Perú

Lanzarán 3 millones de esferas reforestadoras en la Amazonía peruana para recuperar tierras afectadas por incendios forestales

El Ministerio del Ambiente anunció una estrategia innovadora que busca acelerar la recuperación de ecosistemas amazónicos gravemente dañados, mediante el uso de tecnologías desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El Ministerio del Ambiente anunció
El Ministerio del Ambiente anunció una estrategia innovadora que busca acelerar la recuperación de ecosistemas amazónicos gravemente dañados, mediante el uso de tecnologías desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. (Andina)

El Gobierno del Perú anunció que en la primera semana de septiembre se lanzarán más de tres millones de esferas reforestadoras en los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali, con el fin de recuperar las tierras devastadas por los incendios forestales. El anuncio fue realizado por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien destacó la urgencia de acelerar los procesos de restauración en la Amazonía.

Las esferas contienen semillas recubiertas de nutrientes y materia orgánica que favorecen su germinación una vez que entran en contacto con el suelo. Según explicó el ministro en entrevista con Radio Nacional, hasta el momento ya se han lanzado más de dos millones de estas esferas, lo que ha permitido iniciar la recuperación de más de dos mil hectáreas afectadas.

El papel del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

El mecanismo de reforestación fue diseñado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo que se ha convertido en un actor clave para la protección de los ecosistemas amazónicos. Gracias a esta innovación, el proceso de restauración se agiliza, ya que evita depender exclusivamente de la siembra manual de árboles, la cual resulta más lenta y costosa.

Castro destacó que esta estrategia permitirá avanzar en la rehabilitación de zonas que de otro modo tardarían décadas en recuperarse de manera natural. Subrayó que los incendios forestales, cada vez más recurrentes por el cambio climático y la deforestación, constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad amazónica.

El Gobierno peruano confirmó que
El Gobierno peruano confirmó que ya se han lanzado más de dos millones de esferas reforestadoras para recuperar más de dos mil hectáreas en diferentes regiones de la Amazonía.| Andina

Los incendios en la Amazonía

Los incendios forestales en la Amazonía peruana han aumentado en los últimos años, en gran parte debido a la expansión agrícola, la tala indiscriminada y las sequías intensificadas por el calentamiento global. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), solo en 2023 se registraron más de 9,000 incendios en el país, de los cuales una proporción significativa afectó regiones amazónicas.

Estos siniestros no solo destruyen bosques primarios, sino que también deterioran suelos, desplazan comunidades y ponen en riesgo a especies animales. De allí la importancia de acelerar las acciones de recuperación, no solo con reforestación, sino también con estrategias de manejo sostenible de la tierra.

Recuperación de suelos contaminados por minería ilegal

Además de la reforestación, el ministro del Ambiente se refirió a otro frente ambiental crítico: la contaminación por mercurio en Madre de Dios, ocasionada por la minería ilegal. El mercurio utilizado en esta actividad afecta gravemente los ríos, suelos y la salud de la población local.

Castro precisó que ya se ha validado una tecnología, también desarrollada por el IIAP, para iniciar la recuperación de suelos contaminados. Sin embargo, explicó que se requiere apoyo financiero tanto del Ministerio de Energía y Minas como de la cooperación internacional para ampliar su aplicación.

El Instituto de Investigaciones de
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía impulsa la crianza de peces como boquichico, gamitana y paco en beneficio de 12,800 familias amazónicas con ingresos anuales estimados en 57 millones de soles. Foto: Oficina Regional de Defensa Civil / Infórmate

Beneficios económicos para las comunidades amazónicas

El IIAP también trabaja en investigaciones orientadas a generar ingresos sostenibles para las familias de la Amazonía. Una de las iniciativas más destacadas es la crianza en cautiverio de especies de peces amazónicos como el boquichico, la gamitana y el paco.

Gracias a esta tecnología, los peces pueden ser criados en fosas y posteriormente comercializados en los mercados locales. Según cifras del propio ministerio, esta actividad permitirá obtener ingresos anuales de hasta 57 millones de soles para unas 12,800 familias de la región. De esta forma, se busca ofrecer alternativas económicas que disminuyan la presión sobre los bosques y los ecosistemas.

