Ibai agradece a Perú y celebró el triunfo del pan con chicharrón: “Como si hubieran ganado un mundial de fútbol”

El popular streamer español Ibai Llanos se mostró sorprendido y entusiasmado tras la efusiva reacción de la ciudadanía peruana por el triunfo del pan con chicharrón en el “Mundial de desayunos”, una competencia virtual de alcance global que despertó inusitada pasión local. A través de un video difundido en todas sus redes sociales, Ibai confesó no comprender del todo la magnitud de la celebración en Perú, destacando el uso de su imagen en manifestaciones y el eco mediático que sigue generando el certamen.

“¿Alguien me explica por qué en Perú hay manifestaciones con mi cara? Sí, manifestaciones con mi cara por la calle, apoyando el pan con chicharrón y celebrando la victoria”, se le escucha decir con asombro en la grabación. El video, ampliamente compartido en plataformas digitales, recopila el instante en que se anuncia la victoria peruana y muestra el despliegue informativo que le dieron los medios nacionales. “O sea, como si fuera un mundial de fútbol. La noticia salió en la televisión de Perú”, añadió el streamer.

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?” | TikTok

Ibai también rememoró cómo la campaña a favor del pan con chicharrón rebasó las redes sociales e impulsó la activación de paneles publicitarios en las principales carreteras. Varias empresas y cadenas de comida replicaron el entusiasmo, con algunos establecimientos que llegaron a ofrecer menús especiales usando el nombre del propio streamer. “Lo de los peruanos es una locura. O sea, tenían apoyo de Asia. No sé cómo lo hicieron, pero aparecía una chica y decía: ‘Eh, bueno, vota por Perú’. Pero es que aparece un tío y dice: ‘Soy chino y yo voto por Perú’. Los peruanos fueron con todo. Es más, si votabas con el pan con chicharrón, comida gratis”, relató Ibai en referencia al despliegue internacional de la campaña.

El streamer reconoció sentirse gratamente sorprendido por la respuesta masiva y expresó su satisfacción por el ambiente festivo despertado en el país andino. “Me ha hecho muy feliz ver cómo en una época donde en internet hay tanta gente enfadada, tanta gente molesta, tanta gente discutiendo, hay gente que todavía se lo pasa bien, lo disfruta, está orgullosa de su país, de su gastronomía y se toma las cosas con humor, que es lo importante”, enfatizó.

El streamer anunció en vivo al ganador del Mundial de Desayunos ante millones de seguidores. | TikTok / Ibai Llanos

El video recoge el fragmento donde la presidenta Dina Boluarte celebra públicamente el triunfo del pan con chicharrón en medio de una actividad oficial, un hecho que, según Ibai, demuestra la magnitud del orgullo nacional y la capacidad del país para unirse en eventos festivos de alcance global.

Premio para Perú

Perú ganó el “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos tras una reñida final contra la arepa venezolana, superando a su rival por una diferencia de 200.000 votos. El tradicional pan con chicharrón fue el protagonista de esta competencia virtual, registrando más de 12,8 millones de votos provenientes de diversas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. En reconocimiento, Ibai Llanos presentó el trofeo oficial: una sartén dorada fabricada especialmente, que mostró en sus redes sociales junto a la bandera peruana, celebrando la victoria como un verdadero logro futbolístico para más de 33 millones de peruanos.

Largas colas en 'El Chinito' para comprar o comer pan con chicharrón| TikTok

El triunfo provocó un notable aumento en los pedidos de pan con chicharrón en las principales aplicaciones de delivery. Empresas como Pedidos Ya reportaron un crecimiento del 70 % en la demanda durante la final, mientras que Rappi superó las 25.000 órdenes semanales y DiDi Food experimentó un alza de casi 200 % en pedidos el día del certamen.

El pan con chicharrón, tradicional sándwich de la cocina peruana elaborado con cerdo frito, camote y salsa criolla, vuelve a posicionarse como un símbolo de la identidad gastronómica nacional, ahora con alcance global gracias al Mundial digital y la destacada participación del público peruano.