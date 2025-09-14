Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El espíritu de la peña criolla vuelve a encenderse en Barranco. Tras una exitosa temporada que conquistó al público limeño con humor, romance y música en vivo, 'Amores de Peña, el musical criollo’ regresa para ofrecer solo cuatro funciones especiales en octubre. La puesta en escena promete envolver a los asistentes en una experiencia única, donde la tradición, la emoción y la celebración se dan cita en un mismo espacio.

El regreso de un éxito teatral

Producido por Scenika —la misma compañía detrás del aclamado musical Cariño Malo— y bajo la dirección de Tommy Párraga, Amores de Peña vuelve a los escenarios para revalidar su éxito. La obra, escrita por Francisco Luna, presenta una historia entrañable que combina el ritmo contagioso de la música criolla con un relato cargado de humanidad.

Una historia que nace del corazón criollo

El musical gira en torno a tres personajes que, desencantados del amor, llegan a una peña buscando distraerse, cantar y tal vez olvidar. Interpretados por Érika Villalobos, Hugo Salazar y Francisco Luna, estos protagonistas descubren que sus caminos están más conectados de lo que imaginaban.

Entre guitarras, cajones, piscos y canciones tradicionales, se despliega una trama que refleja los matices del amor y del desamor, con toques de humor y nostalgia. La obra convierte al escenario en una auténtica peña criolla, donde la música no solo acompaña, sino que se convierte en un personaje más que guía las emociones de la historia.

Una experiencia inmersiva para el público

Uno de los grandes atractivos de 'Amores de Peña’ es que rompe con la barrera entre escenario y espectadores. Desde que ingresan a la sala, los asistentes se sienten parte de la historia: la ambientación, la música en vivo y la atmósfera festiva crean una experiencia inmersiva que transporta al público directamente a una noche de peña.

Los aplausos, los coros y hasta las carcajadas se convierten en parte de la función. La producción logra que cada espectador viva una experiencia colectiva, como ocurre en las verdaderas reuniones criollas, donde lo importante no es solo la música, sino el encuentro y la catarsis compartida.

Una celebración de la identidad criolla

Amores de Peña es también un homenaje a la tradición criolla, a esas noches en las que una guitarra y un cajón bastan para desatar la magia. A través de canciones emblemáticas, la obra celebra la riqueza cultural del Perú, recordando que la peña es más que un espacio de diversión: es un lugar donde se canta al amor, a la vida y a la esperanza.

La propuesta teatral, además, fusiona el teatro con la música en vivo, generando un espectáculo que emociona a quienes aman el criollismo, pero que también conquista a nuevas generaciones que se acercan a este género con curiosidad.

Elenco de primera y sello de calidad

El musical cuenta con un elenco de reconocidos artistas. Érika Villalobos, con su versatilidad actoral, da vida a un personaje cargado de matices; Hugo Salazar aporta carisma y frescura; mientras que Francisco Luna, autor de la obra, se suma en escena para ofrecer una interpretación auténtica y cercana.

A ello se suma el trabajo de Tommy Párraga en la dirección, quien logra equilibrar el humor, el drama y la música, dándole a la obra un ritmo que atrapa de principio a fin. El sello de la productora Scenika garantiza una puesta en escena de calidad, cuidada en cada detalle, desde la escenografía hasta la selección musical.

Detalles de la temporada

El público tendrá solo cuatro oportunidades para disfrutar de Amores de Peña, el musical criollo:

Fechas : viernes 10, 17, 24 y 31 de octubre

Hora : 8:00 p.m.

Lugar : La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112, Barranco)

Entradas : disponibles en Teleticket

Preventa: del 13 de agosto al 13 de septiembre

La producción recomienda adquirir las entradas con anticipación, pues la temporada es corta y se espera gran acogida, como ocurrió en su primera presentación.