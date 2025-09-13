Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ sorprende con su rostro en los trenes de Lima: “Son cositas”

El comediante Jorge Luna, integrante del exitoso dúo 'Hablando Huevadas’, volvió a llamar la atención con una peculiar acción de marketing que ya es tendencia en redes sociales. Esta vez, su rostro apareció en los trenes de Lima, sorprendiendo a sus seguidores y consolidando su estilo único para generar expectativa.

Lejos de pasar desapercibido, el comediante utilizó la publicidad exterior como un escenario más para su característico humor, lo que generó cientos de comentarios y memes. “Lo hizo otra vez”, repiten sus fans, destacando cómo ha sabido convertir su imagen en un fenómeno mediático.

El rostro de Jorge Luna en los trenes de Lima

Las imágenes de Jorge Luna en los vagones del tren eléctrico de Lima comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En ellas se observa cómo su rostro cubre gran parte de la unidad, convirtiéndose en un anuncio ambulante que acompaña a miles de pasajeros diariamente.

El propio comediante compartió las fotos en sus cuentas oficiales, bromeando sobre el impacto de esta campaña:

“Habla pues basura. Mira lo que se viene. Ya sé lo que estás pensando: ‘Jorge, no me digas que vas a sortearte un tren’. No seas imbécil. Es una publicidad nada más. Aunque no lo descarto. ¿Quién sabe?”, expresa con su estilo del humor.

La ingeniosa declaración arrancó carcajadas entre sus seguidores, quienes reconocen en Luna un estilo irreverente y creativo que ha sabido trasladar del escenario a la publicidad.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ sorprende con su rostro en los trenes de Lima.

Estrategia de marketing al estilo Jorge Luna

Más allá de lo anecdótico, esta movida publicitaria tiene un trasfondo estratégico. El comediante viene impulsando su plataforma jorgitoluna.com, donde ofrece sorteos de diversos premios como autos, departamentos y otros beneficios para sus suscriptores.

En el video promocional, Luna enfatiza: “Tenemos los mejores premios de este país: departamentos, carros... En octubre son diez carros. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a jorgitoluna.com. ¡Vamos, capitán!”.

El sonido del tren al final del clip refuerza la idea de que esta campaña no solo busca atraer atención, sino también crear un vínculo humorístico con su audiencia, quienes ya asocian su figura con sorpresas constantes.

Mr. Beast peruano

En redes sociales, varios usuarios compararon a Jorge Luna con el célebre personaje británico Mr. Beast, destacando cómo en el Perú también existe una figura capaz de mezclar humor absurdo, irreverencia y masividad.

Los comentarios fueron inmediatos: “Si en Estados Unidos tienen a Mr. Beast, acá tenemos a Jorge Luna”, “Este hombre es el rey de la publicidad, siempre inventando algo nuevo” y “¿Será que encontrar el tren con su cara trae suerte? Nunca se sabe”.

Esta ola de reacciones confirma que el comediante ha logrado trascender más allá de los escenarios, posicionándose como un personaje cultural con impacto tanto en la televisión como en las plataformas digitales y, ahora, en las calles.

El documental de ‘Hablando Huevadas’

Este despliegue publicitario llega poco después del estreno del documental sobre Hablando Huevadas, el cual narra cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron conquistar el Madison Square Garden en Nueva York, un escenario reservado para los grandes espectáculos internacionales.

El proyecto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes ven en el dúo un caso de éxito del humor peruano a nivel global. La campaña en los trenes de Lima parece ser la continuación natural de esa narrativa, recordando al público que el show no solo está en los escenarios, sino en cada rincón donde Jorge Luna decide aparecer.

Si algo ha demostrado Jorge Luna es que entiende la dinámica de la viralidad. Cada acción, cada broma y cada aparición se convierte en tema de conversación. La campaña en los trenes no solo refuerza su imagen, sino que también involucra a los usuarios, quienes comparten fotos, generan memes y alimentan la conversación en redes.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué vendrá después? Si ya logró colocar su rostro en trenes, nada parece imposible para el comediante. Como él mismo suele decir: “Son cositas”.

El estreno del documental marca solo el inicio: Jorge y Ricardo ya preparan nuevos proyectos internacionales, consolidando a “Hablando Huevadas” como un fenómeno del humor peruano. (Hablando Huevadas)