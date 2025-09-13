Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle. Amor y fuego

La modelo venezolana Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática. La reciente filtración de dos videos íntimos con el cantante colombiano Beéle no solo generó una tormenta mediática, sino que también habría desencadenado un grave problema legal: la posibilidad de perder la custodia de su hija.

La filtración que desató la crisis

El escándalo comenzó cuando en redes sociales circularon videos privados donde Isabella Ladera aparece junto a Beéle en situaciones íntimas. La difusión de este material no autorizado causó indignación en la influencer, quien denunció públicamente el atropello contra su intimidad. Sin embargo, más allá del impacto mediático, las consecuencias podrían ser aún más serias.

De acuerdo con declaraciones del paparazzi español Jordi Martin para el programa 'Amor y Fuego’, la divulgación de este contenido privado habría motivado al padre de la hija de Ladera, Isander Pérez, a evaluar la posibilidad de solicitar la custodia legal de la pequeña.

Isander Pérez tomaría acciones legales

Según lo revelado en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Isander Pérez, expareja de Isabella y padre de su hija, estaría considerando llevar el caso a instancias legales con el fin de proteger a la menor.

“Con las horas ha salido otro video y esto ha derivado un problema para Isabella Ladera. El papá de la niña estaría dispuesto a emprender acciones legales contra ella para reclamar la custodia de la niña. A estas horas, Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija por la filtración de estos videos”, comentó Jordi Martin en plena transmisión.

El periodista sostuvo además que Pérez tendría información adicional que reforzaría su postura. “Me imagino que el papá de la hija de Isabella debe tener otro tipo de información que nosotros no sabemos, que le habría llevado a la decisión de querer a su hija alejada de los escándalos de la madre”, señaló.

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle.

Un ambiente cuestionado

El argumento central que estaría evaluando Isander Pérez, de acuerdo con las declaraciones difundidas en televisión, es que la niña no debería crecer en un entorno rodeado de polémicas.

Según Martin, el padre considera que el ambiente en el que vive la menor junto a su madre no sería el más saludable, pues Isabella Ladera ha estado continuamente envuelta en escándalos mediáticos que afectarían el bienestar emocional de la pequeña.

“El papá considera que la niña está creciendo en un ambiente poco sano, lleno de controversias, y eso ha derivado la decisión de arrebatarle la custodia a Isabella”, explicó Jordi Martin durante su intervención.

Este escenario, de concretarse, abriría un proceso legal complejo donde se evaluarían tanto las condiciones de crianza de la niña como el impacto de la vida pública de su madre.

Isander Pérez estaría amenazando a Isabella Ladera con publicar contenido íntimo sobre ella - crédito isander.perez isabellalaera/IG

La posición de Isabella Ladera

Hasta el momento, Isabella Ladera ha mostrado su indignación por la difusión de su intimidad y ha señalado que no es responsable de la filtración. La influencer, quien es conocida también por su cercanía con Hugo García, ha reiterado que la exposición de los videos fue un acto que vulnera sus derechos fundamentales.

No obstante, la presión mediática y la amenaza de perder la custodia de su hija la colocan en una posición sumamente delicada. Por ahora, Ladera no se ha pronunciado directamente sobre la intención de su expareja de iniciar un proceso legal, pero sí ha dejado claro su rechazo a que su vida privada sea utilizada en su contra.

Y ello se suma que tomará medidas legales contra Beéle y el influencer Oswaldo Villalobos que dejó entrever que ella habría sido la que filtro el video en internet.

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video íntimo.

Beéle también podría pronunciarse

Otro de los actores clave en este escándalo es el cantante Beéle. Según adelantó Jordi Martin, el artista colombiano se pronunciaría en los próximos días respecto a la filtración de los videos.

“Beéle va a hablar en los próximos días y ojo con que pueda dejar a Isabella Ladera en una situación aún más complicada. Se le vienen meses turbios”, remarcó el paparazzi español en Amor y Fuego.

Hasta la fecha, Beéle ha negado ser el responsable de la filtración del material íntimo. Sin embargo, su próxima declaración podría cambiar el rumbo de la polémica y, eventualmente, influir en el proceso legal que evalúa iniciar el padre de la niña de Ladera.

Beéle anunció su sexta fecha en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @beele/Instagram