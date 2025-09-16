Perú

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

El conductor de espectáculos lanzó fuertes comentarios contra Gisela Valcárcel y su protagonismo en la Teletón, señalando que buscó “lavarse la cara” e involucró de manera directa a su hija en la jornada

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Rodrigo González sorprendió al público al señalar que la familia Valcárcel acaparó la transmisión de la Teletón, dejando en segundo plano a otras figuras del espectáculo nacional que suelen participar en la jornada solidaria (Willax TV)

Rodrigo González volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre Gisela Valcárcel y la última edición de la Teletón. Durante su programa, el presentador cuestionó la presencia protagónica de la conductora y el rol que tuvo su hija Ethel Pozo en el evento televisivo.

Según sus palabras, la transmisión se asemejaba a una extensión de ‘América Hoy’, con invitados y presentadores cercanos al círculo de Valcárcel. González puso en duda la ausencia de figuras habituales en la campaña solidaria y dejó entrever que existió un manejo intencional en la selección del elenco. Con un tono crítico, apuntó directamente a la imagen pública de la popular conductora.

Rodrigo González cuestiona el protagonismo de Gisela Valcárcel

El conductor cuestionó el manejo
El conductor cuestionó el manejo del evento y afirmó que Valcárcel intentó “lavarse la cara” usando la campaña solidaria, rodeada de presentadores ligados a su entorno. (Instagram)

En ‘Amor y fuego’, Rodrigo González comentó con ironía que la Teletón parecía un programa especial de América Televisión con el logotipo de la campaña solidaria. “Y con lo que necesitaba Gisela lavarse la cara y meter a la hija, porque eso parecía ‘América Hoy’, pero con el logo de la Teletón”, expresó al inicio de su crítica.

El conductor enfatizó que los invitados que aparecieron en la transmisión respondían a un mismo grupo vinculado a la productora y a la propia Valcárcel. Hizo referencia a la participación de Rebeca Escribens y de Ernesto Pimentel, conocido como la Chola Chabuca, quienes estuvieron activos en diferentes momentos de la jornada.

Con tono sarcástico, señaló que incluso las publicaciones desde redes sociales de los participantes reforzaban la idea de un evento alineado a una misma línea editorial. “Todavía desde sus plataformas decía lo que iba viendo, ¿no? Ponía imágenes de la Teletón viéndola desde su casa”, apuntó sobre la Escribens.

La ausencia de figuras habituales y las dudas sobre exclusiones

Para Rodrigo González, la presencia
Para Rodrigo González, la presencia de Gisela Valcárcel en la Teletón fue excesiva, con un despliegue que convirtió el evento benéfico en una plataforma personal de exposición. (Instagram)

Rodrigo González también llamó la atención sobre la falta de otras personalidades que históricamente han estado ligadas a la campaña solidaria. Nombró a Laura Huarcayo y a María Pía Copello, quienes en anteriores ediciones han sido parte de la conducción o presentaciones.

“Laura Huarcayo también estuvo voceada para aparecer ahí. ¿Ustedes vieron a Laura Huarcayo? Nunca apareció Laura Huarcayo. Y siempre fue imagen, ¿no? En la Teletón, siempre ha ido”, señaló en vivo.

De igual forma, se refirió a Copello: “¿Ustedes vieron a María Pía en la Teletón? ¿Dónde estaba la María Pía? No estaba, ¿no es cierto? Yo tampoco la vi”.

Con estas comparaciones, González dejó en el aire la posibilidad de que Valcárcel haya bloqueado la participación de otras figuras de América Televisión. “Entonces, ¿es acaso que Gisela se bloqueó, blindó la participación de sus compañeros de América? ¿Cuál era el trueque? ¿Cuál era el cambio? Yo te doy esto, pero yo voy a aparecer con estos, estos y estos, ¿no?”, lanzó con música de suspenso de fondo.

El conductor insistió en que la ausencia de personajes emblemáticos no fue casual, sino resultado de un control ejercido por la productora para garantizar un espacio dominado por su entorno más cercano.

La participación de Ethel Pozo y el rol de la familia

Según González, Ethel Pozo mostró
Según González, Ethel Pozo mostró un comportamiento distinto en la Teletón, con una actitud más activa de lo habitual, lo que interpretó como un guion impuesto desde fuera. (Instagram)

Otro de los puntos más comentados por Rodrigo González fue la manera en que Ethel Pozo se involucró en la campaña. El conductor la describió como “una de las presencias más activas” en comparación con otras ocasiones.

“Nunca vimos una Ethel tan activada, tan metida, tan involucrada con la Teletón. Parecía incluso poseída por su madre, ¿no? Te das cuenta porque no es el estilo de presentar ella”, afirmó en su programa.

González interpretó la actitud de Pozo como resultado de una dirección externa. “Parecía que por acá le iban diciendo: párate, abrázala, puja más, llora, pregúntale”, añadió, sugiriendo que hubo indicaciones precisas para darle mayor protagonismo.

Para el conductor, la presencia de la hija de Gisela fue utilizada como un recurso para reforzar la imagen de su madre en medio de cuestionamientos públicos.

Las declaraciones de Rodrigo González se suman a una larga lista de críticas hacia la forma en que se desarrolla la Teletón y el papel que cumplen algunas figuras del espectáculo en esta campaña benéfica.

Temas Relacionados

Rodrigo GonzálezGisela ValcárcelEthel Pozoperu–entretenimiento

Más Noticias

Gobernador de Cusco critica al gobierno de Dina Boluarte por priorizar el pan con chicharrón mientras Machu Picchu está en riesgo

En una nota de prensa oficial, el burgomaestre Werner Salcedo responsabilizó directamente al Gobierno central por enfocarse en el mundial de desayunos de Ibai “en lugar de atender las graves deficiencias en la gestión de este patrimonio mundial”

Gobernador de Cusco critica al

El “efecto maravilla” de Machu Picchu se debilita por los conflictos y caos que impiden el buen acceso a la ciudadela inca

El prestigio internacional del Santuario histórico enfrenta su mayor desafío en años: bloqueos en la ruta de acceso, protestas locales y desorden en la venta de boletos están opacando la experiencia de miles de visitantes. La entidad ‘New7Wonders’ advirtió que está en riesgo y reclamó la aplicación urgente de un plan integral de gestión

El “efecto maravilla” de Machu

¿Está Perú preparado para el voto digital universal?

En un país políticamente polarizado, cualquier fallo técnico sería percibido como manipulación y no como accidente.

¿Está Perú preparado para el

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

El gobernador regional de Ayacucho descartó participar en las elecciones generales de 2026, evitó comentar sobre el caso ‘Rolexgate’ y aseguró que no mantiene contacto con Boluarte

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Preocupación en la selva por intensas lluvias este 17 de septiembre: Indeci exhortó a tomar medidas de prevención en las 8 regiones involucradas

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 328, nivel amarillo, para la selva centro y sur. El fenómeno durará 23 horas e involucra a Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali

Preocupación en la selva por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

ENTRETENIMIENTO

Ibai sorprendido con la euforia

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

DEPORTES

Francesco Andrealli quedó maravillado por

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League