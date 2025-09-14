Perú

The International 2025: Elvis “Scofield” Peña, el peruano que alcanzó el top 6 en el torneo más importante de Dota 2

El support nacional defendió los colores de Heroic en Hamburgo y se convirtió en el último representante sudamericano en competencia

Abigail Villantoy Gómez

Elvis “Scofield” De la Cruz, único peruano en The International 2025. | Foto: Nos Dicen Gamers

El peruano Elvis “Scofield” Peña quedó entre los seis mejores del planeta en The International 2025, considerado el campeonato más prestigioso de Dota 2. El representante nacional, integrante de la escuadra Heroic, se convirtió en la última carta sudamericana en competencia, pero cayó frente al equipo ruso BB Team en la llave de perdedores.

A pesar de una campaña marcada por altibajos, Heroic consolidó una destacada actuación que permitió al support peruano sumar un nuevo logro a su carrera. Con esta eliminación, Sudamérica quedó sin representantes en el certamen, que reparte un pozo total de 2.5 millones de dólares en premios y que este año se disputa en Hamburgo, Alemania.

Scofield y la campaña con Heroic en Hamburgo

El inicio de Heroic en la fase de grupos estuvo lejos de lo esperado. La escuadra debutó con derrotas frente a PVISION y Natus Vincere, ambas por 0-2, lo que comprometió su permanencia en el torneo. Sin embargo, el equipo reaccionó y superó a Boom Esports y Wildcard con marcadores de 2-0, asegurando un lugar en el evento principal.

The International 2025 reparte más de US$2.5 millones entre los mejores equipos del mundo.

En la serie decisiva, Heroic volvió a enfrentar a Tundra Esports, rival al que ya había vencido en instancias previas. Con un desempeño sólido, la escuadra de Scofield se impuso nuevamente por 2-0, lo que le permitió avanzar hasta el top 6 del campeonato. No obstante, el sueño terminó cuando BB Team los eliminó y cerró el paso de los sudamericanos en la competencia.

Un estilo agresivo que marcó la diferencia

Scofield, jugador de posición 4, destacó por su estilo ofensivo y capacidad de sorprender a los rivales. En varias partidas, su presencia en el mapa fue decisiva para inclinar el resultado a favor de Heroic. “Me siento mal porque no tomamos buenas decisiones como equipo. Sinceramente quería llegar más lejos por Sudamérica”, señaló tras la eliminación.

El peruano ya había demostrado su nivel en otras ediciones del torneo. En 2019, junto a Infamous, alcanzó el top 8 y se llevó un premio de 800 mil dólares. Dos años después, con Beastcoast, regresó al mundial de Dota 2 y se ubicó entre los 16 mejores. En esta ocasión, su desempeño con Heroic lo consolidó nuevamente entre los referentes de la región.

Trayectoria y logros de Scofield en el competitivo

Mundial de Dota 2: Scofield, único peruano en The International 2025, busca el pozo de US$2.5 millones | Composición Infobae Perú

Elvis De la Cruz Peña, conocido en el mundo de los e-sports como Scofield, ha construido una carrera que lo ubica entre los jugadores más influyentes de Sudamérica. En 2020 se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar los 10,000 puntos de MMR, un registro que lo colocó en la élite internacional.

En 2023, cuando tres equipos peruanos participaron en The International, Scofield no logró destacar con su escuadra, pero un año después encontró en Heroic una oportunidad de volver al escenario principal. Aunque su camino se detuvo en el top 6, su desempeño lo reafirmó como un referente regional y uno de los nombres más reconocidos del circuito competitivo.

Un torneo impredecible y con nuevas sorpresas

The International 2025, que se desarrolla hasta el 14 de septiembre en Hamburgo, ha mostrado un panorama inesperado. Varios de los equipos favoritos fueron eliminados temprano y nuevas escuadras lograron avanzar en el main event. La participación de Heroic, pese a no ser considerado un candidato fuerte, representó uno de los giros más llamativos del certamen.

La competencia de este año confirmó que el e-sport mantiene su carácter impredecible y que ninguna predicción resulta definitiva en el escenario mundial. Para Scofield, la experiencia significó volver a demostrar su vigencia en la élite y dejar en alto el nombre de Perú en la máxima vitrina de Dota 2.

