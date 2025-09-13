Perú

Accidente en Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva al chofer del bus de la empresa Real Star

El Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra Martín Effio, conductor del bus que se estrelló en la Vía de Evitamiento dejando dos personas fallecidas y nueve heridas

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Fatal accidente en la Vía
Fatal accidente en la Vía de Evitamiento. (Foto: Andina)

El trágico accidente ocurrido la mañana del jueves 11 de septiembre en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, continúa generando repercusiones legales y sociales. Un bus de la empresa Real Star, más conocidos como Los Celestes, impactó violentamente contra una valla metálica de seguridad, que atravesó el vehículo y provocó la muerte de dos pasajeros, además de dejar a otros nueve heridos.

La Fiscalía de Santa Anita informó a través de sus canales oficiales que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el conductor de la unidad, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años. El chofer es investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en perjuicio de los pasajeros heridos.

“Fiscalía de Santa Anita logró nueve meses de prisión preventiva para el conductor de bus de transporte público Martín Effio, investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas. Esto luego de que colisionara el vehículo contra una baranda metálica en la Vía de Evitamiento, Ate, y ocasionara los daños personales”, señaló el comunicado del Ministerio Público.

Bus será incautado

Además de la medida restrictiva contra el conductor, la Fiscalía de Ate dispuso la incautación del bus siniestrado, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos de las víctimas mortales y de los heridos.

El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta informó que la incautación de la unidad de transporte permitirá asegurar un respaldo económico para los afectados, en caso de que el Poder Judicial establezca montos de indemnización.

Mientras tanto, algunos de los heridos permanecen hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen fracturas expuestas y traumatismos severos. La cobertura del seguro vehicular resultó insuficiente, por lo que varias familias deberán asumir de manera directa los gastos médicos de sus parientes afectados.

El accidente en la Vía de Evitamiento

La ATU impondrá drásticas sanciones
La ATU impondrá drásticas sanciones ante lo ocurrido en la Vía Evitamiento.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. del 11 de septiembre, en el tramo comprendido entre el peaje y el puente Santa Anita, en el sentido de sur a norte hacia el Cercado de Lima. El bus, de placa F9Y-894, cubría la ruta Pachacámac – San Martín de Porres y transportaba cerca de 20 pasajeros al momento del impacto.

Testigos señalaron que la unidad perdió el control y terminó incrustándose contra la baranda metálica de seguridad, conocida como guarda vías, que atravesó el vehículo de extremo a extremo por más de 12 metros. La estructura metálica alcanzó a varios pasajeros, ocasionando la muerte inmediata de una mujer de edad avanzada y de un varón, cuyas identidades aún no se han difundido oficialmente.

Otros nueve pasajeros resultaron con heridas de diversa consideración. Personal de los Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional y brigadas de serenazgo del distrito acudieron al lugar para apoyar en el rescate de las víctimas y su traslado a centros de salud cercanos. Los heridos fueron derivados al Policlínico Montefiori, a clínicas privadas y al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanecen en observación.

Investigaciones en curso

La unidad que cubría la
La unidad que cubría la ruta entre Pachacámac y San Martín de Porres quedó atravesada por una baranda metálica en el puente Santa Anita, hecho que provocó la muerte de dos pasajeros y lesiones graves en varios más. | Composición Infobae Perú

La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú indicó que Martín Effio no contaba con una licencia de conducir activa, situación que agrava la investigación en su contra. El general Manuel Vidarte, jefe de dicha dirección, explicó que, en casos donde el conductor carece de licencia o actúa con conocimiento pleno de que no está habilitado para manejar, el hecho no puede ser catalogado como un simple accidente, sino como un delito con dolo.

Actualmente, el vehículo se encuentra bajo custodia y será sometido a peritajes técnicos para determinar las condiciones mecánicas en las que circulaba. La investigación también busca establecer si hubo fallas de mantenimiento o irregularidades en la operación de la empresa de transporte Real Star.

Temas Relacionados

Vía de EvitamientoPrisión preventivaReal StarAccidente de tránsitoAteMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ venció a Patrick Zubczuk y puso el 1-0 a favor de los ‘íntimos’ para desatar la euforia en Matute

Golazo de Hernán Barcos con

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

La popular ‘KittyPam’ cuestiona cómo se contó su historia y revela que ir a discotecas fue su escape para no mostrar debilidad ante la opinión pública, mientras enfrentaba el dolor

Pamela López cuenta que salidas

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

La nueva primera raqueta del Perú sacó a relucir su mejor nivel para remontar una dura llave contra Nuno Borges [52°ATP] y así otorgarle a los suyos el boleto al siguiente nivel del prestigioso torneo

Ignacio Buse lleva a Perú

Minsa digitaliza al 100 % la teleinterconsulta en Lima Centro: más de 13 mil atenciones en seis meses

Con el sistema Teleatiendo, todos los establecimientos de salud de Lima Centro registrarán de forma digital sus atenciones. El objetivo es garantizar diagnósticos más rápidos, trazabilidad de los casos y acceso a servicios especializados

Minsa digitaliza al 100 %

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito no podrá estar en el banquillo tras suspensión, pero guiará a sus jugadores desde una tribuna del estadio Alejandro Villanueva. No hay otra opción que ganar. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

Pamela López cuenta que salidas

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

DEPORTES

Ignacio Buse lleva a Perú

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026