Nuevo atentado en SJL: Hombre dispara 10 veces contra discoteca y provoca muerte de dos personas

Atentado en discoteca de SJL deja dos personas fallecidas | América TV

Un nuevo atentado enluta las calles de San Juan de Lurigancho (SJL). Al promediar las 5 de la mañana de este domingo 14 de septiembre, un hombre provocó la muerte de dos personas luego de disparar más de 10 veces en contra de una discoteca ubicada en el paradero 5 de la avenida Fernando Wiesse.

Según trascendió, el gatillero, identificado como Celarg Asenjo Fernández, de 24 años, se posicionó al frente del establecimiento nocturno conocido como Peña Viejo Verde, sacó su arma y la descargó apuntando a la puerta principal, lugar donde se encontraban sus víctimas.

Tras realizar los disparos, el sujeto corrió para emprender su huida, sin embargo, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que patrullaban la zona se percataron de lo ocurrido y lo persiguieron.

A poco de iniciada la persecución, y al verse atacados, los efectivos policiales se vieron en la necesidad de comenzar un fuego cruzado. Herido, el delincuente fue trasladado al hospital de Canto Grande para que sea atendido y, posteriormente, interrogado.

Discoteca Peña Viejo Verde ubicada en la avenida Wiesse en SJL. (Captura: América Tv)

¿Extorsión o ajuste de cuentas?

Por la manera en que se desarrolló el atentado, las autoridades manejan dos hipótesis. Las investigaciones determinarán si el objetivo era atentar hacia la discoteca, presuntamente por un caso de extorsión, o si se trató de un ajuste de cuentas contra una de las víctimas.

Minutos después de lo ocurrido, agentes de la PNP se aproximaron hasta el lugar de los hechos para cercar la zona e iniciar con las pesquisas correspondientes.

Especialistas de criminalística ingresaron al establecimiento y, en presencia del Ministerio Público, procedieron al levantamiento de los cuerpos. También recolectaron casquillos y evidencias balísticas que serán sometidas a peritaje.

La pesquisa está a cargo del Depincri de San Juan de Lurigancho, cuyos agentes buscan esclarecer el motivo del atentado. Las cámaras de seguridad de la zona será determinantes para hallar más indicios esclarecedores.

Aún se desconoce la identidad de los fallecidos. Uno de ellos, de 40 años, perdió la vida en el acto, mientras que su acompañante fue trasladada a un nosocomio cercano, pero los médicos solo intervinieron para certificar su deceso.

Atentado en discoteca de Zárate

El reciente atentado se produce a pocas semanas de otro episodio violento en el boulevard de Zárate, donde tres personas fueron asesinadas frente a una discoteca.

En aquella ocasión, los sicarios huyeron sin dejar rastro y hasta ahora las autoridades no han logrado identificar a los responsables, lo que evidencia un preocupante clima de impunidad.

San Juan de Lurigancho continúa figurando como uno de los distritos más afectados por la violencia urbana en Lima, con un alarmante incremento de ataques vinculados a mafias dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos, que mantienen en zozobra a comerciantes y vecinos.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.