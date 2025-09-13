Accidente en Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva al chofer del bus de la empresa Real Star

Fatal accidente en la Vía de Evitamiento. (Foto: Andina)

El trágico accidente ocurrido la mañana del jueves 11 de septiembre en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, continúa generando repercusiones legales y sociales. Un bus de la empresa Real Star, más conocidos como Los Celestes, impactó violentamente contra una valla metálica de seguridad, que atravesó el vehículo y provocó la muerte de dos pasajeros, además de dejar a otros nueve heridos.

La Fiscalía de Santa Anita informó a través de sus canales oficiales que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el conductor de la unidad, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años. El chofer es investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en perjuicio de los pasajeros heridos.

“Fiscalía de Santa Anita logró nueve meses de prisión preventiva para el conductor de bus de transporte público Martín Effio, investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas. Esto luego de que colisionara el vehículo contra una baranda metálica en la Vía de Evitamiento, Ate, y ocasionara los daños personales”, señaló el comunicado del Ministerio Público.

Bus será incautado

Además de la medida restrictiva contra el conductor, la Fiscalía de Ate dispuso la incautación del bus siniestrado, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos de las víctimas mortales y de los heridos.

El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta informó que la incautación de la unidad de transporte permitirá asegurar un respaldo económico para los afectados, en caso de que el Poder Judicial establezca montos de indemnización.

Mientras tanto, algunos de los heridos permanecen hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen fracturas expuestas y traumatismos severos. La cobertura del seguro vehicular resultó insuficiente, por lo que varias familias deberán asumir de manera directa los gastos médicos de sus parientes afectados.

El accidente en la Vía de Evitamiento

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. del 11 de septiembre, en el tramo comprendido entre el peaje y el puente Santa Anita, en el sentido de sur a norte hacia el Cercado de Lima. El bus, de placa F9Y-894, cubría la ruta Pachacámac – San Martín de Porres y transportaba cerca de 20 pasajeros al momento del impacto.

Testigos señalaron que la unidad perdió el control y terminó incrustándose contra la baranda metálica de seguridad, conocida como guarda vías, que atravesó el vehículo de extremo a extremo por más de 12 metros. La estructura metálica alcanzó a varios pasajeros, ocasionando la muerte inmediata de una mujer de edad avanzada y de un varón, cuyas identidades aún no se han difundido oficialmente.

Otros nueve pasajeros resultaron con heridas de diversa consideración. Personal de los Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional y brigadas de serenazgo del distrito acudieron al lugar para apoyar en el rescate de las víctimas y su traslado a centros de salud cercanos. Los heridos fueron derivados al Policlínico Montefiori, a clínicas privadas y al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanecen en observación.

Investigaciones en curso

La unidad que cubría la ruta entre Pachacámac y San Martín de Porres quedó atravesada por una baranda metálica en el puente Santa Anita, hecho que provocó la muerte de dos pasajeros y lesiones graves en varios más. | Composición Infobae Perú

La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú indicó que Martín Effio no contaba con una licencia de conducir activa, situación que agrava la investigación en su contra. El general Manuel Vidarte, jefe de dicha dirección, explicó que, en casos donde el conductor carece de licencia o actúa con conocimiento pleno de que no está habilitado para manejar, el hecho no puede ser catalogado como un simple accidente, sino como un delito con dolo.

Actualmente, el vehículo se encuentra bajo custodia y será sometido a peritajes técnicos para determinar las condiciones mecánicas en las que circulaba. La investigación también busca establecer si hubo fallas de mantenimiento o irregularidades en la operación de la empresa de transporte Real Star.