Perú

Ibai agradece a Perú y celebró el triunfo del pan con chicharrón: “Como si hubieran ganado un mundial de fútbol”

El streamer español recordó las diversas campañas impulsadas para sumar votos a favor del platillo peruano en el Mundial de Desayunos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Ibai agradece a Perú y celebró el triunfo del pan con chicharrón: “Como si hubieran ganado un mundial de fútbol”

El popular streamer español Ibai Llanos se mostró sorprendido y entusiasmado tras la efusiva reacción de la ciudadanía peruana por el triunfo del pan con chicharrón en el “Mundial de desayunos”, una competencia virtual de alcance global que despertó inusitada pasión local. A través de un video difundido en todas sus redes sociales, Ibai confesó no comprender del todo la magnitud de la celebración en Perú, destacando el uso de su imagen en manifestaciones y el eco mediático que sigue generando el certamen.

“¿Alguien me explica por qué en Perú hay manifestaciones con mi cara? Sí, manifestaciones con mi cara por la calle, apoyando el pan con chicharrón y celebrando la victoria”, se le escucha decir con asombro en la grabación. El video, ampliamente compartido en plataformas digitales, recopila el instante en que se anuncia la victoria peruana y muestra el despliegue informativo que le dieron los medios nacionales. “O sea, como si fuera un mundial de fútbol. La noticia salió en la televisión de Perú”, añadió el streamer.

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?” | TikTok

Ibai también rememoró cómo la campaña a favor del pan con chicharrón rebasó las redes sociales e impulsó la activación de paneles publicitarios en las principales carreteras. Varias empresas y cadenas de comida replicaron el entusiasmo, con algunos establecimientos que llegaron a ofrecer menús especiales usando el nombre del propio streamer. “Lo de los peruanos es una locura. O sea, tenían apoyo de Asia. No sé cómo lo hicieron, pero aparecía una chica y decía: ‘Eh, bueno, vota por Perú’. Pero es que aparece un tío y dice: ‘Soy chino y yo voto por Perú’. Los peruanos fueron con todo. Es más, si votabas con el pan con chicharrón, comida gratis”, relató Ibai en referencia al despliegue internacional de la campaña.

El streamer reconoció sentirse gratamente sorprendido por la respuesta masiva y expresó su satisfacción por el ambiente festivo despertado en el país andino. “Me ha hecho muy feliz ver cómo en una época donde en internet hay tanta gente enfadada, tanta gente molesta, tanta gente discutiendo, hay gente que todavía se lo pasa bien, lo disfruta, está orgullosa de su país, de su gastronomía y se toma las cosas con humor, que es lo importante”, enfatizó.

El streamer anunció en vivo al ganador del Mundial de Desayunos ante millones de seguidores. | TikTok / Ibai Llanos

El video recoge el fragmento donde la presidenta Dina Boluarte celebra públicamente el triunfo del pan con chicharrón en medio de una actividad oficial, un hecho que, según Ibai, demuestra la magnitud del orgullo nacional y la capacidad del país para unirse en eventos festivos de alcance global.

Premio para Perú

Perú ganó el “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos tras una reñida final contra la arepa venezolana, superando a su rival por una diferencia de 200.000 votos. El tradicional pan con chicharrón fue el protagonista de esta competencia virtual, registrando más de 12,8 millones de votos provenientes de diversas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. En reconocimiento, Ibai Llanos presentó el trofeo oficial: una sartén dorada fabricada especialmente, que mostró en sus redes sociales junto a la bandera peruana, celebrando la victoria como un verdadero logro futbolístico para más de 33 millones de peruanos.

Largas colas en 'El Chinito' para comprar o comer pan con chicharrón| TikTok

El triunfo provocó un notable aumento en los pedidos de pan con chicharrón en las principales aplicaciones de delivery. Empresas como Pedidos Ya reportaron un crecimiento del 70 % en la demanda durante la final, mientras que Rappi superó las 25.000 órdenes semanales y DiDi Food experimentó un alza de casi 200 % en pedidos el día del certamen.

El pan con chicharrón, tradicional sándwich de la cocina peruana elaborado con cerdo frito, camote y salsa criolla, vuelve a posicionarse como un símbolo de la identidad gastronómica nacional, ahora con alcance global gracias al Mundial digital y la destacada participación del público peruano.

Temas Relacionados

IbaiPan con chicharrónMundial de DesayunosPerúMundialperu-noticias

Más Noticias

¿Debe Perú priorizar incentivos fiscales para vehículos eléctricos en un mercado con abundante gas natural?

El país enfrenta una encrucijada entre mantener los subsidios al transporte con gas natural y no quedar rezagado en la adopción de la electromovilidad

¿Debe Perú priorizar incentivos fiscales

Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales de TV y plataformas de streaming para seguir el torneo

El 12 de septiembre arrancó la competencia en Filipinas con los 32 mejores equipos masculinos del planeta. Revisa cómo sintonizar este evento deportivo en territorio peruano

Dónde ver el Mundial de

Crisis en Machu Picchu: Paro indefinido, advertencia de New7Wonders y pérdidas millonarias sacuden a la ciudadela inca

Machu Picchu enfrenta un desafío estructural sin precedentes. La inacción estatal, la resistencia de intereses empresariales y la presión externa amenazan con desencadenar daños irreparables en uno de los destinos más icónicos del planeta.

Crisis en Machu Picchu: Paro

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

La simpatía por la presidenta Dina Boluarte cayó a 0% y figuras que han atentado contra el orden democrático cuentan con amplio respaldo popular

Perú conmemora el Día Internacional

Programación partidos de Champions League: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos de la Liga de Campeones

Con la presencia de Marcos López en Copenhague, se dará inicio a una nueva temporada del máximo torneo de clubes de Europa. Conoce todos los enfrentamientos de la primera jornada

Programación partidos de Champions League:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú conmemora el Día Internacional

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

Pedro Castillo y Antauro Humala a un paso de ser senadores y liderar una bancada numerosa en el próximo Congreso

Betssy Chávez confirma que postulará en Elecciones 2026: “No me retiraré de la política”

ENTRETENIMIENTO

Camucha Negrete se encuentra delicada

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Jair Céspedes toma drástica decisión luego de que Dayanita expusiera chats íntimos

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

Pedro García reveló el insólito

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales de TV y plataformas de streaming para seguir el torneo

Programación partidos de Champions League: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos de la Liga de Campeones

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV