Christian Domínguez revela que no le permitieron participar de la Teletón: “Se cayó la invitación”

La edición 2025 de la Teletón reunió nuevamente a las figuras más reconocidas del espectáculo nacional, pero uno de los nombres que no apareció en la transmisión fue el de Christian Domínguez. El cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional explicó a sus seguidores el motivo por el cual no formó parte del evento solidario. Según relató, aunque inicialmente fue convocado para participar, poco antes de la jornada la organización canceló la invitación.

El viernes por la noche y durante toda la jornada del sábado, América TV y TV Perú estuvieron al frente de la transmisión especial de la Teletón, una cita que solía reunir a músicos, presentadores, influencers y artistas de diversos canales bajo el lema “Unidos todo es posible”. En esta ocasión, la programación contó con amplia presencia de personajes de la televisión, aunque la situación de Domínguez generó múltiples preguntas entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Christian Domínguez reveló que él y su orquesta habían preparado todo para participar en las distintas actividades organizadas por la Teletón.

“Estábamos contentos porque veníamos directamente a apoyar la Teletón. Teníamos partido entre artistas, teníamos una presentación en un set de televisión”, compartió en un video. Durante los días previos, fanáticos y amigos le consultaban por su presencia, a lo que respondía con seguridad que participaría como cada año.

La situación cambió el mismo día del evento. “Lamentablemente, hemos tenido una mala noticia el día de hoy tempranito que se cayó la invitación”, expresó. Según señaló, la decisión vino de los directivos de la producción, lo cual marcó una diferencia importante respecto a ediciones anteriores, cuando distintos canales facilitaban la presencia de figuras de la industria del entretenimiento.

Christian Domínguez hizo referencia a su trabajo en Panamericana Televisión, y sugirió que su vínculo profesional habría influido en la exclusión: “Ustedes deben saber que este año solo lo hace un canal de televisión y yo pertenezco a Panamericana Televisión. Esto también me hace recordar que hace muchos años para la Teletón todos nos uníamos, no había barreras, porque el lema de la Teletón es Unidos todo es posible”.

Antes de finalizar su mensaje, el cantante lamentó la decisión y anticipó que buscará colaborar de otras formas. “Me da mucha pena, es muy triste esto, pero veremos la forma de apoyar de otra manera. Quería contarles eso porque no nos van a poder ver”. Así se interrumpe una larga seguidilla de participaciones en la campaña solidaria que marcaba para su orquesta un momento especial cada año.

Gisela Valcárcel lideró la Teletón 2025 y superaron meta solidaria

La edición 2025 de la Teletón Perú finalizó superando la meta de recaudación, con un monto total de S/ 9 168 509 para el Hogar Clínica San Juan de Dios. El evento tuvo a Gisela Valcárcel como conductora principal, marcando su regreso a la televisión abierta. Celebrada entre el 12 y 13 de septiembre, la jornada reunió a miles de familias y figuras de la TV peruana para asegurar servicios médicos y terapias para niñas y niños con discapacidad.

Por primera vez, la organización dependió exclusivamente de América Televisión y TV Perú, cambiando el tradicional formato que acostumbraba reunir a todos los canales afiliados a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esta diferencia no restó convocatoria ni entusiasmo al público ni a las celebridades.

La Teletón 2025 en Perú superó la meta prevista al recaudar S/ 9.168.509, cifra histórica para el evento.

La participación de Gisela Valcárcel, junto a Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, centró la atención de los televidentes y animó los aportes para superar los S/ 8 millones planteados como meta nacional. El resultado permitirá continuar la atención integral a quienes más lo necesitan, consolidando la solidaridad como sello de una de las campañas más importantes del país.