Incremento del presupuesto para investigación amazónica

El ministro recordó que el IIAP cuenta actualmente con un presupuesto de 20 millones de soles, un incremento importante frente a los ocho millones que recibía en años anteriores. “No ha tenido por muchos años real importancia y eso se nota en el presupuesto que se le daba”, comentó.

El presupuesto asignado al Instituto
El presupuesto asignado al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana aumentó a 20 millones de soles para fortalecer proyectos de reforestación y recuperación de ecosistemas. (Imagen referencial)

El fortalecimiento presupuestal busca consolidar las líneas de investigación en reforestación, recuperación de suelos y desarrollo de tecnologías que beneficien directamente a las comunidades amazónicas.

Relevancia de las esferas reforestadoras

La implementación de las esferas reforestadoras se suma a un conjunto de medidas que buscan enfrentar la crisis ambiental en la Amazonía. Su ventaja principal es la capacidad de abarcar grandes extensiones en poco tiempo y con menor esfuerzo logístico que los métodos tradicionales.

Al ser biodegradables, las esferas liberan gradualmente semillas protegidas y nutrientes que aumentan las probabilidades de germinación, incluso en suelos degradados. Este tipo de innovaciones representan un paso adelante en la lucha contra la deforestación y en el cumplimiento de los compromisos climáticos del Perú.

Mirada hacia el futuro

La estrategia anunciada para septiembre refleja un esfuerzo conjunto entre el Estado, la ciencia y la sociedad en busca de la restauración de los ecosistemas amazónicos. Aunque los retos persisten, el lanzamiento de millones de esferas se proyecta como un símbolo de innovación y esperanza en medio de la crisis ambiental.

Con estas acciones, el Gobierno peruano busca demostrar que es posible avanzar en la recuperación de territorios afectados, mientras se impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen directamente de los recursos de la Amazonía.

Temas Relacionados

esferas reforestadorasreforestación Amazoníaincendios forestalesperu-noticiasminería ilegalMinisterio del Ambiente

Últimas Noticias

Magaly Medina cuestiona a Gustavo Salcedo por anunciar separación de Maju Mantilla: “Siempre dijo que la pública era ella”

La ‘Urraca’ consideró extraño que fuera el empresario quien anunciara el fin de su matrimonio, cuando antes evitaba dar declaraciones

Magaly Medina cuestiona a Gustavo

Maju Mantilla soñaba con ser madre otra vez con Gustavo Salcedo: “Tendría que ser pronto”

La exMiss Mundo soñaba con ampliar su familia antes del sorpresivo comunicado de su todavía esposo

Maju Mantilla soñaba con ser

Perú obtuvo mención honrosa en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica en India

Jordan Juscamaita, estudiante del colegio Saco Oliveros, sobresalió en rigurosas pruebas teóricas y prácticas realizadas en Mumbai tras una preparación intensiva en las AstroClases de SPACE UNMSM que impulsan el talento científico juvenil

Perú obtuvo mención honrosa en

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tuvieron último viaje a Argentina dos días antes de la ruptura

Según reporte migratorio, los esposos estuvieron fuera del país hasta el 18 de agosto y dos días después el empresario anunció la separación. La conductora expresó su respaldo a la exMiss Perú

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Kábala jueves 21 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala jueves 21 de agosto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelaron los datos de la

Revelaron los datos de la autopsia de la pareja de policías de Salta y refuerzan la idea de un femicidio seguido de suicidio

El testimonio de unos albañiles complicó a la mujer acusada de matar a su hijo de 11 años en Salta

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el Hospital Garrahan: “La frase fue muy desafortunada”

Asesino serial de Jujuy: con un nuevo homicidio, ampliaron la imputación contra Matías Jurado

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Andrés Calamaro y la historia

Andrés Calamaro y la historia oculta detrás de Flaca, la canción que marcó a una generación

Secuestraba mujeres, las arrastraba al bosque y las liberaba para cazarlas, violarlas y asesinarlas

Francia, Alemania y el Reino Unido encabezan una conversación diplomática con Irán para frenar su avance nuclear

Israel advirtió que destruirá la ciudad de Gaza si Hamas no acepta el desarme y la liberación total de los rehenes

Ucrania bombardeó una estación petrolera rusa a 60 kilómetros de la frontera y bloqueó el envío de crudo a aliados de Moscú

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan