Cobrador sin licencia provocó trágico accidente en la Vía de Evitamiento: esta fue su manifestación ante la Policía

La negligencia de Martín Effio Dávila provocó la muerte de dos ciudadanos, un obrero de 65 años y una comerciante de flores de 47

Carlos Oré Arroyo

Carlos Oré Arroyo

Cobrador sin licencia provocó trágico accidente en la Vía de Evitamiento | Reporte Semanal

El conductor identificado como Martín Alejandro Effio Dávila permanece bajo prisión preventiva por nueve meses tras el accidente ocurrido en la vía Evitamiento, en el distrito de Ate, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos. La unidad involucrada pertenece a la empresa de transportes Real Star y se encontraba fuera de servicio al momento del siniestro.

Según consta en el parte policial, Effio Dávila, quien prestaba servicios como cobrador y no tenía autorización para conducir el vehículo, informó que la unidad presentó una falla en el sistema de frenos. Indicó que, al detectar la alerta en el tablero, intentó reducir la velocidad y solicitó a los pasajeros que se sujetaran. Relató que optó por dirigirse hacia la baranda de seguridad como medida para detener el bus, pero la estructura penetró el parabrisas y agravó la magnitud del impacto. Effio Dávila pudo disminuir la velocidad de la unidad de sesenta a cuarenta kilómetros por hora antes de perder por completo el control del transporte.

Por su parte, Martín Castillo, vocero de Real Star, aseveró que la unidad no estaba autorizada para circular debido a que permanecía en un taller mecánico y el conductor asignado era otro. Señaló que Effio Dávila, cuya función habitual es la de cobrador, tomó el vehículo sin consentimiento ni del propietario ni de la empresa. “Esa unidad vehicular no debía salir del taller y no fue registrada para un servicio de pasajeros ese día”, declaró Castillo.

Familiares de jóven herido en el accidente en la Vía de Evitamiento denuncian robo | Panamericana TV

La empresa explicó que las salidas y llegadas de sus unidades buscan ser monitoreadas para evitar casos de extorsión, aunque reconoció que en este caso el sistema de control interno falló. Real Star indicó que se está haciendo cargo de los gastos médicos y funerarios de las víctimas, respaldada por la cobertura de un seguro para accidentes de tránsito. “Nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos y de los heridos”, expresó el vocero de la compañía.

La Fiscalía de Ate ordenó la incautación del bus para asegurar el pago de una eventual reparación civil. El Poder Judicial investiga a Effio Dávila por presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, mientras las autoridades buscan determinar cómo la unidad salió del taller sin registro ni autorización formal.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El choque de un bus de la empresa Real Star del Perú S. A. C. en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, provocó la muerte de dos pasajeros y dejó al menos quince heridos, entre ellos varios en estado grave. El accidente ocurrió cuando el conductor, Martín Alejandro Effio Dávila, perdió el control del vehículo, lo que causó que una valla metálica atravesara la unidad. Cientos de personas fueron testigos del impacto gracias a los registros de las cámaras de seguridad.

Accidente en Ate: bus impacta contra valla metálica y causa dos muertos en Via de Evitamiento | Video: Canal N

Entre las víctimas mortales figura Javier Valderrama, un obrero de 65 años que se dirigía a su trabajo en Ate desde San Juan de Miraflores. La segunda víctima fue identificada como Leila Segil González, de 47 años, comerciante de flores que viajaba hacia el mercado de Acho. Ambas personas se encontraban cerca de la puerta del bus al momento del siniestro, a escasa distancia de su destino.

Se confirmó que Effio Dávila, de 41 años, no posee licencia de conducir, de acuerdo con el registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A pesar de ello, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aseguró que los documentos del bus y del conductor estaban, en principio, en orden. Además, el bus involucrado suma varias infracciones anteriores, incluidas multas por exceso de velocidad.

Los heridos fueron trasladados principalmente a la clínica Montefiori, mientras que otros, como Emerson Vergara Marín, de 18 años, permanecen en estado crítico en el hospital Hipólito Unanue. El conductor sigue detenido en la comisaría de Salamanca y enfrenta una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas. Según testigos, algunos pasajeros escaparon por las ventanas tras la invasión de la valla metálica y el choque destrozó gran parte del vehículo, lo que agravó el saldo de víctimas y heridos.

