Incendio en la reserva de Cotahuasi fue controlado tras afectar 400 hectáreas de puna

Controlan incendio forestal. (Foto: Andina)

El incendio forestal que se inició el viernes 5 de septiembre dentro de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (RPSCC), en la región Arequipa, fue controlado este domingo tras intensas jornadas de trabajo. Aunque no se reportaron daños personales, las autoridades estiman que el siniestro arrasó aproximadamente 400 hectáreas de pastizales y pajonal de puna, ecosistemas esenciales para la biodiversidad de la zona.

En las labores participaron brigadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de bomberos, autoridades locales y comunidades campesinas organizadas.

Coordinación interinstitucional

El Sernanp desplegó equipos de guardaparques y combatientes forestales que, junto a la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), sumaron esfuerzos para cortar las líneas de propagación.

La GRGRD destinó recursos para enfrentar la emergencia, entre ellos un camión cisterna, 10 mochilas de agua y alrededor de 900 herramientas como palas, picos y rastrillos. Estas acciones se complementaron con el apoyo de las comunidades campesinas de Chaucalla, Ccachana y Quillunza, que ayudaron a establecer líneas de control en los primeros días del siniestro.

Controlan incendio forestal. (Foto: Andina)

A pesar de estos esfuerzos, la topografía accidentada y los fuertes vientos en la zona reactivaron las llamas en varias ocasiones, lo que obligó a reforzar el trabajo de los combatientes. Finalmente, este domingo se dio por controlado el fuego en ambos flancos de la zona afectada.

Posibles causas y monitoreo

De acuerdo con José Luis Barrezueta, gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, el incendio se habría originado por la quema de residuos agrícolas no controlada por algunos pobladores de la zona. “El fuego está bajo control. Sin embargo, seguimos en alerta permanente; las condiciones de viento y la topografía dificultan la liquidación completa, por lo que esta se extenderá entre hoy y mañana”, precisó.

Juan José Bustinza, jefe de la RPSCC, informó que aún se realizan labores de enfriamiento y liquidación de brasas para evitar reactivaciones. “El trabajo conjunto ha evitado que las llamas lleguen a zonas agrícolas y viviendas rurales cercanas, pero debemos mantener la vigilancia permanente”, señaló.

El distrito de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, se encuentra a más de 12 horas de viaje desde la ciudad de Arequipa, lo que complica el traslado de recursos y personal para enfrentar emergencias de gran magnitud como la ocurrida en esta oportunidad.

(Foto: COER Arequipa)

¿Qué hacer ante un incendio forestal?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Sernanp recomiendan a la población seguir estas medidas en caso de detectar un incendio forestal:

Evitar encender fogatas, quemar basura o residuos agrícolas en zonas rurales sin control adecuado.

No arrojar colillas de cigarro o fósforos encendidos en áreas con vegetación seca.

Dar aviso inmediato a las autoridades locales o al 105 de la Policía Nacional al detectar humo o fuego.

No intentar apagar incendios de gran magnitud sin equipos especializados; lo recomendable es alejarse y buscar zonas seguras.

Proteger a niños y adultos mayores, trasladándolos a lugares seguros en caso de propagación cercana.

Colaborar con brigadas y autoridades locales en la señalización de áreas afectadas y en labores de apoyo comunitario.

Con el incendio bajo control, las autoridades continúan con el monitoreo y la evaluación de daños para determinar acciones de rehabilitación en la reserva de Cotahuasi, uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Arequipa.