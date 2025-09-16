Perú

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

La modelo manifestó su incomodidad tras conocer que Isabella Ladera inició un romance con su expareja, Hugo García. La influencer aseguró que hubo traición a la confianza y falta de códigos de amistad

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Las imágenes de Alexandra Balarezo e Isabella Ladera juntas reavivaron la controversia, mientras la modelo peruana dejó claro su desacuerdo con la nueva relación de su antigua amiga y su expareja (América Hoy)

La controversia en el mundo de la farándula vuelve a encenderse luego de que Alexandra Balarezo, exparticipante del Miss Perú 2023, expresara públicamente su molestia con la modelo e incluencer venezolana Isabella Ladera, actual pareja de su exnovio Hugo García.

Balarezo, quien reside fuera del país, reveló a través de mensajes difundidos que se siente decepcionada, ya que en algún momento consideró a Ladera como amiga. Según la peruana, que ahora vive en el extranjero, esta situación representa una falta de códigos femeninos y una deslealtad hacia el vínculo personal que existió.

La situación ha generado reacciones y recordado antecedentes donde la modelo Ladera fue señalada por comportamientos similares. Las fotografías de ambas compartiendo momentos en público confirman que alguna vez existió una cercanía previa que ahora ha quedado en entredicho debido a un hombre.

Alexandra Balarezo cuestiona códigos de Isabella Ladera

Balarezo subrayó que no vive
Balarezo subrayó que no vive de la controversia, aunque dejó claro su descontento con Isabella Ladera por lo que calificó como una falta de códigos al involucrarse con Hugo García. (Instagram)

La joven modelo Alexandra Balarezo señaló con claridad que no deseaba involucrarse en polémicas mediáticas. “En verdad yo vivo lejos de Perú y no me gusta estar metida en polémica, a menos que involucren a personas que estimo como Hugo”, escribió en una conversación con una reportera de ‘América hoy’.

El mensaje buscó aclarar que su interés no estaba en alimentar el espectáculo, sino en expresar una decepción personal. “Yo sí fui amiga de Isabella y sí me parece que no tuvo código de mujeres”, puntualizó en un mensaje. Sus palabras dejaron en evidencia que lo que más la afectó no fue el romance en sí, sino la falta de lealtad hacia la amistad que existió en el pasado.

Imágenes de ambas en eventos sociales reforzaron lo dicho por Balarezo. Fotografías compartidas en redes y algunos intercambios de interacciones digitales demostraron que existió una cercanía, lo que agudizó el malestar por la relación actual entre Ladera y García.

Antecedentes de Isabella Ladera en situaciones similares

La modelo Isabella Ladera quedó
La modelo Isabella Ladera quedó en el centro del debate tras ser acusada por Alexandra Balarezo de romper códigos femeninos al iniciar una relación con el ex de quien fue su amiga. (Instagram)

El programa televisivo donde se difundieron los mensajes de Balarezo recordó que Isabella Ladera ya había sido señalada anteriormente por supuestas actitudes parecidas. La conductora Janet Barboza mencionó que en más de una ocasión se habló de “no tener códigos” en torno a la modelo.

Las acusaciones previas, aunque no siempre confirmadas, contribuyeron a que la opinión pública tome con mayor interés las recientes declaraciones de Balarezo. El hecho de que nuevamente se repita un escenario de cuestionamiento hacia la lealtad y las reglas implícitas de amistad ha vuelto a colocar a Ladera en el centro de la discusión mediática.

Para muchos seguidores del espectáculo, esta situación refleja una dinámica que ya se ha visto en el pasado, cuando vínculos personales se ven expuestos ante la mirada pública y generan debates en torno a la ética en las relaciones de pareja y amistad.

Hugo García en medio de la polémica

En medio de la polémica,
En medio de la polémica, Hugo García guarda silencio mientras Balarezo acusa a Isabella Ladera de romper lazos de amistad al iniciar una relación sentimental con el exchico reality. (Instagram)

El deportista y exchico reality Hugo García aparece como el punto de conexión entre las dos mujeres. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre la situación, su nombre está presente en las declaraciones que Balarezo realizó al señalar que lo estima y que esa es la razón por la que decidió dar su opinión.

Balarezo insistió en que su intención no es vivir de las polémicas, pero destacó que le dolió ver a alguien que consideraba cercana iniciar una relación con su expareja. Esa percepción de traición ha sido interpretada como una ruptura definitiva del lazo personal que alguna vez compartió con Ladera.

Mientras tanto, García continúa con su relación junto a Isabella sin dar declaraciones públicas sobre los señalamientos. La atención mediática, sin embargo, permanece en aumento por lo que muchos consideran un nuevo capítulo en las controversias sentimentales de la farándula nacional.

Temas Relacionados

Alexandra BalarezoIsabella LaderaHugo Garcíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

La presidenta defendió su gestión “duela a quien le duela” tras la difusión de un audio en el que presuntamente el premier y el ministro Santiváñez coordinan a favor de un recluso

Dina Boluarte respalda a Eduardo

Franco Zanelatto se somete a un programa especial de fortalecimiento muscular en OFI Creta para evitar recaídas físicas

El comando técnico del club helénico a incorporado a un nuevo fisioterapeuta, que se encargará de evaluar al extremo peruano al igual que a otros futbolistas que padezcan dolencias musculares

Franco Zanelatto se somete a

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

El ministro de Justicia no se presentó a la diligencia fiscal relacionada con grabaciones que lo vincularían a un recluso, su excliente, y envió un documento en el que se excusó por no asistir

“No asistiré”: Juan José Santiváñez

¿Conduces un Ford en Perú? Estos modelos fueron llamados a revisión por graves defectos de seguridad

Indecopi difundió tres alertas para estos vehículos comercializados en el país. Los llamados a revisión abarcan 109 unidades por posible fuga de líquido de freno y por una soldadura deficiente

¿Conduces un Ford en Perú?

El papa León XIV visitaría Perú a inicios de 2026 en su primera gira por Sudamérica

Fuentes vaticanas, citadas por el diario español El País, señalaron que en la gira del pontífice también están contemplados Uruguay y Argentina, países a los que Francisco nunca viajó

El papa León XIV visitaría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte respalda a Eduardo

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos en medio de protestas y crisis de sus ministros

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio a Lurigancho-Chosica para inaugurar obra

El plan de Rafael López Aliaga para tener un encuentro con el papa León XIV, ¿con fines políticos?

ENTRETENIMIENTO

Paula Arias responde a Kate

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

DEPORTES

Franco Zanelatto se somete a

Franco Zanelatto se somete a un programa especial de fortalecimiento muscular en OFI Creta para evitar recaídas físicas

Jorge Fossati dio importante anuncio sobre su continuidad en Universitario: “Hasta cuando los dos sigamos enamorados”

Carlos Zambrano de acuerdo con la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima y le agradece por haberle “cambiado el chip”

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025: partidos en busca de los ‘play offs’ de la Liga 1