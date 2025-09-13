Billeteras digitales: 95% de limeños las usa, pero aumenta el miedo al fraude

Tras un intento de estafa digital, la mayoría opta por modificar sus claves de acceso, una parte menor se comunica con su entidad bancaria y un pequeño porcentaje no realiza ninguna acción. Foto: GSA Legal

El uso de billeteras digitales ya forma parte del día a día en Lima. De acuerdo con el estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima”, elaborado por Experian Perú en 2025, el 95% de los ciudadanos emplea estas herramientas y destina en promedio S/ 173 al mes en compras realizadas a través de canales digitales.

El comercio electrónico también muestra un crecimiento sostenido. El informe precisa que 6 de cada 10 limeños adquieren productos o servicios en línea al menos una vez al mes, y un 14% llega a gastar alrededor de S/ 500 mensuales. Estos datos reflejan cómo las soluciones digitales ganan espacio en distintos segmentos de consumidores.

Jóvenes a la vanguardia

El grupo etario de 18 a 26 años es el que más impulsa esta transformación. Son los que con mayor frecuencia recurren a billeteras digitales y plataformas de comercio electrónico, consolidando estas alternativas como primera opción de pago.

Alfredo Monasi, Pre-Sales Specialist DA de Experian Perú, destacó este fenómeno al señalar que “el comercio electrónico y las billeteras digitales ya son la primera opción de pago para muchos limeños, especialmente entre los jóvenes, que lideran esta transformación”.

Según el reporte, más de la mitad de limeños realiza compras por internet al menos una vez al mes. Foto: Andina

Riesgos de fraude digital

La masificación de las herramientas digitales no ha estado exenta de preocupaciones. El mismo estudio advierte que 9 de cada 10 limeños perciben que los intentos de fraude son cada vez más comunes, mientras que un 84% considera que no cuenta con la protección suficiente frente a estas amenazas.

Ante un ataque, las reacciones suelen ser limitadas. El 68% de los afectados cambia sus contraseñas, un 38% contacta a su banco y un 5% no toma ninguna medida. Esto evidencia que la respuesta de los usuarios frente a incidentes aún es reducida en relación al nivel de riesgo percibido.

Brechas en el acceso y seguridad

La investigación también resalta desigualdades en la adopción de estas soluciones. Mujeres, adultos mayores y ciudadanos de los sectores socioeconómicos C y DE encuentran mayores dificultades para acceder a billeteras digitales. Además, muestran menos conocimientos para prevenir fraudes, lo que los hace más vulnerables frente a la delincuencia digital.

Monasi subrayó que la seguridad debe avanzar al mismo ritmo que la innovación. “Los pagos digitales llegaron para quedarse, pero la gran tarea pendiente es que las tendencias de seguridad digital evolucionen al mismo ritmo. Y esto implica también un enfoque de inclusión, pensando en quienes hoy están más expuestos”, indicó.

El estudio advierte que la mayoría de limeños percibe más intentos de fraude y un 84% siente que la protección es insuficiente. Foto: BAE Negocios

Herramientas para gestión financiera

El informe hace énfasis en la importancia de utilizar soluciones que permitan fortalecer la gestión financiera personal. Plataformas como Mi Sentinel, desarrollada por Experian, ayudan a los usuarios a conocer su situación crediticia, hacer seguimiento de sus obligaciones y tomar decisiones con información más clara.

De esta manera, los usuarios no solo refuerzan su seguridad, sino que también pueden generar mejores prácticas en el manejo de sus finanzas, incrementando la confianza en las operaciones digitales.

Las billeteras digitales más populares en Perú

En el Perú, las billeteras digitales con mayor presencia son Yape y Plin, seguidas por otras apps como Tunki, Agora Pay, BIM y servicios internacionales como PayPal. Yape, del BCP, ha acumulado más de 14 millones de usuarios, lo que la convierte en la más usada del país. En el caso de Plin, si bien tiene menos cuentas que Yape, su crecimiento ha sido fuerte, especialmente en el uso cotidiano para compras y pagos entre personas.

Según Niubiz, las transacciones con billeteras digitales sumaron más de S/ 94.000 millones en 2024, lo que evidencia la magnitud del uso creciente de estas plataformas. Además, el uso de pagos digitales, incluyendo el pago con QR, ha crecido notablemente: los pagos vía QR aumentaron un 85% en 2024, llegando a más de 26 millones de operaciones mensuales.