Darinka Ramírez lamenta inasistencia de Jefferson Farfán a conciliación y anuncia acciones judiciales por el bienestar de su hija

La expareja del exfutbolista no ocultó su molestia tras la inasistencia a la conciliación y dejó claro que buscará en la justicia lo que considera justo para la menor (Amor y Fuego)

La expareja de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, expresó su decepción tras la inasistencia del exfutbolista a una audiencia de conciliación convocada para abordar asuntos relacionados con su hija en común.

Según relató, la cita era una oportunidad para buscar un entendimiento por el bien de la menor, pero ante su ausencia, procederá con un proceso judicial. Ramírez afirmó que la niña tiene necesidades específicas y que ella, como madre, está al tanto de cada una. También reveló que propuso alternativas para facilitar las visitas paternas, aunque hasta el momento estas no han sido aceptadas.

Ausencia que genera molestia

Darinka Ramírez lamentó que Jefferson Farfán no asistiera a la cita de conciliación, perdiendo la oportunidad de dialogar y encontrar soluciones sin llegar a instancias judiciales. (Amor y Fuego)

Darinka Ramírez detalló que el encuentro estaba programado con el objetivo de lograr acuerdos que beneficien directamente a su hija. Sin embargo, la ausencia de Jefferson Farfán fue interpretada por ella como una muestra de desinterés hacia la menor. “No ha venido, como dijo el doctor. Es lamentable porque da a entender que no le importa mi hija”, declaró ante las cámaras.

La reunión estaba prevista como parte de un proceso de conciliación, en el que ambos tendrían la oportunidad de expresar sus puntos de vista y encontrar una solución sin necesidad de llegar a instancias mayores. La inasistencia, según Ramírez, obliga a dar un paso más en la vía judicial.

Camino hacia el Poder Judicial

Con determinación, Darinka Ramírez afirmó que la incomparecencia de Farfán la impulsa a continuar por la vía judicial para garantizar lo que considera justo para su hija. (Facebook)

Al ser consultada sobre las consecuencias de la incomparecencia, Ramírez reafirmó su intención de activar la vía judicial y dejó en claro que el bienestar de su hija es su prioridad principal. Cuando se le preguntó sobre la conducta de Farfán en este proceso, respondió: “¿Una pena? Nada, ya lo vemos en el poder judicial”. Con este comentario, Darinka evidenció su determinación en mantener la demanda por el cumplimiento de los derechos de la menor.

En sus declaraciones, reiteró que ella es quien asume plenamente las responsabilidades del cuidado y atención diaria de la niña, situación que la llevó a buscar un acuerdo formal que garantice el cumplimiento de esas obligaciones. “La que está pendiente soy yo, así que quién más que yo sé las necesidades de ella”, añadió.

Propuesta para facilitar las visitas

Con disposición al diálogo, Darinka planteó que Farfán pueda ver a su hija en compañía de la nana si así lo prefiere, pero hasta hoy no ha concretado ningún encuentro (Instagram)

Ramírez explicó que, pese a las tensiones, había planteado alternativas para que Farfán mantuviera el vínculo con la menor. Mencionó que en su medida de protección no existe restricción para que el exdeportista pueda verla, incluso en su presencia.

Relató que, si su cercanía resultaba incómoda para él, ofreció que la nana de la niña pudiera estar presente durante los encuentros. “Le propuse a su abogada que las visitas con mi hija, si yo le incomodo, quizá esté otra persona que es la nana, pero aun así no la visita hasta ahora. Ya pasaron más de dos meses”, sostuvo.

Reacciones y próximos pasos

La controversia por la ausencia de Farfán en conciliación alimenta la expectativa sobre su respuesta, mientras Darinka confirma que acudirá a la justicia por su hija (Instagram)

El caso ha generado comentarios públicos, pues la expareja ha sido protagonista de episodios mediáticos previos relacionados con temas familiares. Ramírez, consultada por un reportero sobre la actitud de Farfán, respondió de manera contundente: “¿Una pena? Nada, ya lo vemos en el Poder Judicial”.

En medio de la controversia, algunos allegados señalaron que la situación se ha visto afectada por denuncias y decisiones personales que han marcado un distanciamiento. Pese a ello, Ramírez insiste en que lo primordial es atender las necesidades de la menor, dejando de lado diferencias de adultos.

La ausencia del exfutbolista en esta audiencia ha generado expectativas sobre cuál será su postura en el proceso judicial que, según la madre, está por iniciarse. Ahora solo queda esperar los siguientes que dará Darinka y como se desarrollará esta historia.