Perú

De ‘Esto es Guerra’ a una vida de lujos: ¿Qué pasó con Julieta Rodríguez tras ser expulsada de Perú?

La modelo, recordada por su paso por la televisión peruana y su breve vínculo con Jefferson Farfán, impulsa su carrera en el extranjero mientras exhibe un estilo de vida sofisticado en plataformas digitales

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Julieta Rodríguez fue deportada de
Julieta Rodríguez fue deportada de Perú.

La argentina Julieta Rodríguez irrumpió en la televisión peruana como una de las figuras más destacadas de los realities, pero hoy su historia despierta interés lejos de las cámaras. Rodríguez, quien participó en “Esto es Guerra”“Combate” y “Bienvenida la tarde”, se convirtió durante varios años en un rostro habitual de la pantalla chica. Sin embargo, su presente revela un giro marcado. A través de redes sociales, exhibe una vida llena de lujos en el continente europeo, muy distante del perfil mediático que la acompañó en Perú.

La carrera de Julieta Rodríguez experimentó un cambio radical después de su polémica salida de la televisión peruana. En 2017, la modelo fue expulsada tras un episodio ampliamente cubierto por la prensa, marcando el final de su participación en la escena local.

Hasta antes de su salida, Rodríguez había estado vinculada sentimentalmente con figuras reconocidas, como el exfutbolista Jefferson Farfán, el actor Miguel Arce y el modelo Patricio Parodi, aunque ella siempre rechazó cualquier relación más allá de la amistad con el deportista.

Julieta Rodríguez se hizo conocida
Julieta Rodríguez se hizo conocida por participar en Esto es Guerra y Combate.

En 2016, las especulaciones sobre un supuesto vínculo con Jefferson Farfán aumentaron después de que ambos coincidieron en Miami durante unas vacaciones. Un video publicado por el mediático ‘Zorro’ Zupe mostró a la modelo junto a la “Foquita” y su entorno durante un paseo en yate. Tras las especulaciones, Rodríguez aclaró: “No me afecta (que digan que soy la ‘manzana de la discordia’ entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) porque no es verdad”.

Vida fuera de Perú

Lejos de la televisión peruana, Julieta Rodríguez canalizó su experiencia como modelo para forjar una nueva etapa profesional orientada al mercado internacional. La joven ha posado para diversas revistas extranjeras y se mantiene activa como influencer. Desde sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, comparte registros de viajes por ItaliaGreciaFrancia y otros destinos europeos, respaldada por diversas marcas asociadas al sector de la moda y los accesorios.

Julieta Rodríguez ha hecho carrera
Julieta Rodríguez ha hecho carrera fuera de Perú tras ser expulsada.

A través de estas plataformas, Julieta Rodríguez documentó recientemente su estadía en Santorini, Grecia. Las publicaciones muestran imágenes en paisajes exclusivos y hoteles de alto nivel, acompañadas de mensajes y reacciones de sus más de un millón de seguidores en Instagram, una comunidad que ha acompañado su evolución desde la televisión hasta las redes sociales. El seguimiento de su público ha impulsado colaboraciones con marcas dedicadas a carteras, zapatos, indumentaria y turismo, aspecto que la expone continuamente en ambientes sofisticados.

Julieta Rodríguez fue involucrada por
Julieta Rodríguez fue involucrada por varias figuras de la TV.

Su actividad dentro de la industria internacional le permitió cubrir portadas y reportajes para diferentes publicaciones. La atención, ahora, proviene de seguidores sudamericanos y europeos interesados en su día a día, sus rutinas, looks y dinámicas de viaje. A pesar de los desafíos impuestos por la distancia de su entorno previo, Rodríguez ha logrado consolidar un perfil digital enfocado en el estilo de vida de lujo.

La experiencia en realities marcó una etapa crucial en la proyección de Julieta Rodríguez en Perú. Su nombre trascendió los límites de la televisión tras los rumores de romances con celebridades y su abrupta salida del país. Después del hecho, su panorama profesional mutó y apostó por las colaboraciones digitales y la vinculación con casas de moda en el extranjero.

¿Por qué fue expulsada de Perú?

La modelo argentina Julieta Rodríguez fue expulsada de Perú conforme a una sanción administrativa dictada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, en 2017. Muchos ciudadanos interpretaron la expulsión como resultado de expresiones racistas difundidas en audios privados de WhatsApp, donde la modelo insultó la nacionalidad peruana. Frases como “peruanos horrorosos” y “indios marginales” generaron indignación y debate público.

No obstante, el documento oficial, la Resolución de Gerencia N° 1179-2016-MIGRACIONES-SM, precisó que la medida se adoptó por una infracción migratoria específica. Según el texto, Julieta Rodríguez fue sancionada con la “cancelación de la residencia con impedimento de ingreso al país” por vulnerar el numeral 4 del artículo 63° de la Ley de Extranjería. De acuerdo con la abogada Rosario Sasieta, la infracción consistió en “falsear información en los documentos presentados para adquirir su calidad migratoria”, hecho contemplado en la legislación peruana.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánJulieta Rodríguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Clima en Lima hoy viernes 12 de septiembre: temperaturas variarán entre 13°C y 19°C según el Senamhi

La capital amanecerá con cielo cubierto, tendrá brillo solar al mediodía y volverá a nublarse en horas de la tarde

Clima en Lima hoy viernes

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reiniciará el Torneo Clausura tras cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: UTC y Ayacucho FC pelearán por salir del fondo y Sport Huancayo recibirá a Los Chankas por asegurar el cupo internacional

Partidos de hoy, viernes 12

Chiclayo honra el cumpleaños del Papa León XIV con celebraciones y recuerdos de su paso por la ciudad

La comunidad católica organizó actos de homenaje y difundió imágenes inéditas de la visita de quien fuera obispo local, hoy Sumo Pontífice, reforzando los lazos entre la ciudad y el Vaticano

Chiclayo honra el cumpleaños del

CAS con CTS y gratificación: Congreso y Ejecutivo proponen diferentes cálculos de beneficios

La medida que busca dar derechos laborales a los trabajadores del régimen del decreto 1057 del sector público ya tiene dictamen en espera, pero el Ejecutivo propone un cambio

CAS con CTS y gratificación:

Más de 700 farmacias en la mira por infringir regulaciones y vender productos vencidos

De acuerdo con Diremid, durante la invertención se identificaron establecimientos sin la presencia de un químico farmacéutico, venta de medicamentos vencidos, comercialización de productos adulterados o de procedencia ilegal y locales que operaban sin autorización

Más de 700 farmacias en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso archivó denuncias contra el

Congreso archivó denuncias contra el expresidente Francisco Sagasti y exministros del gobierno de Pedro Castillo

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina afirma que Maju

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 12

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Giancarlo Granda fulminó a Juan Reynoso por su paso por la selección peruana tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Su equipo era inmirable”

El agradecimiento de Ignacio Buse a Juan Pablo Varillas por su empatía en el Team Perú para la Copa Davis: “Me incluyó desde el primer día”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Luis Horna eligió a ‘Juanpi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno