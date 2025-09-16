Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

Darinka Ramírez señala que Farfán aun no le da el departamento a su hija | Magaly TV La Firme

La reciente aparición de Jefferson Farfán junto a su hija ha reavivado la conversación sobre el distanciamiento entre el exfutbolista y Darinka Ramírez, la madre de la menor. Después de meses sin encuentros, una imagen publicada el fin de semana en la cuenta de Instagram de Farfán mostró al exjugador en un momento de juego con la niña, con la frase: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer pulseritas a la niña más hermosa del mundo”. Esta publicación confirmó el esperado reencuentro.

Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

Todo ello ocurre en el contexto de un complejo escenario familiar. Darinka Ramírez y Farfán permanecen enfrentados por asuntos legales y personales que han dificultado la relación entre padre e hija. Según relató la influencer en conversación con Magaly TV La Firme, la menor ha estado alejada de su padre desde que iniciaron los conflictos públicos y legales.

De acuerdo con lo relatado por Ramírez en el programa, la dinámica de visitas entre Farfán y su hija está marcada por acuerdos no formales y la intervención constante de abogados.

“Lleva más de cinco meses, por eso tuve que dar el brazo a torcer porque si no, nunca hubiera podido ver a mi hija. Accedí a que se la llevara por unas horas con una persona de confianza y salieron a pasear a ver a la mamá”, detalló. La madre precisó que aún no existe un régimen de visitas claro y que la última vez que padre e hija se vieron fue el sábado, sin certezas sobre cuándo ocurrirá el siguiente encuentro.

Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

Ramírez subrayó que continúa esperando una solución más estable. “He pedido un régimen de visitas más formal”, manifestó en el mismo espacio televisivo.

La promesa del departamento que sigue pendiente

El conflicto entre ambas partes va más allá de los encuentros familiares. Darinka Ramírez recordó que, cuando nació la niña, Jefferson Farfán le prometió asegurar su bienestar ofreciéndole un inmueble. Según la versión de Ramírez, esa promesa aún no se ha cumplido.

“La verdad que hasta ahorita esperando. Prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple tres, quizá es de repente su regalo. Vamos a tenerle fe todavía”, expresó durante la entrevista difundida por Magaly TV La Firme.

Jefferson Farfán volvió a ver a su hija, pero Darinka Ramírez señala que aún no le compra el departamento que le prometió: “Esperando”

La influencer relató que el argumento del exfutbolista para retrasar la entrega del departamento estuvo relacionado con sus inversiones. “Con el paso del tiempo me dijo que no podía debido a las inversiones que estaba haciendo por el mall, pero ya ha pasado mucho más tiempo”, dijo Ramírez en una anterior entrevista.

Subrayó la importancia que tendría contar con la propiedad para darle estabilidad a la menor: “Más que todo para no tener que estar cambiándole de ambiente tantas veces y también para realizarle su ambiente personal a mi hija”, remarcó.

La situación entre Farfán y Ramírez evidencia una disputa que no solo concierne a acuerdos económicos o patrimoniales, sino que afecta la cotidianidad de la menor. El caso ha cobrado notoriedad por las recurrentes declaraciones públicas y por el impacto emocional que el distanciamiento entre los padres ha generado en la niña, según la propia madre relató en Magaly TV La Firme.