El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

La temporada 12 de 'Al Fondo Hay Sitio’ sigue dando de qué hablar con cada episodio. Esta vez, el regreso de Oto, el hijo de 13 años de Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani) y Gladys (Kukuli Morante), desató un intenso debate en redes sociales.

El personaje, que en sus primeras apariciones era recordado como un niño rubio de piel clara, sorprendió a la audiencia con un aspecto totalmente distinto al ser interpretado por el joven actor Sebastián Barreto.

El regreso de Oto a Las Nuevas Lomas

La trama introdujo el retorno de Oto luego de que Miguel Ignacio presentara una demanda contra Gladys. Temerosa de perder a su hijo, la madre decidió viajar desde la selva hasta Lima para que el empresario pasara tiempo con el adolescente. De esta manera, el personaje se incorpora nuevamente a la vida de los De las Casas y, de paso, a la dinámica del barrio de Las Nuevas Lomas.

El arribo de Oto estuvo lleno de sorpresas. Tito y Félix Panduro fueron los encargados de recogerlo en el terminal, pero al verlo quedaron desconcertados. El adolescente no se parecía al niño que recordaban: ahora lucía piel morena y cabello rizado, contrastando con el aspecto rubio y claro que tenía en su niñez.

Ante la evidente diferencia, Gladys trató de justificar el cambio señalando que su hijo “se había bronceado en la selva”. Félix, en tono anecdótico, comentó que a él le pasó lo mismo cuando era pequeño, pues de niño era rubio y de ojos azules. La escena buscó suavizar la transición entre el antiguo Oto y su nueva versión, aunque no logró evitar el desconcierto del público.

Redes sociales encienden la polémica

Los seguidores de la serie no tardaron en expresar sus opiniones en plataformas digitales. Los comentarios fueron diversos, pero la mayoría apuntó al cambio físico del personaje.

“¿Pero Oto no era blanco y rubio?”, “No, traigan al verdadero Oto”, “Me acuerdo que Oto era blanco”, “Ay, guionistas, por eso ya no veo la serie, todo anda al revés”, fueron algunas de las frases más recurrentes en las redes sociales de la serie.

Otros, sin embargo, defendieron la incorporación de Sebastián Barreto y consideraron que el debate sobre la apariencia física era secundario frente al talento actoral que pudiera demostrar el joven intérprete.

¿Quién es Sebastián Barreto, el nuevo Oto?

El encargado de dar vida a Oto de las Casas es Sebastián Barreto, un joven actor de 15 años que ya cuenta con experiencia en teatro, cine y televisión. Es recordado por ser “Pochito” en ‘Los Otros Concha’.

Desde muy pequeño mostró interés por la actuación y ha participado en diversas producciones locales que lo prepararon para este nuevo desafío.

En una entrevista con la Web de América, Sebastián expresó su entusiasmo por incorporarse al elenco de 'Al Fondo Hay Sitio’. “Estoy muy emocionado de actuar en esta serie por primera vez. Es un reto y una oportunidad que significa mucho para mí”, señaló.

El actor destacó que el personaje de Oto representa un reto interpretativo, ya que debe mostrar el resentimiento de un hijo hacia un padre ausente y, al mismo tiempo, la posibilidad de reconciliación en el futuro.

El dilema de Oto con Miguel Ignacio

Uno de los puntos más comentados en la trama es cómo será la relación de Oto con su padre, Miguel Ignacio. El personaje de Galliani ha tenido una vida marcada por errores, mentiras y conflictos familiares, lo que complica su vínculo con su hijo adolescente.

Consultado sobre si Oto podría perdonar a Miguel Ignacio, Sebastián Barreto fue sincero en su respuesta: “Si Miguel Ignacio llegara a cambiar, lo cual lo veo lejano, puede que en unos años Oto lo pueda llegar a ver como padre. Sí me gustaría que lo perdone para que sean una familia”, comentó el actor.

Estas declaraciones generan expectativa entre los seguidores de la serie, quienes se preguntan si el guion explorará un camino de reconciliación o si, por el contrario, mantendrá la tensión entre padre e hijo como eje de futuras historias.

