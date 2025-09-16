Perú

Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

La influencer aseguró que dio su brazo a torcer para que el exfutbolista pueda compartir con la menor

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Darinka Ramírez señala que Farfán aun no le da el departamento a su hija | Magaly TV La Firme

La reciente aparición de Jefferson Farfán junto a su hija ha reavivado la conversación sobre el distanciamiento entre el exfutbolista y Darinka Ramírez, la madre de la menor. Después de meses sin encuentros, una imagen publicada el fin de semana en la cuenta de Instagram de Farfán mostró al exjugador en un momento de juego con la niña, con la frase: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo”. Esta publicación confirmó el esperado reencuentro.

Jefferson Farfán volvió a ver
Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

Todo ello ocurre en el contexto de un complejo escenario familiar. Darinka Ramírez y Farfán permanecen enfrentados por asuntos legales y personales que han dificultado la relación entre padre e hija. Según relató la influencer en conversación con Magaly TV La Firme, la menor ha estado alejada de su padre desde que iniciaron los conflictos públicos y legales.

De acuerdo con lo relatado por Ramírez en el programa, la dinámica de visitas entre Farfán y su hija está marcada por acuerdos no formales y la intervención constante de abogados.

“Lleva más de cinco meses, por eso tuve que dar el brazo a torcer porque si no, nunca hubiera podido ver a mi hija. Accedí a que se la llevara por unas horas con una persona de confianza y salieron a pasear a ver a la mamá”, detalló. La madre precisó que aún no existe un régimen de visitas claro y que la última vez que padre e hija se vieron fue el sábado, sin certezas sobre cuándo ocurrirá el siguiente encuentro.
Jefferson Farfán volvió a ver
Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

Ramírez subrayó que continúa esperando una solución más estable. “He pedido un régimen de visitas más formal”, manifestó en el mismo espacio televisivo.

La promesa del departamento que sigue pendiente

El conflicto entre ambas partes va más allá de los encuentros familiares. Darinka Ramírez recordó que, cuando nació la niña, Jefferson Farfán le prometió asegurar su bienestar ofreciéndole un inmueble. Según la versión de Ramírez, esa promesa aún no se ha cumplido.

“La verdad que hasta ahorita esperando. Prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres, quizá es de repente su regalo. Vamos a tenerle fe todavía”, expresó durante la entrevista difundida por Magaly TV La Firme.
Jefferson Farfán volvió a ver
Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

La influencer relató que el argumento del exfutbolista para retrasar la entrega del departamento estuvo relacionado con sus inversiones. “Con el paso del tiempo me dijo que no podía debido a las inversiones que estaba haciendo por el mall, pero ya ha pasado mucho más tiempo”, dijo Ramírez en una anterior entrevista.

Subrayó la importancia que tendría contar con la propiedad para darle estabilidad a la menor: “Más que todo para no tener que estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal a mi hija”, remarcó.

La situación entre Farfán y Ramírez evidencia una disputa que no solo concierne a acuerdos económicos o patrimoniales, sino que afecta la cotidianidad de la menor. El caso ha cobrado notoriedad por las recurrentes declaraciones públicas y por el impacto emocional que el distanciamiento entre los padres ha generado en la niña, según la propia madre relató en Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánDarinka Ramírezperu-entretenimiento

Más Noticias

Mincul defiende gestión de Machu Picchu y rechaza que Santuario Histórico enfrente riesgo de perder reconocimiento de Maravilla del Mundo

La institución remarcó que Machu Picchu goza de protección internacional y que se implementan medidas para garantizar su preservación

Mincul defiende gestión de Machu

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

Juez dispuso que excandidata presidencial afronte el proceso del Caso Cócteles bajo comparecencia simple

PJ levanta todas las restricciones

Empresa peruana derrota a Coca-Cola en disputa por registro de marca: Indecopi descarta riesgo de confusión en el mercado

El colegiado del Indecopi determinó que el logotipo de KINGBA no reproduce ni imita la cinta ondulante de la marca norteamericana, como alegó la multinacional. Además, precisó que el uso del signo peruano en productos de la clase 30 no genera asociación con el rubro de bebidas gaseosas de la marca mundial

Empresa peruana derrota a Coca-Cola

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

12 equipos buscarán levantar el trofeo del máximo certamen de voleibol, que será defendido por Alianza Lima, actual bicampeón

Fecha confirmada del inicio de

SUNAT habilita pagos aduaneros sin clave SOL desde octubre: nueva modalidad simplifica trámites a pasajeros e importadores de Perú

El nuevo procedimiento establece lineamientos claros para la extinción de deudas tributarias, diferenciando plazos y modalidades según garantías y tipo de despacho

SUNAT habilita pagos aduaneros sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ levanta todas las restricciones

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

ENTRETENIMIENTO

‘Yo Soy’ superó a Teletón

‘Yo Soy’ superó a Teletón en rating: ¿cuántos puntos de diferencia tuvieron?

Tula Rodríguez respalda a Maju Mantilla de acusaciones de infidelidad: “Si ella dice que no, es no”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

DEPORTES

Fecha confirmada del inicio de

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

Reimond Manco lanzó dura crítica a Sergio Peña por polémica celebración en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: “La fregaste”

Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental