Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Las imágenes de Alexandra Balarezo e Isabella Ladera juntas reavivaron la controversia, mientras la modelo peruana dejó claro su desacuerdo con la nueva relación de su antigua amiga y su expareja (América Hoy)

La controversia en el mundo de la farándula vuelve a encenderse luego de que Alexandra Balarezo, exparticipante del Miss Perú 2023, expresara públicamente su molestia con la modelo e incluencer venezolana Isabella Ladera, actual pareja de su exnovio Hugo García.

Balarezo, quien reside fuera del país, reveló a través de mensajes difundidos que se siente decepcionada, ya que en algún momento consideró a Ladera como amiga. Según la peruana, que ahora vive en el extranjero, esta situación representa una falta de códigos femeninos y una deslealtad hacia el vínculo personal que existió.

La situación ha generado reacciones y recordado antecedentes donde la modelo Ladera fue señalada por comportamientos similares. Las fotografías de ambas compartiendo momentos en público confirman que alguna vez existió una cercanía previa que ahora ha quedado en entredicho debido a un hombre.

Alexandra Balarezo cuestiona códigos de Isabella Ladera

Balarezo subrayó que no vive de la controversia, aunque dejó claro su descontento con Isabella Ladera por lo que calificó como una falta de códigos al involucrarse con Hugo García. (Instagram)

La joven modelo Alexandra Balarezo señaló con claridad que no deseaba involucrarse en polémicas mediáticas. “En verdad yo vivo lejos de Perú y no me gusta estar metida en polémica, a menos que involucren a personas que estimo como Hugo”, escribió en una conversación con una reportera de ‘América hoy’.

El mensaje buscó aclarar que su interés no estaba en alimentar el espectáculo, sino en expresar una decepción personal. “Yo sí fui amiga de Isabella y sí me parece que no tuvo código de mujeres”, puntualizó en un mensaje. Sus palabras dejaron en evidencia que lo que más la afectó no fue el romance en sí, sino la falta de lealtad hacia la amistad que existió en el pasado.

Imágenes de ambas en eventos sociales reforzaron lo dicho por Balarezo. Fotografías compartidas en redes y algunos intercambios de interacciones digitales demostraron que existió una cercanía, lo que agudizó el malestar por la relación actual entre Ladera y García.

Antecedentes de Isabella Ladera en situaciones similares

La modelo Isabella Ladera quedó en el centro del debate tras ser acusada por Alexandra Balarezo de romper códigos femeninos al iniciar una relación con el ex de quien fue su amiga. (Instagram)

El programa televisivo donde se difundieron los mensajes de Balarezo recordó que Isabella Ladera ya había sido señalada anteriormente por supuestas actitudes parecidas. La conductora Janet Barboza mencionó que en más de una ocasión se habló de “no tener códigos” en torno a la modelo.

Las acusaciones previas, aunque no siempre confirmadas, contribuyeron a que la opinión pública tome con mayor interés las recientes declaraciones de Balarezo. El hecho de que nuevamente se repita un escenario de cuestionamiento hacia la lealtad y las reglas implícitas de amistad ha vuelto a colocar a Ladera en el centro de la discusión mediática.

Para muchos seguidores del espectáculo, esta situación refleja una dinámica que ya se ha visto en el pasado, cuando vínculos personales se ven expuestos ante la mirada pública y generan debates en torno a la ética en las relaciones de pareja y amistad.

Hugo García en medio de la polémica

En medio de la polémica, Hugo García guarda silencio mientras Balarezo acusa a Isabella Ladera de romper lazos de amistad al iniciar una relación sentimental con el exchico reality. (Instagram)

El deportista y exchico reality Hugo García aparece como el punto de conexión entre las dos mujeres. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre la situación, su nombre está presente en las declaraciones que Balarezo realizó al señalar que lo estima y que esa es la razón por la que decidió dar su opinión.

Balarezo insistió en que su intención no es vivir de las polémicas, pero destacó que le dolió ver a alguien que consideraba cercana iniciar una relación con su expareja. Esa percepción de traición ha sido interpretada como una ruptura definitiva del lazo personal que alguna vez compartió con Ladera.

Mientras tanto, García continúa con su relación junto a Isabella sin dar declaraciones públicas sobre los señalamientos. La atención mediática, sin embargo, permanece en aumento por lo que muchos consideran un nuevo capítulo en las controversias sentimentales de la farándula nacional.