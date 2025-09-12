Perú

El pisco sigue en disputa en la India: tribunal niega medida a Perú y deja para octubre el fallo frente a solicitud chilena

El Tribunal Superior de Delhi resolvió que el Perú no mantendrá exclusividad plena sobre la bebida bandera, al considerar que se trata de una indicación geográfica homónima. Con ello, el país sureño quedó habilitado para continuar el registro de su propia denominación

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
En Perú, el pisco es
En Perú, el pisco es un símbolo de identidad nacional y tradición artesanal. En Chile, representa un orgullo nacional con enfoque hacia mercados internacionales. (Composición: Infobae)

En Nueva Delhi, una de las disputas más largas y controvertidas de la propiedad intelectual volvió a encenderse este año. El protagonista es el pisco, aguardiente de uva que enfrenta desde hace décadas a Perú y Chile en los mercados internacionales. En julio, el Tribunal Superior de Delhi decidió restringir la exclusividad que el Perú había conseguido en 2018 para este licor, permitiendo que Chile avanzara en su solicitud para registrar su propia denominación. La medida no solo reavivó un enfrentamiento diplomático y comercial, también abrió un nuevo capítulo en la batalla legal que se libra desde 2005 en India.

La Embajada del Perú intentó frenar la resolución judicial con un recurso inmediato. Su pedido buscaba suspender el proceso de reconocimiento del “pisco chileno” hasta que el caso fuera revisado en una instancia superior. Sin embargo, la Sala de División, presidida por los jueces C. Hari Shankar y Om Prakash Shukla, consideró que no existían fundamentos para otorgar medidas provisionales. “No estamos convencidos de que se produzcan daños irreparables. Lo adecuado será que se examine la apelación”, señalaron los magistrados.

En la audiencia, el abogado principal de la representación peruana, Neeraj Kishan Kaul, expuso que el licor no solo es un producto, sino un símbolo cultural. “Ochenta y dos países han aceptado PISCO como Indicación Geográfic (IG) de Perú. Solo India ha dicho lo contrario. El daño es irreparable y, como país, estamos agraviados”, declaró ante los jueces. Pese a los argumentos, el tribunal ordenó que el caso se resuelva en una audiencia final el próximo 15 de octubre de 2025, dejando abierta la vía para que Chile continúe con su trámite.

El trasfondo de una disputa bilateral

La disputa por el pisco
La disputa por el pisco entre Perú y Chile tiene raíces profundas en aspectos históricos, comerciales y patrimoniales. (Composición: Infobae)

La pugna por el pisco en India se remonta a 2005, cuando Perú presentó la primera solicitud para proteger la denominación de origen en ese país. Desde entonces, los productores chilenos se opusieron de manera constante, alegando que su bebida también cuenta con historia y tradición. En 2009, el registrador indio de indicaciones geográficas aceptó la protección, pero condicionó el registro a la denominación “pisco peruano” para diferenciarlo de la producción chilena.

Ese dictamen fue cuestionado en varias instancias. En 2018, la Junta de Apelaciones de Propiedad Intelectual (IPAB) dio un giro a favor de Perú al reconocerle los derechos exclusivos sobre el término “pisco”. El revés para Chile motivó una apelación ante el Tribunal Superior de Delhi, que este año revocó la exclusividad y ordenó que se aceptara también la solicitud chilena.

La decisión del juez Mini Pushkarna, emitida en julio, sostuvo que el caso corresponde a “indicaciones geográficas homónimas”, es decir, denominaciones idénticas que identifican productos originarios de distintas regiones, pero con características propias. La orden estableció que la IG de Perú debía ajustarse a “pisco peruano” y que el trámite de “pisco chileno” siguiera su curso.

La postura de Chile en el proceso

Perú inscribió documentos del siglo
Perú inscribió documentos del siglo XVI y XVII en el Programa Memoria del Mundo, reafirmando su posición sobre el origen del pisco. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Los representantes chilenos, encabezados por la abogada Shwetasree Majumder de Fidus Law Chambers, cuestionaron la apelación de Perú. Argumentaron que la impugnación no podía resolverse en la Sala de División, sino que debía ser vista directamente por la Corte Suprema de la India. Además, recalcaron que el pisco chileno posee reconocimiento histórico en regiones como Coquimbo y Atacama, con registros que datan del siglo XVIII.

Para Chile, el fallo del Tribunal Superior es una oportunidad de establecer en India la coexistencia de ambas denominaciones, un modelo que ya se aplica en otros mercados internacionales. La defensa chilena insistió en que el término no puede quedar monopolizado por un solo país, ya que ambos cuentan con tradición enológica en torno al mismo licor.

Este proceso legal representa la primera vez que dos Estados enfrentan sus derechos de indicación geográfica en tribunales indios. Para el sistema jurídico de ese país, la controversia se ha convertido en un referente sobre cómo manejar disputas internacionales de este tipo. Las IG, contempladas en la Ley de la India y en el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, identifican productos asociados a una región específica, como ocurre con el té Darjeeling, el arroz basmati o la seda Kanchipuram.

El pisco, con más de tres siglos de historia en Sudamérica, entra así en la misma categoría de productos que requieren protección especial en el comercio mundial. Mientras tanto, productores y exportadores de ambos países observan con atención el desenlace, conscientes de que el fallo final de octubre puede definir el futuro del licor en uno de los mercados emergentes más importantes del mundo.

Temas Relacionados

PiscoIndiaChilepisco peruanoperuanos en el extranjeroperuanos en el mundoperu-noticias

Más Noticias

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

El ‘Ajedrecista’ evaluó su breve gestión como responsable técnico de Perú. Los registros plasmados en esa etapa demuestran que fue el peor en la banca con respecto a sus sucesores

La reflexión de Juan Reynoso

Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual, reaparece al lado de Rafael López Aliaga durante evento en Madrid

El cardenal, sancionado por el Vaticano, fue invitado de honor en una cena benéfica destinada a recaudar fondos para un programa que busca llevar agua potable a zonas vulnerables de Lima

Juan Luis Cipriani, denunciado por

Plantas en casa: ¿para qué sirve licuar cáscaras de papa y vinagre?

Este preparado casero tiene múltiples usos en el cuidado de las plantas

Plantas en casa: ¿para qué

Promulgan Ley Chlimper 2.0: agroexportadoras pagarán 15% de IR y Estado dejará de percibir más de S/ 20 millones

El Gobierno promulgó la Ley N° 32434, que reduce el Impuesto a la Renta de las agroexportadoras a 15% hasta el 2035, otorga deducciones por compras a pequeños productores y establece beneficios de depreciación para inversiones en infraestructura agrícola

Promulgan Ley Chlimper 2.0: agroexportadoras

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

El hijo menor del exdictador no asistió a la misa en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde sí estuvieron presentes familiares y miembros de Fuerza Popular

Kenji se ausenta de misa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji se ausenta de misa

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón defiende a Maju

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo resolverán en privado”

Maju Mantilla responde en vivo a Gustavo Salcedo y revive el escándalo del hotel Westin con Mariana de la Vega

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “¿Por qué lo llama de amor?”

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

DEPORTES

La reflexión de Juan Reynoso

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse comparte su deseo para el desarrollo del tenis en el Perú: “Estoy seguro que lo voy a hacer”

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue