordado líder de la agrupación y actual heredero de su legado musical.

Acá fue el lugar donde mi tío y los muchachos del grupo Néctar cayeron y acá el carro se volcó y se incendió absolutamente todo”, relató conmovido Bill durante una entrevista para Magaly TV, La Firme, parada frente al punto exacto de la tragedia.

Bill Orosco honra a Jhonny
Bill Orosco honra a Jhonny Orosco en Buenos Aires y prepara nuevo disco de cumbia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El joven cantante, conocido como el sobrino de la cumbia, confesó que regresar a ese lugar fue un acto de respeto y un compromiso personal: “Uno de mis sueños también es ir a donde no llegó mi tío la última vez, que era en La Plata, y presentarme allí. Quiero culminar lo que él no pudo terminar”.

Bill Orosco honra a Jhonny
Bill Orosco honra a Jhonny Orosco en Buenos Aires y prepara nuevo disco de cumbia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El viaje de Bill a Argentina no solo estuvo marcado por sus presentaciones musicales, sino también por este homenaje íntimo que lo conectó con la memoria de su tío. La comunidad peruana en Buenos Aires lo acompañó en este recorrido, reafirmando que las canciones como Ojitos Hechiceros o El Arbolito siguen vivas en cada reunión, en cada nostalgia de los migrantes.

Con lágrimas en los ojos, Bill Orosco se despidió del lugar diciendo que ese pedazo de asfalto no es solo un sitio de dolor, sino también de resistencia cultural, donde la música de Néctar se transformó en leyenda.

Bill Orosco honra a Jhonny
Bill Orosco honra a Jhonny Orosco en Buenos Aires y prepara nuevo disco de cumbia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Bill Orosco es extorsionado

La madrugada del viernes 7 de febrero, la vida del cantante Bill Orosco se vio alterada por un atentado en su vivienda, ubicada en Collique, Comas. Un grupo de delincuentes a bordo de una motocicleta detonó un artefacto explosivo casero en la fachada de su casa, causando daños significativos en la estructura del inmueble y en viviendas cercanas. Afortunadamente, Orosco se encontraba fuera de su casa en ese momento, pero su familia, incluidos menores de edad, se encontraba dentro y resultó ilesa.

El artista reveló que, desde hace semanas, ha estado recibiendo amenazas de extorsionadores a través de su mánager, quienes le exigen un pago de más de 20 mil soles para permitirle continuar con su carrera. Tras el atentado, Bill Orosco ha tomado medidas legales y ha solicitado garantías para su seguridad. “Temo por mi vida y la de mi familia”, expresó, subrayando que reforzará la seguridad en su hogar.

A pesar de la violencia que enfrenta, Orosco dejó claro su deseo de continuar con su carrera. “Lo hago con amor y cariño, sin hacerle daño a nadie”, afirmó. Además, ha iniciado las investigaciones legales correspondientes para dar con los responsables del ataque.

Bill Orosco cancela su concierto
Bill Orosco cancela su concierto en Los Olivos por extorsión. (Foto: Captura de IG)

