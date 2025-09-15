Perú

Erupciones del volcán Sabancaya sorprenden en Perú: columna de ceniza alcanzará los 7.000 metros

El Instituto Geofísico del país sudamericano ha reforzado el monitoreo permanente de la erupción. Actualmente cuenta con cámaras instaladas en tres sectores, instrumentos en tiempo real y un equipo de vulcanólogos que realizan inspecciones de campo

Por Tomás Ezerskii

Guardar
El IGP reportó un aumento de la actividad eruptiva del volcán Sabancay. | Canal N

El volcán Sabancaya, en la región peruana de Arequipa, continúa en el centro de la atención científica y ciudadana tras el incremento de su actividad registrado este fin de semana. Luego de que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) elevara la alerta a nivel naranja y recomendara no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter, los especialistas advierten que en las próximas semanas el coloso podría seguir emitiendo columnas de ceniza de hasta 7 kilómetros de altura.

La situación marca una evolución del escenario reportado ayer, cuando el IGP informó sobre la explosión del sábado 13 de septiembre, que generó una nube de cenizas de más de cinco kilómetros y flujos piroclásticos que descendieron 1,6 kilómetros por las laderas. Si bien ese evento no afectó a las comunidades, confirmó que el magma se encuentra muy cerca de la superficie y que el proceso eruptivo está lejos de terminar.

De la explosión a la proyección: lo que se espera del volcán

Volcán Sabancaya continúa en alerta
Volcán Sabancaya continúa en alerta naranja y se encuentra en constante monitoreo|ANDINA

La vulcanóloga Katherine Vargas, coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul) del IGP, explicó que el Sabancaya “mantiene su proceso eruptivo desde 2016” y que lo más probable es que durante los próximos días continúe expulsando cenizas que podrían alcanzar entre 5 y 7 kilómetros de altura.

Actualmente, la actividad se describe como moderada pero persistente, con anomalías térmicas y sismicidad vinculadas al ascenso del magma. El conducto de salida, debido a la constante actividad, estaría bastante abierto, lo que reduce la presión pero también puede provocar explosiones súbitas.

“Los volcanes presentan síntomas antes de una erupción. Lo normal sería que esté en naranja y más adelante vuelva a bajar, en uno o dos años”, señaló la especialista, recordando que el fenómeno podría extenderse todavía un tiempo más antes de estabilizarse en una fase de menor riesgo.

El IGP ha reforzado el monitoreo permanente del Sabancaya. Actualmente cuenta con cámaras instaladas en tres sectores, instrumentos en tiempo real y un equipo de vulcanólogos que desde este lunes hasta el miércoles realizan inspecciones de campo para recoger muestras y actualizar los reportes.

Además, se mantienen las medidas preventivas anunciadas ayer: un radio de seguridad de 12 kilómetros en torno al cráter del volcán, la recomendación de evitar actividades turísticas y productivas en esa franja, y la alerta a las comunidades respecto al desplazamiento de cenizas. Estas, según la dirección y velocidad del viento, pueden recorrer largas distancias y afectar la agricultura, la salud y, en algunos casos, las operaciones aéreas en Arequipa.

¿Qué pasaría si el Sabancaya llegara a alerta roja?

La primera explosión del volcán
La primera explosión del volcán Ubinas viene preocupando a la población de Moquegua.

Por ahora, los expertos consideran poco probable que el Sabancaya evolucione hacia el nivel rojo. Para ello, tendría que registrar erupciones de más de 15 kilómetros de altura, capaces de generar una acumulación significativa de ceniza que llegue al Valle del Colca, la zona poblada más cercana.

En ese escenario extremo, podrían darse flujos piroclásticos más extensos o la expulsión de lava viscosa, que avanzaría lentamente. Sin embargo, el IGP asegura que el monitoreo constante permitirá advertir cualquier cambio importante en el comportamiento del volcán con la anticipación necesaria.

Mientras tanto, la consigna es clara: el Sabancaya seguirá activo y el nivel naranja se mantendrá en los próximos meses. Aunque la actividad no implica un peligro inminente para la población cercana, sí exige atención y respeto a las recomendaciones oficiales.

El proceso eruptivo actual del Sabancaya cumple en noviembre nueve años de actividad continua. Aunque a inicios de este 2025 se redujo a la emisión de gases, lo que permitió que el nivel de alerta bajara a amarillo, la explosión del 13 de septiembre y sus consecuencias han devuelto al volcán a un estado de mayor vigilancia.

No es la primera vez que este coloso mantiene un ciclo tan largo: entre finales de los años 80 e inicios de los 90 también estuvo activo durante una década, experiencia que llevó al país a fortalecer el sistema de monitoreo volcánico. Hoy, el Perú vigila 16 volcanes activos y potencialmente activos, de los cuales 13 cuentan con seguimiento constante.

En ese grupo destacan el Misti, también en Arequipa, y el Ubinas, en Moquegua, considerado el más activo del país y cuya última erupción se prolongó hasta febrero de este año.

<br>

Temas Relacionados

Volcán SabancayaArequipaVolcánIGPInstituto Geofísico del Perúperu-noticias

Más Noticias

Confirman pase al retiro de Víctor Zanabria: General Óscar Arriola asume como nuevo jefe de la PNP

Salida se da en medio de la suspensión por parte del Poder Judicial por un plazo de 18 meses, en el marco del caso ‘Policías albañiles’, donde se le acusa de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad

Confirman pase al retiro de

“Corrupto” y “conchudo”: Abuchean a Richard Acuña en estadio de Tacna durante partido de César Vallejo

Apenas el polémico hijo del gobernador de la Libertad apareció en la cancha, las tribunas de la “Ciudad Heroica” lo recibieron con silbidos, pifias y gritos

“Corrupto” y “conchudo”: Abuchean a

Caos por puente Conchán: Rutas de Lima alerta situación crítica a poco del verano 2026 y culpa a la Municipalidad de Lima

El cierre del puente Conchán desde marzo genera un severo caos vehicular en la Panamericana Sur, afectando a miles de conductores, vecinos y comerciantes

Caos por puente Conchán: Rutas

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

El exjefe de la Diviac afirmó que existen al menos cuatro grabaciones que muestran diferentes momentos antes y después del suicidio del expresidente, el 17 de abril de 2019

Harvey Colchado revela existencia de

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

‘Nacho’ no descansará hasta que los niños del país se involucren con el deporte que tantas alegrías le ha dado en su vida. “Quiero que todos ellos sueñen con ser tenistas profesionales”, externó

La satisfacción de Ignacio Buse
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado revela existencia de

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

DEPORTES

La satisfacción de Ignacio Buse

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”