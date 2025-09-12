De ‘Esto es Guerra’ a una vida de lujos: ¿Qué pasó con Julieta Rodríguez tras ser expulsada de Perú?

Julieta Rodríguez fue deportada de Perú.

La argentina Julieta Rodríguez irrumpió en la televisión peruana como una de las figuras más destacadas de los realities, pero hoy su historia despierta interés lejos de las cámaras. Rodríguez, quien participó en “Esto es Guerra”, “Combate” y “Bienvenida la tarde”, se convirtió durante varios años en un rostro habitual de la pantalla chica. Sin embargo, su presente revela un giro marcado. A través de redes sociales, exhibe una vida llena de lujos en el continente europeo, muy distante del perfil mediático que la acompañó en Perú.

La carrera de Julieta Rodríguez experimentó un cambio radical después de su polémica salida de la televisión peruana. En 2017, la modelo fue expulsada tras un episodio ampliamente cubierto por la prensa, marcando el final de su participación en la escena local.

Hasta antes de su salida, Rodríguez había estado vinculada sentimentalmente con figuras reconocidas, como el exfutbolista Jefferson Farfán, el actor Miguel Arce y el modelo Patricio Parodi, aunque ella siempre rechazó cualquier relación más allá de la amistad con el deportista.

Julieta Rodríguez se hizo conocida por participar en Esto es Guerra y Combate.

En 2016, las especulaciones sobre un supuesto vínculo con Jefferson Farfán aumentaron después de que ambos coincidieron en Miami durante unas vacaciones. Un video publicado por el mediático ‘Zorro’ Zupe mostró a la modelo junto a la “Foquita” y su entorno durante un paseo en yate. Tras las especulaciones, Rodríguez aclaró: “No me afecta (que digan que soy la ‘manzana de la discordia’ entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) porque no es verdad”.

Vida fuera de Perú

Lejos de la televisión peruana, Julieta Rodríguez canalizó su experiencia como modelo para forjar una nueva etapa profesional orientada al mercado internacional. La joven ha posado para diversas revistas extranjeras y se mantiene activa como influencer. Desde sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, comparte registros de viajes por Italia, Grecia, Francia y otros destinos europeos, respaldada por diversas marcas asociadas al sector de la moda y los accesorios.

Julieta Rodríguez ha hecho carrera fuera de Perú tras ser expulsada.

A través de estas plataformas, Julieta Rodríguez documentó recientemente su estadía en Santorini, Grecia. Las publicaciones muestran imágenes en paisajes exclusivos y hoteles de alto nivel, acompañadas de mensajes y reacciones de sus más de un millón de seguidores en Instagram, una comunidad que ha acompañado su evolución desde la televisión hasta las redes sociales. El seguimiento de su público ha impulsado colaboraciones con marcas dedicadas a carteras, zapatos, indumentaria y turismo, aspecto que la expone continuamente en ambientes sofisticados.

Julieta Rodríguez fue involucrada por varias figuras de la TV.

Su actividad dentro de la industria internacional le permitió cubrir portadas y reportajes para diferentes publicaciones. La atención, ahora, proviene de seguidores sudamericanos y europeos interesados en su día a día, sus rutinas, looks y dinámicas de viaje. A pesar de los desafíos impuestos por la distancia de su entorno previo, Rodríguez ha logrado consolidar un perfil digital enfocado en el estilo de vida de lujo.

La experiencia en realities marcó una etapa crucial en la proyección de Julieta Rodríguez en Perú. Su nombre trascendió los límites de la televisión tras los rumores de romances con celebridades y su abrupta salida del país. Después del hecho, su panorama profesional mutó y apostó por las colaboraciones digitales y la vinculación con casas de moda en el extranjero.

¿Por qué fue expulsada de Perú?

La modelo argentina Julieta Rodríguez fue expulsada de Perú conforme a una sanción administrativa dictada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en 2017. Muchos ciudadanos interpretaron la expulsión como resultado de expresiones racistas difundidas en audios privados de WhatsApp, donde la modelo insultó la nacionalidad peruana. Frases como “peruanos horrorosos” y “indios marginales” generaron indignación y debate público.

No obstante, el documento oficial, la Resolución de Gerencia N° 1179-2016-MIGRACIONES-SM, precisó que la medida se adoptó por una infracción migratoria específica. Según el texto, Julieta Rodríguez fue sancionada con la “cancelación de la residencia con impedimento de ingreso al país” por vulnerar el numeral 4 del artículo 63° de la Ley de Extranjería. De acuerdo con la abogada Rosario Sasieta, la infracción consistió en “falsear información en los documentos presentados para adquirir su calidad migratoria”, hecho contemplado en la legislación peruana.